Scanări cu dronele în zona cutremurelor în munții Gorjului

Vor avea loc scanări în zonele din județul Gorj unde s-au produs seisme, începând cu 13 februarie.

Gorjul a fost zguduit de două seisme puternice pe 13 și 14 februarie. Primul a fost de 5,2 grade pe scara Richter și al doilea de 5,7 grade pe scara Richter. Au urmat peste 1.500 de seisme, între care unele de peste 3 și chiar peste 4 grade pe scara Richter. Explicațiile din partea specialiștilor și a Institutului Național pentru Fizica Pământului au lipsit sau au fost neconcludente.

Autoritățile județene și-au propus să facă acțiuni pe cont propriu pentru a monitoriza și verifica zonele afectate de seisme. Este vorba în principal de comuna Runcu, precum și Peștișani, Stănești, Arcani sau Lelești. Vor fi efectuate scanări cu ajutorul dronelor Salvamont, din Centrul de analiză a datelor de la Târgu Jiu. Salvamontiștii au la dispoziție de acum un an echipamente performante de analiză a datelor și drone care să înregistreze și să transmită imagini.

Scanări în zonele de epicentru

Sabin Cornoiu, directorul Serviciului Public Județean al Salvamont Gorj, a declarat că scanările cu dronele vor începe imediat ce vremea va permite acest lucru și vor fi zile cu stabilitate atmosferică. „Am avut o discuție la nivelul conducerii Consiliului Județean Gorj și am convenit să avem acțiuni de scanare a zonelor unde s-au produs seisme. Este vorba de comuna Runcu și nu numai pentru a vedea cum se prezintă situația.

Adică, dacă sunt modificări față de anul trecut, de exemplu. Noi cunoaștem bine zonele respective. Vom căuta orice: fisuri, modificări în zona de creastă, cursuri de râuri și pârâuri. Dacă a apărut ceva major, se va vedea. Avem tot ce ne trebuie și vom verifica în detaliu zonele respective, în special unde au fost epicentrele. Se va vedea dacă este ceva diferit. Vom acționa imediat ce vremea va fi stabilă”, a declarat Sabin Cornoiu, șeful Serviciului Județean al Salvamont Gorj, din cadrul Consiliului Județean Gorj.

Localnicii, terorizați de zgomotele produse din cauza seismelor

În același timp, localnicii și vizitatorii sau turiștii care vin în zona submontană afectată de seisme aud vuietele produse de cutremure. Sunt chiar și bubuituri care vin din subteran.

„Sohodol, satul Stroiești, comuna Arcani! Era sărbătoare, Bunavestire, așa că am ieșit pe Sohodol să fac poze, undeva între Arcani și Stroiești, la vreo 15 kilometri de Runcu! Era 14-14,30 când am ajuns și am zăbovit până la 17.00, timp în care am auzit de cel puțin 5 ori niște zgomote foarte puternice, un fel de bubuituri, însoțite de un ecou prelung, ciudat, metalic, înfundat …! Credeam că toate cutremurele din Gorj sunt legate de cutremurele din Turcia, de mișcarea plăcilor tectonice, astăzi nu mai cred nimic și mă întreb de ce specialiștii tac ….?”, conform Adinei Maria Cerbu, profesor de chimie, la Colegiul Auto „Traian Vuia”, din Târgu Jiu, care la finalul săptămânii trecute a mers în vizită la Arcani, în apropiere de comuna Runcu, zona epicentrelor seismelor din februarie.