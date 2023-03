Spectacol stradal de Ziua Femeii, la Novaci

Primăria și Consiliul Local al Orașului Novaci organizează duminică, 5 martie, evenimentul cultural ”Femeia, cântec și iubire”.

Spectacolul are loc în Zona ”Piața Novaci” începând cu ora 10.30 și se realizează în colaborare cu Ansamblul Artistic Profesionist “Doina Gorjului”. Alături de artiștii novăceni se află și reprezentanții Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj.

Conform tradiției novăcenilor care sărbătoresc an de an Ziua Internațională a Femeii, sunt invitate toate doamnele și domnișoarele din Gorj să se bucure de frumusețea autentică a cântecului popular din diferite zone folclorice ale României.

Sunt invitați renumiți interpreți de muzică populară, membri ai Ansamblului Artistic Profesionist ”Doina Gorjului”. Nelipsite din programul artistic vor fi dansurile populare aduse în fața publicului de Corpul de Balet al Ansamblului ”Doina Gorjului”, dar și de Ansamblul Folcloric ”Nedeia” al Casei de Cultură Novaci. Juniorii Ansamblului Folcloric ”Nedeia” vor prezenta și ei un program artistic de exceptie.

Spectacole pentru novăceni

Nelipsit din programul de duminică, 5 martie este tânărul novăcean Călin Cotorcea, un promițător solist la fluier.

”Considerăm că activitatea femeilor din Novaci este foarte importantă și remarcabilă în toate domeniile de activitate, acesta fiind și motivul pentru care dorim să le oferim o zi de neuitat, semn al respectului și aprecierii pe care comunitatea și autoritățile locale o oferă femeilor din orașul nostru. Pentru bucuria sufletului fiecărei femei, dorim să aducem în fața publicului mari artiști, dar si pe copiii novăcenilor, membri ai Ansamblului Folcloric ”Nedeia”, spune primarul orașului Novaci, Dumitru Leuștean.

”Dorim să fim generația, despre care să se spună că promovăm respectul față de cultura tradițională și față de valorile umane locale. Dorim să aducem în centrul atenției un anumit gen de spectacol, atractiv pentru tineri și vârstnici, comori ale comunității, iar tânăra generație să învețe încă din copilărie, ce înseamnă dragostea și respectul față de femeile din viața lor.”, spune profesorul Elena Basarabă, coordonatoare a activității Casei de Cultură Novaci.