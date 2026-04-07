Noutăţi privind domiciliul înscris în cartea electronică de identitate

Adresa de domiciliu înscrisă în suportul de stocare electronic al cărții electronice de identitate (CEI) se poate modifica, începând cu 6.04.2026, fără a fi necesară eliberarea unui nou document de identitate, potrivit Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj.

Cererea pentru înscrierea noului domiciliu se poate depune la orice serviciu public comunitar local de evidență a persoanelor (SPCLEP) și trebuie însoțită în mod obligatoriu de cartea electronică de identitate și de documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, potrivit dispozițiilor art.28 alin.(1) din OUG 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români.

Termenul pentru înscrierea noului domiciliu în cartea electronică de identitate este de maxim 5 zile de la data când personalul SPCLEP trimite cererea persoanei în producție.

Persoanele care doresc să obțină în regim de urgență un nou act de identitate se pot prezenta fără programare la ghiseele Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj, instituție în subordinea Consiliului Județean Dolj, ghișee care funcționează zilnic între orele 9.00 – 14.00 în incinta complexului comercial Auchan din municipiul Craiova, str. Calea Severinului, nr. 5A, judeţul Dolj.