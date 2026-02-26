(VIDEO) Bărbat accidentat pe trecerea de pietoni, în localitatea Podari

Un accident rutier soldat cu rănirea unui pieton s-a produs în ceastă seară, în jurul orei 19.30, pe DN 56, în localitatea Podari, sat Braniște.

Potrivit poliţiştilor doljeni, un bărbat de 57 de ani, din municipiul Craiova, în timp ce conducea un autoturism pe DN 56, în comuna Podari, sat Braniște, ar fi accidentat un barbat de 62 de ani, din localitate, care s-ar fi angajat în traversarea străzii pe trecerea de pietoni.

În urma evenimentului rutier, pietonul a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la spital, conștient și cooperant.

Conducătorul auto și pietonul au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ în cazul primului și o concentrație de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul pietonului.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.

