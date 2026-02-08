Razie în Segarcea. Ce au descoperit polițiștii din Dolj

Noaptea trecută, în intervalul orar 21.00 -01.00, în zona de competență a Poliției orașului Segarcea a fost organizată o acțiune tip „Razie”, cu efective mărite, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, prevenirea faptelor antisociale, creșterea gradului de siguranță rutieră pe drumurile publice și prevenirea accidentelor de circulaţie.

În cadrul acțiunii au fost angrenați polițiști ai structurilor de ordine publică, poliție rutieră, investigații criminale, investigarea criminalității economice, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, dar şi jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dolj şi Grupării de Jandarmi Mobilă Craiova.

Activitățile au vizat prevenirea și combaterea oricăror fapte cu violenţă, depistarea persoanelor urmărite în temeiul legii, prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri şi traficului de persoane, asigurarea legalităţii mediului de afaceri și depistarea participanților la traficul rutier care încalcă normele legale privind circulația pe drumurile publice.

În cadrul activităților, au fost instituite 8 filtre rutiere, verificate și legitimate peste 150 de persoane și controlate aproximativ 90 de autovehicule.

De asemenea, au fost efectuate 53 de testări cu aparatele alcooltest și drugtest. Totodată, au fost verificate 8 societăți comerciale. Pentru abaterile constatate, au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 70.000 de lei.vTotodată, au fost constatate două infracțiuni.

Adolescent depistat în trafic, la volanul unui autoturism sustras, deși nu deține permis

Un adolescent de 16 ani, din comuna Cerăt, a fost depistat de poliţişti în timp ce conducea un autoturism pe raza localităţii.

Din verificările efectuate de polițiști s-a stabilit că adolescentul ar fi sustras autoturismul, pe care l-a condus pe strada Brutariei, din comuna Cerăt, deși nu deține permis de conducere.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și furt în scop de folosinţă.

Agent economic sancționat cu 30.000 de lei

Cu ocazia controlului efectuat de polițiști la un agent economic din comuna Calopar, sat Salcuța, a fost descoperită cantitatea de 65 pachete țigarete care aveau marcaje fiscale de la alte state sau nu aveau marcaje fiscale.De asemenea, polițiștii au constatat că suma încasată de 1268 lei nu a putut fi justificată/evidențiată prin aparatul electronic fiscal.

Agentul economic a fost sancționat conform OUG 28/1999 cu amendă în valoare de 30.000 de lei, iar suma de 1268 de lei a fost ridicată în vederea confiscarii.

De asemenea, pachetele de țigarete au fost ridicate în vederea stabilirii provenienței conform Codului Fiscal.