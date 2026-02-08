Craiovean prins mort de beat la volan

În ultimele 48 de ore, poliţiştii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au continuat acțiunile pentru siguranţa traficului rutier şi prevenirea accidentelor de circulaţie.

În cadrul activităților desfășurate, polițiștii rutieri au acționat pentru depistarea conducătorilor auto care depășesc viteza legală sau aleg să conducă vehicule sub influenţa alcoolului sau altor substanţe.

În urma activităților desfășurate, polițiștii au aplicat peste 250 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de aproximativ 70.000 de lei.

Au fost scoși din trafic, reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți, 32 de conducători auto. Acestora le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe o perioadă de timp, conform legii.

De asemenea, au fost oprite din a circula pe drumurile publice 15 autovehicule care nu prezentau siguranță în trafic. Astfel, certificatele de înmatriculare ale acestora au fost retrase până la remedierea problemelor constatate. Totodată, polițiștii au constatat 10 infracțiuni la regimul rutier.

Depistat la volan sub influența alcoolului

Un bărbat de 33 de ani, din municipiul Craiova, a fost depistat de poliţiştii din cadrul Biroului Rutier Craiova, în seara zilei de 7 februarie a.c., ora 21.20, în timp ce conducea un autoturism pe strada Revoluției, din localitate, având o concentraţie de 1,20 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cel în cauză a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Mostrele biologice vor fi înaintate la IML, urmând a fi dispuse măsuri legale. Polițiștii rutieri sunt în continuare prezenţi în teren pentru siguranța traficului rutier.