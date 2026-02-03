Cursuri online în mai multe şcoli din Dolj, Gorj şi Vâlcea din cauza condiţiilor meteorologice

În şapte unităţi de învăţământ din judeţele Gorj, Vâlcea, Dolj şi Dâmboviţa, cursurile şcolare se desfăşoară online din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile.

Reprezentanţii Ministerului Educaţiei au informat că, potrivit informaţiilor furnizate de inspectoratele şcolare judeţene (ora de referinţă: 12.00), programul şcolar a fost afectat, marţi, de condiţiile meteorologice nefavorabile în 7 unităţi de învăţământ din 4 judeţe (3 – în judeţul Gorj, 2 – în judeţul Vâlcea, respectiv câte una în judeţele Dolj şi Dâmboviţa).

În toate aceste şcoli, cursurile se desfăşoară online, au precizat aceştia.

