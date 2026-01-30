6.7 C
Craiova
vineri, 30 ianuarie, 2026
Știri de ultima orăLocalDoljIncendiu la o casă de pe strada Aristizza Romanescu din Craiova

Incendiu la o casă de pe strada Aristizza Romanescu din Craiova

Magda Dragu
De Magda Dragu

-

Un incendiu puternic a izbucnit în această seară la o casă de pe strada Aristizza Romanescu din Craiova.

La fața locului intervin patru autospeciale de lucru cu apă și spumă, o autoscară și o ambulanță SMURD.

„Ajunși la locul intervenției, pompierii au constatat că incendiul se manifesta la camera centralei termice, existând pericol de propagare la întreaga locuință, o casă P+1.

În aceste momente, echipajele de intervenție lucrează pentru localizarea și lichidarea incendiului, astfel încât flăcările să nu se extindă. Din fericire, nu sunt înregistrate victime“, potrivit ISU Dolj.

