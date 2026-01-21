(VIP) Program INSPIRE Cinema Craiova VIP Electroputere 23 – 29 Ianuarie

Shelter / Protectorul Avanpremiera

Regia: Ric Roman Waugh

Cu: Jason Statham, Bill Nighy, Naomi Ackie, Daniel Mays

Gen Film: Actiune, Thriller

Durată: 107 min

Rating: N 15

Un singuratic de pe o insulă scoțiană îndepărtată salvează o fată din mare, declanșând o succesiune periculoasă de evenimente care culminează cu un atac asupra casei sale, obligându-l să se confrunte cu trecutul său agitat.

Joi 21:00

Send Help / Ajutor! 3D / MX4D 3D Avanpremiera

Regia: Sam Raimi

Cu: Dylan O’Brien, Rachel McAdams

Gen Film: Horror

Durată: 113 min

Rating: N 15

Doi colegi rămân blocați pe o insulă pustie, singurii supraviețuitori ai unui accident aviatic. Pe insulă, ei trebuie să depășească neînțelegeri din trecut și să colaboreze pentru a supraviețui. În cele din urmă, doar voința și inteligența îi vor scăpa cu viață.

3D: Miercuri, Joi 20:30

3D MX4D: Miercuri, Joi 21:30

Catane Avanpremiera

Regia: Ioana Mischie

Cu: Costel Cașcaval, Iulia Lumânare, Cristian Bota, Mihai Mălaimare

Gen Film: Comedie, Drama, Romantic

Durată: 96 min

Rating: AP 12

În satul Catane izbucnește panica atunci când localnicii află că vor fi investigați deoarece fiecare gospodărie a declarat că are persoane cu dizabilități pentru a nu plăti taxe la stat, în frunte cu primarul și cu asistenta dispensarului comunal. O echipă de inspectori ai Comisiei Persoanelor cu Handicap este delegată să afle adevărul, dar după multiple interogatorii și vizite-surpriză, se declară convinși de autenticitatea lor. O răsturnare de situație finală însă tinde să restabilească adevărul.

Miercuri, Joi 21:10

Charlie the Wonderdog / Charlie, câinele minune Avanpremiera

Regia: Shea Wageman

Cu: Owen Wilson, Tabitha St. Germain, Sebastian Billingsley-Rodriguez, Anthony Bolognese, Mela Pietropaolo

Gen Film: Animatie, Familie, Comedie

Durată: 95 min

Rating: AG

Câinele unui băiețel dobândește superputeri după ce este răpit de extratereștri. Împreună, ce doi vor lupta cu o pisică ticăloasă care amenință omenirea, în timp ce câinele devine un supererou faimos.

Dublat: Sambata, Duminica 11:10; 15:00

Mercy 3D / MX4D 3D / VIP+ 3D

Regia: Timur Bekmambetov

Cu: Rebecca Ferguson, Annabelle Wallis, Chris Pratt, Kylie Rogers, Jeff Pierre

Gen Film: Actiune, Crima, Drama, Mister, SF, Thriller

Durată: 103 min

Rating: N 15

Într-un viitor apropiat, un detectiv (Chris Pratt) este acuzat de uciderea soției sale și judecat. Are la dispoziție 90 de minute pentru a-și dovedi nevinovăția în fața unei judecătoare AI (Rebecca Ferguson), pe care o susținuse cândva, înainte ca aceasta să-i decidă soarta.

3D: Vineri pana Marti 13:50; 20:50

Miercuri, Joi 18:30

3D MX4D: Vineri pana Marti 19:30; 21:30

Miercuri, Joi 19:30

3D VIP+: Vineri pana Joi 18:15

Return to Silent Hill / Silent Hill: Întoarcerea în iad

Regia: Christophe Gans

Cu: Jeremy Irvine, Hannah Anderson, Robert Nairne, Evie Templeton

Gen Film: Drama, Horror, Mister, Romantic, Dragoste

Durată: 106 min

Rating: N 15

Când James primește o scrisoare misterioasă de la iubita lui pierdută, Mary, este atras spre Silent Hill – un oraș cândva familiar, acum înghițit de întuneric. Pe măsură ce o caută, James se confruntă cu creaturi monstruoase și descoperă un adevăr înfiorător care îi va testa limitele sănătății sale mintale.

Vineri pana Joi 17:00; 19:15

Marty Supreme / Marty Suprem

Regia: Josh Safdie

Cu: Timothée Chalamet, Sandra Bernhard, Fran Drescher, Gwyneth Paltrow

Gen Film: Drama, Sport

Durată: 150 min

Rating: N 15

Revelația noii generații, apreciatul actor Timothée Chalamet joacă rolul principal în filmul “Marty Suprem”, povestea unui tânăr tupeist și versatil pe care nimeni și nimic nu îl poate opri din a-și realiza visul.

Visul lui Marty de a deveni cel mai mare jucător de ping pong este luat în derâdere și bagatelizat, însă acesta se încăpățânează să le demonstreze tuturor că orice victorie vine cu multe sacrificii.

Vineri pana Joi 17:40; 20:40

Micuța Amélie

Regia: Liane-Cho Han Jin Kuang, Maïlys Vallade

Cu: Loïse Charpentier, Victoria Grobois, Yumi Fujimori, Cathy Cerda, Marc Arnaud

Gen Film: Animatie, Familie

Durată: 75 min

Rating: AG

Micuța Amélie descoperă lumea cu uimirea și curiozitatea vârstei fragede, având-o alături pe prietena ei, Nishio-san. Însă odată cu cea de-a treia aniversare, un eveniment neașteptat îi tulbură universul fragil și marchează trecerea de la miracolul copilăriei la primele umbre ale vieții. O încântare pentru spectatori de toate vârstele.

Dublat: Vineri pana Joi 12:20

Rental Family / Familie de închiriat

Regia: Mitsuyo Miyazaki

Cu: Brendan Fraser, Takehiro Hira, Mari Yamamoto, Akira Emoto, Nihi

Gen Film: Comedie, Drama

Durată: 103 min

Rating: AP 12

Acțiunea se petrece în Tokyo-ul contemporan și urmărește povestea unui actor american care își caută sensul în viață, până când primește o slujbă neobișnuită: să lucreze pentru o agenție din Tokyo ai cărei angajați sunt actori plătiți să interpreteze roluri de părinți, prieteni, soți sau alte persoane dragi, contra cost. Pe măsură ce se implică tot mai mult în viețile clienților săi, el începe să formeze legături autentice, care estompează granița dintre jocul actoricesc și realitate. Confruntându-se cu dilemele morale ale meseriei sale, își redescoperă scopul, sentimentul de apartenență și frumusețea discretă a conexiunii umane.

Vineri pana Marti 19:00

Miercuri, Joi 16:40

Hamnet

Regia: Chloé Zhao

Cu: Paul Mescal, Jessie Buckley, Emily Watson, Joe Alwyn

Gen Film: Biografic, Drama

Durată: 125 min

Rating: AP 12

Povestea lui Agnes, soția lui William Shakespeare, care se luptă să accepte pierderea singurului ei fiu, Hamnet. O poveste umană și cutremurătoare care a stat la baza creației celei mai faimoase piese a lui Shakespeare, Hamlet.

Vineri pana Marti 18:20

Miercuri, Joi 16:00

North: An Epic Journey of Friendship / Spre nord

Regia: Bente Lohne

Cu: Jennifer Lynn Wilson, RJ Balde, Brianna Fernandez, Mads Mikkelsen, Charlie Bauer

Gen Film: Animatie

Durată: 85 min

Rating: AG

Spre nord este un film de animație 3D, o aventură pentru întreaga familie, inspirată de „Crăiasa zăpezilor” de Hans Christian Andersen. Acțiunea se desfășoară în Copenhaga victoriană și o are în centrul atenției pe tânăra Gerda, care pornește într-o călătorie periculoasă prin nordul înghețat pentru a-și salva cel mai bun prieten, Kai, răpit de misterioasa Regină a Zăpezilor. Ghidată de un înger păzitor neastâmpărat și ajutată de prieteni magici, Gerda înfruntă pericole, vrăji și puterea iernii veșnice. Prin curaj și iubire, ea rupe vraja Reginei Zăpezilor și îl aduce pe Kai acasă la timp pentru a sărbători Crăciunul.

Dublat: Vineri pana Marti 12:00; 12:50

Miercuri, Joi 11:50; 12:50

28 Years Later: The Bone Temple / După 28 de ani: Templul oaselor 2D / MX4D 2D

Regia: Nia DaCosta

Cu: Ralph Fiennes, Emma Laird, Alfie Williams, Chi Lewis-Parry, Robert Rhodes

Gen Film: Horror

Durată: 119 min

Rating: N 15

Extinzând universul creat de Danny Boyle și Alex Garland în 28 Years Later, dar răsturnând complet situația, Nia DaCosta regizează 28 Years Later: The Bone Temple. În continuarea poveștii epice, dr. Kelson (Ralph Fiennes) se trezește într-o nouă relație șocantă, cu consecințe care ar putea schimba lumea așa cum o cunosc, iar întâlnirea lui Spike (Alfie Williams) cu Jimmy Crystal (Jack O’Connell) devine un coșmar din care nu poate scăpa. În lumea din The Bone Temple, cei infectați nu mai sunt cea mai mare amenințare la adresa supraviețuirii – inumanitatea supraviețuitorilor poate fi chiar mai stranie și mai terifiantă.

2D: Vineri pana Marti 16:40

2D MX4D: Vineri pana Joi 17:10

Un weekend criminal

Regia: Cătălin Dascălu

Cu: Tzancă Uraganu, Iuliana Beregoi

Gen Film: Comedie

Durată: 82 min

Rating: AP 12

Lia şi Denis, un cuplu tânăr şi fără griji, concep un plan de a-și ucide șeful. Aceștia trec printr-o serie de situații limită, dar cu foarte mult umor inclus, pentru a-și duce la bun sfârșit ideea criminală. Dar cum îți opreşti un plan perfect când deja l-ai pus în mişcare?

Vineri pana Joi 15:40; 19:10

Greenland: Migration / Groenlanda 2: Migrația

Regia: Ric Roman Waugh

Cu: Gerard Butler, Morena Baccarin, Amber Rose Revah, Tommie Earl Jenkins, Roman Griffin Davis

Gen Film: Actiune, Thriller

Durată: 98 min

Rating: N 15

După ce o cometă a lovit Pământul și aproape toată planeta a fost distrusă, „Groenlanda 2: Migrația” continuă povestea familiei Garrity (Gerard Butler, Morena Baccarin, Roman Griffin Davis) care părăsește buncărul din Groenlanda pentru a căuta un cămin ferit de catastrofe. Însă mai întâi trebuie să depășească pericolele unor ținuturi pierdute, dar și fenomene extreme neprevăzute.

Vineri pana Marti 21:10

Miercuri, Joi 19:00

Bernard: Mission Mars / Bernard: Misiune pe Marte

Regia: Chao Wang

Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Familie, SF

Durată: 96 min

Rating: AG

Pentru a-și recâștiga onoarea, cel mai ghinionist agent, ursul Bernard, se furișează în misiunea de pe Marte, dar pătrunde pe neașteptate în lumea misterioasă a planetei Marte și se împrietenește cu monstrul marțian pe care plănuia să-l captureze. Între misiune și prietenie, ursul se va confrunta cu o alegere pentru care nu era pregătit.

Dublat: Vineri, Luni pana Joi 13:00; 15:00

Sambata, Duminica 13:00

Dragoste la țară

Regia: Gabriel Radu

Cu: Adrian Dumitru, Ana Maria Iorga

Gen Film: Comedie

Durată: 100 min

Rating: AP 12

Ana (Ana Maria Iorga), fată de oraș, crescută în confort și în mall, a reușit să-l supere pe tatăl ei, care o ținea ca în puf. Ca să învețe niște umilință și să aprecieze viața în simplitatea ei, Ana este „exilată” la țară, să locuiască o vreme cu bunica ei.Pentru Ana, viața la sat e un coșmar: tocurile se afundă în noroi, internet nu prea, iar oamenii par veniți din alt film.

Vineri pana Miercuri 14:00; 17:25; 21:00

Joi 14:00; 17:25

The Housemaid / Menajera

Regia: Paul Feig

Cu: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michele Morrone, Megan Ferguson

Gen Film: Thriller

Durată: 131 min

Rating: N 15

The Housemaid spune povestea unei femei care nu a reușit în viață, dar care se bucură să o ia de la capăt ca menajeră a unui cuplu elitist și bogat.

Vineri pana Marti 15:50; 21:20

Miercuri, Joi 13:25; 21:20

The SpongeBob Movie: Search for SquarePants / SpongeBob Pantaloni Pătrați: Aventură cu pirați MX4D 3D

Regia: Derek Drymon

Cu: Clancy Brown, Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Rodger Bumpass, Mark Hamill

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie Fantastic

Durată: 96 min

Rating: AG

SpongeBob și prietenii lui din Bikini Bottom pornesc pe mare în cea mai amplă și mai nouă aventură cinematografică de până acum… „Spongebob Pantaloni Pătrați: Aventură cu pirați”. Dornic să demonstreze că e un tip curajos, SpongeBob pornește într-o misiune de a-și dovedi vitejia în fața lui domnul Krabs, urmărindu-l pe Olandezul Zburător – o fantomă misterioasă, un pirat spărgător de valuri – într-o comedie marinărească plină de aventuri care-l poartă în adâncurile cele mai adânci ale oceanului, acolo unde niciun burete n-a ajuns vreodată.

Dublat: Vineri pana Joi 11:30

Avatar: Fire and Ash / Avatar: Foc și cenușă 3D / MX4D 3D / VIP+ 3D

Regia: James Cameron

Cu: Stephen Lang, Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Oona Chaplin, Kate Winslet

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF, Thriller

Durată: 197 min

Rating: AP 12

Avatar: Foc și Cenușă continuă epopeea familiei Sully la scurt timp după evenimentele din Avatar: Calea Apei. Adoptați de Clanul Metkayina, Jake, Neytiri și copiii lor încearcă să-și găsească echilibrul după pierderea lui Neteyam, ucis într-o luptă brutală cu Oamenii Cerului din corporația RDA, și să se adapteze unei noi vieți pe recifele Pandorei. Când Spider, fiul adoptiv al familiei, devine ținta pericolelor tot mai mari, familia Sully pornește alături de Clanul Tlalim – cunoscuți și sub numele de Negustorii Vântului, un trib nomad pașnic care navighează cerurile – într-o călătorie plină de riscuri.

3D: Vineri pana Joi 12:30; 16:20; 20:10

3D MX4D: Vineri pana Joi 13:30

3D VIP+: Vineri pana Joi 14:20; 20:35

Zootopia 2 / Zootropolis 2 3D

Regia: Jared Bush, Byron Howard

Cu: Jason Bateman, Ginnifer Goodwin, Quinta Brunson, Fortune Feimster

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Mister

Durată: 107 min

Rating: AG

Tânăra Judy Hopps devine polițistă într-un oraș mare. După o primă zi dezamăgitoare, ea îl întâlnește pe vulpoiul escroc Nick Wilde. Împreună, află despre planul lui Dawn Bellwether de a diviza orașul, așa că fac echipă pentru-l contracara.

Dublat: Vineri pana Joi 12:10; 14:30

The Yellow Tie / Cravata galbenă

Regia: Serge Ioan Celebidachi

Cu: John Malkovich, Ben Schnetzer, Miranda Richardson, Kate Phillips

Gen Film: Aventuri, Drama, Muzica

Durată: 145 min

Rating: AG

Dintr-un colț al României începe extraordinara poveste a unui copil cu un vis, care a cucerit lumea. Povestea lui Sergiu Celibidache. Este călătoria unui om care a refuzat orice compromis, de la copilăria trăită sub un tată autoritar în România interbelică, până la anii de foamete și lupta pentru supraviețuire în Germania devastată de război. Un film despre curajul de a crede în ceea ce pare imposibil și despre prețul plătit pentru a rămâne neclintit într-o lume a compromisurilor. Despre iubire, adevăr, integritate și sacrificiu. Despre succesul care nu înseamnă nimic fără acceptarea și recunoașterea celor dragi. Și despre dorul de acasă, care l-a însoțit mereu, oriunde s-ar fi aflat.

Vineri pana Joi 14:50

