Amenzi de 1,74 milioane lei, după controalele la balastiere din Dolj, Vâlcea, Olt și Argeș

Garda Națională de Mediu a efectuat, în perioada 1 septembrie – 12 decembrie, controale ample pe balastiere în județele Dolj, Vâlcea, Olt și Argeș, în urma cărora a aplicat 71 de sancțiuni, a suspendat activitatea pentru exploatări ilegale și a dat amenzi de peste 1,74 milioane lei.

„În spatele acestor cifre sunt povești dramatice. Sunt zone în care exploatările ilegale au dus la pierderi de vieți omenești, comunități rămase fără acces la apă sau mult mai vulnerabile în fața inundațiilor, infrastructură distrusă. Impactul nu este doar asupra mediului, ci asupra vieții de zi cu zi a oamenilor. Nu putem tolera astfel de practici. Exploatarea resurselor naturale trebuie să se facă legal, responsabil și cu respect față de comunități și ecosisteme.

Este un apel ferm către toți operatorii economici să se pună în legalitate și să își respecte angajamentele de mediu. Nerespectarea legii atrage amenzi substanțiale, suspendarea activității, retragerea avizelor și, în cazurile grave, sesizarea organelor de cercetare penală“, a precizat Diana Buzoianu, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, citată într-un comunicat al MMAP, conform Agerpres.

În județul Dolj

În județul Dolj, în perioada 17 – 21 noiembrie, au fost realizate 10 controale, în urma cărora au fost aplicate șase sancțiuni contravenționale, din care cinci amenzi, în cuantum total de 380.000 lei și un avertisment, pentru gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor și nerespectarea condițiilor din actele de reglementare.

În județul Vâlcea

În județul Vâlcea, în intervalul 21 octombrie – 5 noiembrie, au fost desfășurate 26 de controale, fiind aplicate 31 de sancțiuni contravenționale, respectiv 20 amenzi în valoare de 662.500 lei și nouă avertismente, precum și două sancțiuni complementare, constând în o suspendare a activității și o măsură de desființare a lucrărilor neautorizate.

În județul Olt

În județul Olt, în perioada 1 -5 septembrie, au fost efectuate 15 controale, fiind aplicate 18 sancțiuni contravenționale, respectiv 12 amenzi, în cuantum total de 427.500 lei și patru avertismente, precum și două sancțiuni complementare de desființare a lucrărilor și o suspendare a activității.

În județul Argeș

În județul Argeș, între 3 și 12 decembrie, au fost efectuate 22 de controale, fiind aplicate 16 sancțiuni contravenționale, respectiv nouă amenzi, în valoare totală de 270.000 lei și trei avertismente, precum și patru sancțiuni complementare, constând în două suspendări ale activității și două măsuri de desființare a lucrărilor, cu aducerea terenului la starea inițială. Totodată, a fost formulată o sesizare penală.

Au fost aplicate 71 de sancțiuni contravenționale

‘În total, la nivelul celor patru județe, au fost aplicate 71 de sancțiuni contravenționale, cu amenzi semnificative și măsuri complementare, pentru neconformități precum lipsa actelor de reglementare, nerespectarea condițiilor din autorizațiile de mediu și gospodărire a apelor, gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor și realizarea de lucrări fără acord de mediu’, se menționează în comunicat.

În urma verificărilor, comisarii Gărzii Naționale de Mediu au constatat, printre altele: absența actelor de reglementare sau nerespectarea condițiilor impuse prin acestea; exploatarea agregatelor minerale în afara perimetrelor autorizate; gestionarea necorespunzătoare a materialelor și a deșeurilor; lipsa sistemelor adecvate de colectare și epurare a apelor uzate; protecția insuficientă a solului și a biodiversității; neîndeplinirea obligațiilor de refacere a mediului.

‘La nivelul Gărzii Naționale de Mediu, concluzia este clară: presiunea economică generată de lucrările de infrastructură nu poate justifica încălcarea legislației de mediu. Acțiunile de control vor continua și în perioada următoare, iar instituțiile statului vor folosi toate instrumentele legale disponibile pentru a stopa exploatările ilegale și pentru a proteja mediul și siguranța cetățenilor’, subliniază reprezentanții Ministerului Mediului.

