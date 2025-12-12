Ceața blochează Aeroportul din Craiova

Aeroportul din Craiova este blocat din cauza ceţii. Aeronavele nu pot decola. Fotbaliștii de la Praga și 300 de suporteri au rămas blocați pe aeroport.

Noaptea trecută a fost emis cod galben şi au apărut şi problemele. Fotbaliștii de la Praga, care au avut meci cu Universitatea Craiova, şi cei 300 de suporteri at fi trebuit să decoleze de pe aeroportul din Craiova cu două aeronave private, imediat după meci, potrivit digi24.ro.

Nu au putut decola nici în această dimineață, când aveau zbor programat la ora 9:00, tot din cauza ceții. Ei vor rămâne pe aeroportul din Craiova până când situația va fi va reveni la normal.

