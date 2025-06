O nouă ediție Pedală în Bănie cu 3 zile de dedicate sportului

A 6-a ediție a evenimentului Pedală în Bănie se apropie, iar organizatorii pregătesc concurenților și susținătorilor un start diferit, cu multe surprize.

Ce a început în 2018 ca o competiție de MTB a devenit astăzi un adevărat festival al mișcării în aer liber, cu probe de MTB și alergare pentru toate categoriile de sportivi, atât amatori, cât și profesioniști. An de an, Pedală în Bănie aduce împreună la start sportivi, familii, copii și iubitori ai naturii, dar și parteneri și sponsori implicați activ in promovarea unui stil de viață sănătos și responsabil. Anul acesta tradiția continuă!

Filme sub cerul liber

Evenimentul va debuta vineri seara, pe 13 iunie, începând cu orele 19:00, cu 3 proiecții speciale de film în aer liber, într-un cadru natural, de neuitat.

Intrarea este liberă, iar genul filmelor este potrivit pentru toate vârstele.

Craiovenii și nu numai sunt invitați să profite de momente de liniște, inspirație și conexiune, înainte de un weekend plin de adrenalină pură. Decorul va fi completat cu zone de relaxare, floricele și răcoritoare.

Înscrierile la concurs sunt pe ultima 100 m

Visași la poteci, urcări și coborâri spectaculoase?

Explorați traseele Pedală în Bănie aici: https://shorturl.at/aAEix și înscrie-te până luni, 09 iunie. Iubitorii de sport și adrenalină mai pot prinde un loc la concurs accesând https://pedalainbanie.ro/inscriere/

Nu se vor organiza înscrieri la fața locului!

Traseele

Anul acesta, concurenții Pedală își vor dezlănțui bestia interioară pe următoarele trasee de MTB și alergare:

14 iunie

43 km MTB si E-Bike race

21 km MTB

3 km MTB Family

15 iunie

21 km semimaraton Trail Run

10 km Trail Run

3 km Trail Run

600 m Trail Run Family (cursă în costume).

Ce se oferă

Ce se oferă? 3 zile cu multă voie bună și momente memorabile

Film în aer liber (13 iunie): deschiderea evenimentului, într-un cadru destins și prietenos

Curse de MTB (14 iunie): trasee variate, adaptate tuturor nivelurilor, de la începători și copii, la sportivi de performanță

Concert live (14 iunie), cu intrare liberă: muzică bună, atmosferă vibrantă

Curse de Trail Run: alergare montană pe poteci marcate, într-un decor natural de excepție

Zone dedicate de relaxare și activități FUN (14, 15 iunie): activități individuale și de familie, de echipă, volei pe plajă, tir cu arcul și lista continuă.

Citește și: Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală, înşelăciune şi abuz în serviciu, cu prejudiciu de 30 de milioane de lei