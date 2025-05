Zece orașe europene ideale pentru pauze culturale în 2025. Craiova este pe primul loc

Dacă sunteți în căutarea evadării culturale ideale în 2025, iată zece orașe, inclusiv câteva pietre prețioase mai puțin cunoscute de explorat. Indiferent unde călătoriți în Europa, veți găsi istorie fascinantă, artă excepțională și experiențe culturale memorabile. Indiferent dacă vă plac arhitectura antică sau muzeele moderne, aceste orașe oferă fundalul ideal pentru o pauză plăcută și plină de cultură. Revista Forbes a întocmit un top 10 orașe de vizitat, Craiova fiind pe locul 1.

Craiova, România

Deși mai puțin cunoscută (și vizitată) decât Bucureștiul, capitala Olteniei, Craiova, din sud-vestul României, este un hotspot cultural cu numeroase evenimente pe tot parcursul anului, inclusiv Festivalul Shakespeare, cel mai mare festival internațional din lume dedicat dramaturgului.

Muzeul de Artă din Craiova

Pentru iubitorii de muzică de dans electronică, Festivalul IntenCity are loc în fiecare iunie cu spectacole în aer liber. Și un eveniment mai neobișnuit, Puppets Occupy Street Festival din august, implică marionete uriașe și spectacole captivante.

Craiova ocupă un loc aparte în povestea lui Constantin Brâncuși, care a studiat la Școala de Arte și Meserii din oraș. În calitate de pionier al sculpturii moderniste, lucrările sale se află la muzeele importante din întreaga lume, inclusiv la Metropolitan Museum of Art din New York, Pompidou din Paris și Tate Modern din Londra, printre altele. O vizită la Craiova ar trebui să includă Centrul Brâncuși pentru o privire fascinantă asupra vieții sale și Muzeul de Artă Craiova, care adăpostește opera sa.

Girona, Spania

Situată între Pirinei și Costa Brava, Girona este una dintre cele mai atractive și mai subestimate destinații culturale din Spania. Cu nucleul său medieval perfect conservat și scena artistică vibrantă, Girona are multe de oferit, totul fără aglomerația orașelor mai mari.

Catedrala Santa Maria din Girona, Catalonia, Spania

Orașul vechi (Barri Vell) este unul dintre cele mai bine conservate din Europa, cu ziduri vechi ale orașului pe care puteți merge. Catedrala din Girona este cu adevărat impresionantă, cu cea mai largă navă gotică din lume. Nu este surprinzător faptul că Girona a devenit un fundal popular pentru cineaști (inclusiv Game of Thrones) datorită arhitecturii sale uimitoare. Orașul are o parte echitabilă de festivaluri, inclusiv superbul Temps de Flors, o sărbătoare în fiecare primăvară a tuturor lucrurilor florale.

Bilbao, Spania

Bilbao, una dintre cele mai interesante destinații culturale ale Europei, este un model pentru alte foste orașe industriale care ar putea beneficia de o regenerare majoră. Orașul spaniol a fost odată o mare putere a construcțiilor navale, înainte ca industria să cadă din anii 1970-1990.

Muzeul Guggenheim de arhitectul Frank Gehry și Sculptura Maman de Louise Bourgeois. Bilbao, Spania

După ce Frank Gehry a proiectat Muzeul Guggenheim, deschis în 1997, zona docurilor din jurul său a fost regenerată și ceea ce a devenit cunoscut sub numele de „efectul Guggenheim” a fost replicat în alte orașe. Muzeul este acum unul dintre cele mai importante spații de artă contemporană din lume, cu o colecție permanentă și expoziții de la artiști internaționali importanți, printre care Jean Michael Basquiat, Richard Serra și Louise Bourgeois. Bilbao este, de asemenea, un exemplu strălucitor de inovație arhitecturală îndrăzneață, de la Podul Zubizuri al lui Santiago Calatrava până la centrul cultural Azkuna Zentroa, un depozit de vinuri din secolul al XX-lea transformat într-un centru creativ.

Atena, Grecia

Locul de naștere al filozofiei, democrației și teatrului, Atena este un muzeu în aer liber plin de monumente uimitoare și o scenă urbană înfloritoare.

Partenonul (447 î.Hr.) de pe Acropolele Ateniene, Grecia

Acropola, Partenonul și Agora Antică sunt desigur esențiale pentru orice vizită, dar fiecare colț al Atenei pare să spună o poveste de mitologie, inovație și realizări artistice. Pe lângă comorile antice, Atena are o scenă de artă contemporană plină de viață, care iese din cartierele sale boeme, galeriile și teatrele de avangardă. În 2025, Galeria Națională va prezenta o retrospectivă a lucrării lui Panayiotis Tetsis, Obsession of the Gaze și la Muzeul de Artă Cicladică, vezi Marlene Dumas: Cycladic Blues.

Haga, Olanda

Adesea umbrită de Amsterdam, Haga este o bijuterie ascunsă a culturii, istoriei și eleganței olandeze. Fiind capitală politică și regală a Țărilor de Jos, acest oraș găzduiește muzee de talie mondială, repere istorice și o scenă artistică vibrantă. Dacă ați ratat spectacolul de succes Vermeer în 2024 de la Rijksmuseum din Amsterdam, puteți vizita Mauritshuis pentru a vedea Fata lui Vermeer cu un cercel de perle, precum și capodoperele lui Rembrandt și Holbein.

Binnenhof (Parlamentul olandez), Haga (Den Haag), Țările de Jos

Gemeentemuseum are o colecție remarcabilă de lucrări de artă ale mișcării Mondrian și De Stijl, în timp ce Muzeul Escher are lucrările uluitoare ale lui M.C. Escher. Fiind sediul monarhiei și guvernului olandez, Haga oferă o privire fascinantă asupra istoriei regale și politice. Vizitați Binnenhof, una dintre cele mai vechi clădiri parlamentare din Europa și plimbați-vă pe lângă Palatul Noordeinde, palatul de lucru al regelui olandez.

Salzburg, Austria

Salzburg, locul de naștere al lui Wolfgang Amadeus Mozart, este un oraș cu frumusețe barocă, muzică clasică și farmec alpin. Cu peisaje montane uluitoare și arhitectură istorică, Salzburg este o bijuterie inclusă pe lista UNESCO. Salzburg respiră muzică.

Cartierul istoric Salzburg, Austria

Festivalul de la Salzburg continuă să sărbătorească moștenirea lui Mozart cu operă de clasă mondială, concerte orchestrale și spectacole de teatru în fiecare vară. Altstadt (Orașul Vechi) din Salzburg este o capodopera a arhitecturii barocului, cu palate elegante, biserici cu cupole și piețe fermecătoare. Nu ratați Palatul și grădinile Mirabell, Cetatea Hohensalzburg și Catedrala din Salzburg. Fanii The Sound of Music pot vizita locații de filmare, cum ar fi Palatul Leopoldskron și dealurile ondulate din peisajul rural Salzburg.

Florența, Italia

Panorama Florenței și Catedrala Sfânta Maria din Florența, Italia

Florența, cunoscută drept leagănul Renașterii, este una dintre cele mai bune destinații de artă din lume. Adăpostul unora dintre cele mai mari capodopere din lume, veți vedea Nașterea lui Venus a lui Botticelli la Galeria Uffizi și sculptura falnică a lui Michelangelo David la Accademia.

Domul, una dintre cele mai mari biserici din lume, cu faimosul său dom proiectat de Brunelleschi, găzduiește lucrări ale lui Michelangelo, Donatello și Giotto. Și dacă te simți plin de energie, urcă pe cele 463 de trepte înguste și șerpuitoare până în vârful Domului pentru vederi panoramice și un sentiment de împlinire.

Basel, Elveția

Basel, pe râul Rin, este probabil cel mai cunoscut pentru târgul său anual de artă contemporană Art Basel, care atrage colecționari și artiști din întreaga lume.

Orașul Basel din Elveția

Orașul are, de asemenea, peste 40 de muzee, inclusiv Kunstmuseum (cel mai vechi muzeu de artă din Elveția), Fondation Beyeler și Museum Tinguely, cu capodopere de la Holbein la Rothko. Explorați uimitoarea Catedrală din Basel și admirați reperele contemporane proiectate de Herzog & de Meuron și Renzo Piano. Situat la intersecția a trei țări, Basel este un amestec de precizie elvețiană, farmec francez și eficiență germană.

Paris, Franța

Parisul își merită titlul de „orașul luminii” ca sursă nesfârșită de inspirație pentru iubitorii de artă, pasionații de istorie și visătorii deopotrivă. Fiecare iubitor de artă trebuie să viziteze Luvru cel puțin o dată în viață, nu doar pentru a vedea incredibila Mona Lisa a lui Leonardo și celebra Venus de Milo, ci și pentru galeriile mai liniștite din aripa Richelieu, cu lucrări ale unor maeștri precum Rubens, Rembrandt și Vermeer.

Alte vizite obligatorii: Musée d’Orsay, într-o fostă gară cu unele dintre cele mai mari lucrări impresioniste și postimpresioniste; Muzeul Rodin și Muzeul Picasso – lista poate continua. Pentru arta contemporană, Fundația Louis Vuitton de la periferia orașului este, de asemenea, esențială.

Vedere din Paris cu Turnul Eiffel

Pentru iubitorii de literatură, care urmează pașii unor scriitori precum Victor Hugo și Ernest Hemingway, plimbați-vă prin istoricul Cartier Latin, vizitați legendara librărie Shakespeare & Company și opriți-vă pentru o cafea și să privească oamenii pe terasa de la Les Deux Magots, unde s-au întâlnit cândva Sartre, Simone de Beauvoir și Picasso. Iubitorii de muzică pot vedea producții grandioase la Opéra Garnier și Opéra Bastille și pot vizita excelentele cluburi de jazz de pe Rue des Lombards.

Londra, Anglia

Dacă ai merge la o galerie de artă din Londra în fiecare zi timp de doi ani, nu le-ai vizita pe toate. Galeria Națională, cele două Tate, Hayward și Academia Regală sunt doar câteva dintre cele 857 de galerii publice de artă ale capitalei Marii Britanii, dintre care majoritatea oferă intrare gratuită. Galeria Națională și Galeria Națională de Portret din Trafalgar Square sunt un loc minunat pentru a începe o vizită axată pe artă.

Big Ben, pod peste Tamisa, Londra, Anglia, Marea Britanie

Dacă vă place arta impresionistă, Galeria Națională are mai multe săli de capodopere, în timp ce în apropiere, pe Strand, la Institutul de Artă Courtauld, veți vedea picturi minunate de la Renoir, Manet și Cezanne.

De asemenea, merită vizitate galerii mai puțin cunoscute, cum ar fi Kenwood House din partea de sus a orașului Hampstead Heath, cu picturile sale prețioase Vermeer și Turner și Colecția Wallace cu Leagănul lui Fragonard și lucrările lui Canaletto, Rubens și Titian. Iubitorii de teatru vor descoperi că a vedea o piesă sau un musical la nivel de Broadway în West End din Londra este mult mai puțin costisitor, iar un clasic shakespearian în rundă la Globe Theatre de pe Southbank din Londra este o experiență minunată. Londra are o scenă muzicală înfloritoare, cu cele mai bune din muzică clasică la Royal Festival Hall și Royal Albert Hall. Locații precum Ronnie Scott’s, Club 606 și Vortex sunt o bucurie pentru iubitorii de jazz, așa cum este și festivalul anual de jazz EDF London, în fiecare noiembrie.

Citește și: Accident rutier în Craiova. Două persoane, rănite