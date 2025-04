Paris Hilton vine la Craiova, la festivalul IntenCity. Este anunțul reprezentanților festivalului din Bănie. Festivalul va avea loc în perioada 26-29 iunie.

IntenCity 2025 promite o experiență de neuitat! Organizat de Opera Română Craiova, festivalul își propune să surprindă din nou publicul cu un mix de stiluri muzicale, show-uri electrizante și momente interactive pe cele două scene de la Stadionul Ion Oblemenco și Sala Polivalentă.

G-Eazy, Tyga, J Balvin, Foster the People și DJ-ul australian Cyril, dar și mulți alți artiști care vor urca pe mainstage.

Trupa indie-pop, Foster the People, a făcut senzație cu hitul „Pumped Up Kicks”. DJ-ul Cyril este autorul remix-urilor virale „Stumblin’ In” și „The Sound of Silence”.

Cu un mix de stiluri, ritmuri și show-uri de zile mari, pe scena de la Sala Polivalentă vor urca și: Bad and Boujee, CTC, El Nino, Guess Who, Ian, NANE, Rareș, RAVA, Șatra B.E.N.Z., YNY Sebi.

Citeşte şi: Eveniment dedicat pasionaților de automobile clasice, la Craiova