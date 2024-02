Primăria Craiova plătește 34.500 de euro pentru promovare în revista Wizz Air

Primăria Craiova a găsit o nouă modalitate de promovare a orașului, iar acest lucru va costa bugetul local destul de mult. Administrația pare că mizează și în acest an pe transformarea Craiovei într-un oraș de care să fie atrași cât mai mulți turiști, așa că plătește către Wizz Air o sumă piperată pentru ca orașul nostru să fie promovat în revista pe care compania aeriană o pune la dispoziția călătorilor la bordul aeronavelor.

Primăria consideră că „se impune diversificarea metodelor de promovare”

Primăria Craiova face ce face și tot la turiști se gândește. Așa că, pe lângă promovarea pe care o face în presă, dar și pe site-ul European Best Destination, a mai găsit o modalitate prin care speră să atragă și mai mulți vizitatori. Dar acest lucru va costa bugetul local încă 34.500 de euro.

Administrația craioveană s-a gândit ca oamenii care călătoresc cu avionul să afle și în timpul zborurilor cu Wizz Air despre Craiova, așa că plătește compania aeriană pentru a promova orașul nostru în paginile revistei de la bordul aeronavelor, aceea pe care fiecare călător o poate răsfoi în timpul zborurilor și în care se pot găsi și produsele alimentare sau cosmetice pe care le poate cumpăra. „O modalitate eficientă de realizare a promovării municipiului Craiova este publicitatea prin intermediul revistelor de la bordul aeronavelor cu plecare de pe aeroportul din Craiova.

Cu o creştere constantă a numărului de pasageri care tranzitează aeroportul, Aeroportul Internațional Craiova este principala poartă de intrare pentru municipiul Craiova. Datorită politicilor implementate de autoritatea locală în ultimii ani, care includ atragerea turiștilor și a posibililor investitori către municipiul Craiova, se impune diversificarea modalităților de promovare, precum publicitatea prin intermediul companiei care operează de pe Aeroportul Internațional Craiova, Wizz fiind, în prezent, singura care gestionează zborurile din și spre municipiul Craiova. Astfel, aeronavele Wizz Air efectuează zboruri către 42 țări, iar în România, Wizz Air are curse de pe 10 aeroporturi internaționale, Craiova fiind unul dintre acestea”, a menționat primăria în caietul de sarcini.

Aproape 7.000 de euro pentru fiecare apariție

Acest contract seacă bugetul local cu 34.500 de euro, pentru ca orașul nostru să apară de cinci ori, anul acesta, în revistele Wizz Air. Fiecare apariție ne va costa, așadar, 6.900 de euro, fiindcă până la finalul anului vor fi cinci reviste. „Conform datelor publice oferite de Wizz Air, compania publică, la fiecare două luni, un catalog tipărit, ce conține informații despre destinații turistice din toată Europa. Revista Wizz Air este citită de mai mult de 90% dintre călători/turiști, iar la fiecare ediție se printează un tiraj de 70.000 exemplare, cu 12 milioane de cititori per ediție (2 luni)”, a mai menționat municipalitatea.

Concret, campania de promovare dorită de primărie va însemna alocarea unui pagini A4 din revistă, pe care va apărea un articol de 300 de cuvinte și trei imagini reprezentative pentru Craiova.

Orașul nostru se va regăsi în paginile revistei tipărite Wizz Air începând din luna aprilie, timp de cinci ediții, pentru că aceasta este tipărită o dată la două luni. Astfel, Craiova va fi promovată din luna aprilie până la finalul anului acesta. Articolul și fotografiile care vor fi publicate în revistă vor fi asigurate de Primăria Craiova.

Așa arată o pagină din revista Wizz Air, în care este prmovată Budapesta

Primăria Craiova, mare împătimită a promovării

Investiția pe care o face Primăria Craiova pentru promovarea în catalogul Wizz Air nu este singura care face o mare gaură în bugetul local. În toamna anului trecut, municipalitatea și-a mai dat acordul pentru plata unei taxe de 29.690 de euro – către European Best Destinations, pentru ca orașul să fie inclus în clasamentele internaționale ale site-ului cu același nume. Suma va acoperi promovarea turistică a Craiovei pe o durată de un an. Acest site a devenit deja „de casă” pentru primărie, fiindcă în fiecare an de când se organizează târgurile de Paște și de Crăciun primește bani de la bugetul local al Craiovei pentru promovare. Și în anul 2022 municipalitatea a plătit din bugetul local 25.000 de euro pentru promovarea pe același site.

