Craiova înverzeşte şi înfloreşte cu peste 9 milioane de lei

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public Locativ (RAADPFL) Craiova pune la bătaie încă un contract prin intermediul căruia vrea să înverzească şi să înflorească oraşul şi mai mult. Aşa că a scos la licitaţie un acord-cadru pentru „furnizare de material dendrofloricol pentru anul 2024“. Regia poate ajunge să plătească peste 9 milioane de lei dacă va cumpăra cantităţile maxime de produse menţionate în contract.

Ce mai vrea RAADPFL să planteze în oraş

Acordul-cadru scos la licitaţie de RAADPFL Craiova a fost împărţit în şase loturi. Primul lot se referă la achiziţionarea de arbori, iar valoare estimată a acestuia este cuprinsă întrre 34.589,82 de lei şi 2.462.355,8 de lei, fără TVA. Regia vrea să cumpere 25 de tipuri de arbori, printre care carpen, platan, magnolia cerata, corcoduş roşu, magnolia grandiflora, stejar de stâncă, arţar roşu, paltin roşu, mesteacăn pletos, pin umbrela, cedru pletos, paulownia, rei pucios, etc. Lotul doi este reprezentat de arbuşti, iar regia vrea să achiziţioneze 15 tipuri, printre care cireş japonez pletos, chiparos leyland, lavandă, bonsai, etc. Acest lot are o valoare estimată cuprinsă între 10.171,28 de lei şi 2.071.371 de lei, fără TVA.

În cadrul celui de-al treilea lot se vor cumpăra ierburi ornamentale de zece tipuri, iar valoarea acestuia este cuprinsă între 1.089,08 lei şi 146.490,5 lei, fără TVA. Printre ierburile ornamentale se numără yucca, iarba roşie şi albastră, trestie de China sau iarba de pampas. Prin intermediul lotului patru se vor cumpăra flori anuale precum begonie, coleus, cineraria, irizinia, vinca şi sporul casei. Acesta a fost estimat la o sumă cuprinsă între 199,4 şi 2.484.610 lei, fără TVA. Lotul cinci este destinat plantelor bulboase precum gladiole pitice, bujori, irişi, crini, hortensii, garofiţe şi coreopsis. Pe acestea se va plăti o sumă cuprinsă între 395,92 şi 51.611 de lei, fără TVA.

Lotul şase a fost alocat pentru achiziţionarea de rulouri de gazon, iar valoarea acestuia a fost estimată între 43.365 şi 1.734.600 de lei, fără TVA. Acordul-cadru, care are o valoare totală estimată între 89.810 de lei şi 9.151.038,3 de lei, fără TVA, va presupune două contracte subsecvente. Atfel, produsele solicitate de regie vor fi cumpărate în două tranşe, iar cantitatea va depinde de necesarul RAADPFL, cu condiţia să respecte cantitatea minimă sau cea maximă din contract.

Cum motivează regia această investiţie piperată

RAADPFL a motivat investiţia în caietul de sarcini, spunând că prin intermediul acestor materiale dendrofloricole se va face „completarea fondului vegetal existent, care constituie una din prioritățile Municipiului Craiova şi pentru anul 2024, urmărindu-se creşterea calităţii zonelor verzi, precum şi îmbunătăţirea considerabilă din punct de vedere vizual, prin înlocuirea arborilor aflaţi în stare de degradare biologică avansată, crearea unor zone de umbrire pe perioada sezonului cald şi scăderea nivelului dedioxid de carbon din atmosferă. Prin finalizarea acestei proceduri, autoritatea contractantă va reuși să acopere un segment din cererile locuitorilor municipiului, respectiv plantarea materialului dendrologic, un factor important care pe lângă producerea de oxigen, contribuie la relaxarea cetăţenilor în parcuri, spaţii de joacă prin asigurarea unor zone umbrite, pe aliniamente stradale, etc.“, a menţionat regia.

Ce caracteristici trebuie să aibă plantele

În caietul de sarcini, regia a trasat caracteristicile pe care trebuie să le respecte toate materialele dendrofloricole pe care vrea să le cumpere. „Produsele vor respecta caracteristicile speciei, dimensiunea ghiveciului şi varietăţile solicitate de achizitor, în conformitate cu caracteristicile tehnice minime solicitate la livrare în caietul de sarcini. Dimensiunea ghiveciului/containerului/balotului nu poate fi mai mică decât cea solicitată dar poate fi mai mare cu condiţia ca plantele să nu fie îmbătrânite, îngălbenite, cu florile trecute/scuturate sau tufa degarnisită şi inestetică. Plantele nu vor fi alungite, slab dezvoltate, deshidratate, rupte la manipulare sau în timpul transportului.

Rădăcina trebuie să fie bine dezvoltată în ghiveci/balot; tufa bine formată, fără semne de lovituri mecanice sau arsuri termice/chimice; frunzele şi vârfurile de creştere nu vor prezenta semne de ofilire şi/sau deshidratare; plantele nu vor prezenta atac de boli şi/sau dăunatori specifici, conform legislaţiei în vigoare; plantele vor fi uniforme ca mărime, bine dezvoltate, viguroase, ramificate şi de aceeaşi vârstă pentru specia respectivă, astfel ca la plantare să aibă aspect compact, uniform şi plăcut vizual; bulbii trebuie să fie sănătoşi, uniformi, cu dimensiunile solicitate, acoperiţi în totalitate de tunici fibroase şi să nu prezinte porţiuni uscate, lipsă sau deteriorate“, se menţionează în documentul publicat de regie.

De asemenea, şi pentru rulourile de gazon au fost trasate câteva caracteristici. Acesta trebuie să prezinte rezistenţă ridicată la perioadele de stres, cum sunt temperaturile mari sau foarte scăzute, ploile abundente sau seceta. Ruloul de gazon nu trebuie să prezinte goluri, trebuie să aibă o densitate bună, să fie verde, să nu aibă buruieni, să nu prezinte boli şi să aibă rădăcini sănătoase, de culoare albă.

Firmele care vor să participe la licitaţie au posibilitatea să îşi depună ofertele până pe 25 martie.

RAADPFL a cumpărat şi 500.000 de bulbi de flori

În noiembrie anul trecut, RAADPFL a mai semnat un contract pentru bulbi de flori care vor înflori în această primăvară în Craiova. Regia a plătit 662.500 de lei (aproximativ 130.000 de euro) pentru 500.000 de bulbi de lalele, narcise şi zambile. S+au cumpărat 400.000 de bulbi de lalele, 50.000 de narcise şi 50.000 de zambile. Acest contract a fost semnat cu firma ECOPROD SRL din Işalniţa, după ce RAADPFL mai anulase o licitaţie prin care intenţiona să cumpere 645.000 de bulbi de flori cu o sumă estimată la 866.850 de lei, fără TVA (174.768 de euro).

