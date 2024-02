Bătaie de joc cu lucrările la reţeaua de canalizare, pe Aleea 2 Drumul Apelor

Lucrările pentru introducerea reţelei de canalizare de pe Aleea 2 Drumul Apelor şi de pe străzile şi aleile adiacente au început undeva în anul 2021. De atunci, oamenii care locuiesc în acea zonă a Craiovei trăiesc un coşmar atunci când trebuie să iasă din curţi. Asta pentru că străzile nu au mai fost readuse niciodată la starea iniţială. Mai mult decât atât, după atât de multă vreme de la începerea lucrărilor, nicio gospodărie nu a fost racordată la reţeaua de canalizare, care este nefuncţională şi în acest moment. Compania de Apă Oltenia spune că lucrările sunt în grafic, dar în acelaşi timp susţine că a trimis notificări către asocierea de firme care se ocupă de lucrări să urgenteze refacerea străzilor.

„Nu ne dorim nimic altceva decât să niveleze pământul cu un greder“

Craiovenii care au case pe Aleea 2 Drumul Apelor şi pe străzile din apropiere sunt disperaţi fiindcă trebuie să suporte condiţiile oribile lăsate în urmă de firma care a lucrat la reţeaua de canalizare.

„Firma care s-a ocupat de introducerea canalizării a făcut strada pra. Apoi a plecat fără să o mai aducă la starea iniţială. Ne rupem maşinile. Când plouă avem nevoie de cizme de cauciuc să putem merge pe stradă. Altfel copiii ajung la şcoală plini de noroi pe încălţăminte. Am făcut numeroase demersuri pentru a sesiza problema, am dat nenumărate telefoane. Am primit promisiuni mereu de la doamna care se ocupă de această zonă şi care ar trebui să supravegheze lucrările. Însă, am ajuns la concluzia că mă minte constant.

Efectiv ajunsesem în momentul în care îmi spunea că echipele sunt pe teren şi că lucrează să remedieze problema, dar de fapt eu eram acolo, pe teren, şi nu era nici picior de muncitor. Până la urmă am lăsat-o baltă. Am văzut că suntem minţiţi cu neruşinare, iar strada noastră arată în continuare dezastruos. Ori să interzică circulaţia, ori hai să facem în aşa fel încât oameni să poată circula decent.

Sunt gropi incredibil de mari în jurul gurilor de canal, îţi rupi picioarele. Nu ne dorim nimic altceva decât să niveleze pământul cu un greder. Au tăiat şi nişte copaci şi i-au lăsat în marginea drumului, probabil aşteaptă să se degradeze. Ce se întâmplă în această zonă depăşeşte cu mult basmele. Oamenii de aici visau din anii 90 asfalt, dar au renunţat la acel vis. Acum ne dorim să avem măcar strada pe care o aveam înainte să se introducă reţeaua de canalizare“, ne-a transmis un locuitor de pe Aleea 2 Drumul Apelor.

Ce firme lucrează sau ar trebui să lucreze în zonă

GdS a întrebat Compania de Apă Oltenia cine se ocupă de lucrările din acea zonă a oraşului. „În cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a lnfrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj”, în contractul de lucrări CL1 – „ Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în zona de Est în Municipiul Craiova” este prevazută extinderea rețelei publice de canalizare menajeră pe aleea 2 Drumul Apelor. Lucrările se realizează în baza acordului contractual încheiat între S.C. Compania dc Apă Oltenia S.A. în calitate de Beneficiar și Asocierea SC DSE Consulting SRL – SC Termal Pipes Solutions SRL – Utalim SA, în calitate de Antreprenor şi a Autorizației de Construire nr. 265/ 05.03.2021 eliberată de Primăria Municipiului Craiova.

Pentru lucrările din contractul mai sus menționat a fost semnat Procesul Verbal de predare amplasament nr. 16/17.05.2021, care include atât Aleea 2 Drumul Apelor cât şi celelalte străzi din zonă. Perioada de execuție a contractului este de 36 luni, începând cu data de 17.05.2021. La cestă dată a fost emis ordinul de începere a lucrării“, a precizat CAO.

Practic, acest contract va expira în luna mai a acestui an.

CAO se contrazice: lucrările sunt în grafic, dar a trimis notificări pentru refacerea străzilor

Am întrebat şi de ce lucrările merg atât de prost, iar strada nu a fost adusă la starea iniţială. Regia susţine că lucrările sunt în grafic, trecând parcă cu vederea peste disconfortul pe care îl suportă cetăţenii. Mai mult decât atât, chiar dacă termenul contractual nu a expirat încă, un astfel de document nu este realizat pentru o stradă anume, ci pentru o întreagă lucrare. Chiar dacă regia se prevalează de acest termen contractual, normal ar fi ca atunci când anumite lucrări încep pe o stradă să aibă continuitate, astfel încât cetăţenii să aibă de suferit cât mai puţin.

„Momentan, atât pe Aleea 2 Drumul Apelor cât şi pe celelalte străzi cuprinse în proiect lucrările sunt în derulare. Urmează ca după finalizarea acestora, conform prevederilor contractuale, Antreprenorul să readucă sistemul rutier la starea iniţială. Menționam faptul că Beneficiarul – Compania de Apă Oltenia S.A., prin Supervizorul Asocierea Eptisa – Ramboll a notificat Antreprenorul în repetate rânduri să urgenteze finalizarea lucrărilor de refacere a sistemului rutier. Racordarea imobilelor la rețeaua de canalizare menajeră se poate realiza numai după recepția și punerea în funcțiune a acesteia. Pe contractele de lucrări CL1 Și CL2 care vizează Craiova Est și Vest lucrează Asocierea SC DSE Consulting SRL- SC Termal Pipes Solutlons SRL — Utalim SA, iar pe CL 5 lucrează asocierea Bugaru Trans SRL – SC Total Pur Design SRL“, ne-a mai transmis Compania de Apă Oltenia.

Cu alte cuvinte, CAO scoate în faţă perioada de valabilitate a întregului contract, fără să ţină seama de faptul că cetăţenii craioveni pe ale căror străzi au fost iniţiate lucrări de canalizare încă din 2021, au fost nevoiţi să suporte până în prezent dezastrul rămas în urma lucrărilor făcute pe sărite, fără continuitate.