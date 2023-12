(VIDEO) Program INSPIRE Cinema Craiova Mercur 22 – 28 Decembrie

Anyone But You / Iubesc să te urăsc Avanpremiera

Regia: Will Gluck

Cu: Sydney Sweeney, Glen Powell

Gen Film: Comedie, Romantic, Dragoste

Durată: 105 min

Rating: AP 12

După o primă întâlnire foarte reușită, atracția dintre Bea și Ben dispare. Cei doi se reîntâlnesc apoi pe neașteptate la o nuntă în Australia, unde vor face ceea ce ar face orice om în toată firea: se vor purta ca și când formează un cuplu.

Joi 21:45

The Snow Queen and the Princess / Crăiasa zăpezii și mica prințesă Avanpremiera

Regia: Andrey Korenkov, Aleksey Tsitsilin

Cu: Svetlana Kuznetsova, Courtney Shaw, Irina Chumantyeva, Konstantin Panchenko, Yuriy Romanov

Gen Film: Animatie, Aventuri, Fantastic

Durată: 80 min

Rating: AG

Kai și Gerda trăiesc într-un oraș liniștit și confortabil, dar Spiritele de gheață dau năvală și îi îngheață pe toți. Cu toate acestea, Ila, o mică vrăjitoare, apare pentru a-i ajuta pe eroi. Împreună merg în lumea magică a Țării Oglinzilor pentru a goni Spiritele de gheață.

Dublat: Marti, Joi 12:00

Aquaman and the Lost Kingdom 3D / Aquaman și regatul pierdut

Regia: James Wan

Cu: Amber Heard, Jason Momoa, Patrick Wilson, Temuera Morrison, Ben Affleck

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 120 min

Rating: AP 12

Nereușind să-l învingă pe Aquaman prima dată, Black Manta, condus de dorința de a răzbuna moartea tatălui său, nu se va opri până nu îl doboară pe Aquaman o dată pentru totdeauna. De data aceasta, Black Manta deține forța legendarului Trident Negru, care dezlănțuie o putere malefică de neoprit. Din dorinta de a-l învinge, Aquaman va apela la fratele său Orm, fostul rege al Atlantidei, pentru a crea o alianță neașteptată. Împreună, cei doi trebuie să lase deoparte diferențele pentru a-și proteja regatul, familia lui Aquaman și pentru a preveni distrugerea întregii lumi.

Vineri, Sambata, Joi 14:10; 16:10; 16:30; 18:35; 18:50; 21:00; 21:15

Duminica 13:40; 15:30; 16:00

Marti, Miercuri 14:00; 16:10; 16:30; 18:35; 18:50; 20:30; 21:00; 21:15

Next Goal Wins / Golul victoriei

Regia: Taika Waititi

Cu: Elisabeth Moss, Michael Fassbender, Will Arnett, Rhys Darby, Angus Sampson

Gen Film: Comedie, Drama, Sport

Durată: 102 min

Rating: AP 12

Vineri, Sambata, Marti pana Joi 19:25

Duminica 15:45

There’s Something in the Barn / Haos în Ajun de Crăciun

Regia: Magnus Martens

Cu: Martin Starr, Amrita Acharia, Jeppe Beck Laursen, Henriette Steenstrup, Zoe Winter-Hansen

Gen Film: Horror

Durată: 105 min

Rating: N 15

There’s Something in the Barn spune povestea unei familii americane tipice care moștenește o fermă în munții norvegieni. Odată mutată, familia va lua contact nu doar cu peisajul idilic, dar și cu o creatură vicleană din folclorul scandinav: spiridușul de hambar.

Vineri, Sambata, Marti, Miercuri 21:50

Duminica 16:15; Joi 19:40

Christmas on Cobbler Street / Crăciunul pe strada Cizmarului

Regia: Mikal Hovland

Cu: Kris Olsen, Kåre Conradi, Mathias Luppichini, Lene Kongsvik Johansen, Kaya Ekerholt McCurley

Gen Film: Familie

Durată: 95 min

Rating: AG

În ajunul Crăciunului, Stine, în vârstă de 11 ani, călătorește clandestin cu trenul până într-un mic orășel. Căutând să se adăpostească de noaptea rece de iarnă, tânăra se strecoară într-o casă de pe strada Cobbler – mai exact, în atelierul cizmarului Andersen. Bătrânul morocănos care preferă liniștea se împotrivește prezenței neastâmpărate fetițe. Cu toate acestea, întâlnirea le conduce viețile într-o nouă și neașteptată direcție.

Dublat: Vineri, Sambata, Marti, Miercuri 11:30; 13:00; 15:00

Duminica 12:00; Joi 11:30; 13:00

Miraculous: Ladybug & Cat Noir, the Movie / Miraculos: Buburuza și Motan Noir – Filmul

Regia: Jeremy Zag

Cu: Annouck Hautbois, Benjamin Bollen, Antoine Tomé, Fanny Bloc, Jeanne Chartier

Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Romantic

Durată: 110 min

Rating: AG

Bazat pe serialul de succes internațional, filmul spune povestea începuturilor îndrăgitului duo format din adolescenții parizieni Marinette Dupain-Cheng și Adrien Agreste, care devin puternicii supereroi Buburuza și Motan Noir și își unesc forțele pentru a proteja Orașul Luminilor de un periculos superticălos cunoscut sub numele de Hawk Moth.

Dublat: Vineri, Sambata, Marti pana Joi 11:45; 13:50

Duminica 11:30; 13:10

Renaissance: A Film by Beyoncé

Regia: Beyoncé, Mark Ritchie, James B. Merryman

Cu: Beyoncé

Gen Film: Muzica

Durată: 174 min

Rating: AG

RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ accentueaza calatoria RENAISSANCE WORLD TOUR, de la inceputuri, de la deschiderea din Stockholm, Suedia, pana la finalul din Kansas City, Missouri. Este vorba despre intentia lui Beyoncé, munca grea, implicarea in fiecare aspect al productiei, mintea ei creativa si scopul de a-si crea mostenirea si de a-si stapani mestesugul. Primit cu aprecieri extraordinare, RENAISSANCE WORLD TOUR al lui Beyoncé a creat un sanctuar pentru libertate si bucurie impartasita pentru peste 2,7 milioane de fani.

Vineri, Sambata, Joi 20:00

Duminica 15:10

Wonka

Regia: Paul King

Cu: Timothée Chalamet, Olivia Colman, Rowan Atkinson, Keegan-Michael Key, Calah Lane, Hugh Grant

Gen Film: Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical

Durată: 121 min

Rating: AG

Cu Timothée Chalamet în rolul principal, filmul aduce publicului un tânăr Willy Wonka plin de idei și hotărât să schimbe lumea, bucată cu bucată, dar toate delicioase, demonstrând că cele mai bune lucruri din viață încep cu un vis, iar dacă ai norocul să-l întâlnești pe Willy Wonka, orice este posibil.

Dublat: Vineri, Sambata, Joi 12:50; 15:50

Duminica 12:45; Marti, Miercuri 12:35; 14:20

Subtitrat: Vineri, Sambata 17:00

Marti, Miercuri 17:15; Joi 15:00

BORDEA: Teoria conspirației

Regia: Evgeny Gromik

Cu: Cătălin Bordea

Gen Film: Comedie

Durată: 70 min

Rating: AP 12

Conform Google, Cătălin Bordea este cel mai popular stand-up comedian din Romania, mai ales în ultima perioadă. Bordea a ales să deconspire evenimentele pe care le-a trăit recent într-un material special, lansat în premieră în cinematografe.

Vineri, Sambata, Joi 18:20

Marti, Miercuri 16:45

Migration 3D / Marea migrație

Regia: Benjamin Renner, Guylo Homsy

Cu: Elizabeth Banks, Awkwafina, Danny DeVito, Keegan-Michael Key, Carol Kane

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 87 min

Rating: AG

Familia Mallard se află într-o perioadă de criză. În timp ce tatăl Mack e interesat să-și țină familia în siguranță și e mulțumit să rămână pentru totdeauna pe iazul lor liniștit din New England, mama Pam este nerăbdătoare să le arate copiilor lor, Dax și Gwen, întreaga lume. După ce o familie de rațe migratoare poposește pe iaz cu povești palpitante despre locuri îndepărtate, Pam îl convinge pe Mack să se îmbarce într-o excursie către Jamaica tropicală, via New York City.

Dublat: Vineri, Sambata 12:00

Duminica 11:10; Miercuri 11:40

3 jours max / 3 Zile Maxim

Regia: Tarek Boudali

Cu: Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti, Marie-Anne Chazel, Élodie Fontan

Gen Film: Actiune, Comedie

Durată: 96 min

Rating: AP 12

Un cartel mexican a răpit-o pe bunica lui Rayane, iar acum acesta are la dispoziție doar trei zile pentru a o elibera.

Vineri, Sambata, Joi 15:15

Duminica 11:20; Marti, Miercuri 15:00

Miami Bici 2

Regia: Jesús del Cerro

Cu: Matei Dima, Charlotte McKinney, Codin Maticiuc, George Piștereanu, Danny Trejo

Gen Film: Comedie

Durată: 107 min

Rating: N15

Ion Bilă și Ilie Piciu călătoresc de la Miami la Los Angeles în căutarea visului american adaptat la cel românesc, în stilul „dolari multi pe muncă puțină”. Ei ajung în situația de a face diferite infracțiuni într-un anturaj de “băieți răi” de care apoi încearcă să se descotorosească.

Vineri, Sambata 17:15; 19:40; 21:30; Duminica 13:25; 14:00

Marti, Miercuri 17:00; 18:20; 19:40; 21:30; Joi 17:30; 19:20; 21:30

Wish 3D / Dorința

Regia: Chris Buck, Fawn Veerasunthorn

Cu: Alan Tudyk, Ariana DeBose, Chris Pine

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical

Durată: 97 min

Rating: AG

Wish spune povestea tinerei Asha care, într-o noapte înstelată, își pune o dorință și primește un răspuns mai ferm decât se aștepta atunci când o stea buclucașă coboară din cer pentru a i se alătura.

Dublat: Vineri, Sambata, Joi 13:30

Duminica 10:45; Marti, Miercuri 12:15

