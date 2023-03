(VDEO) Program Inspire Cinema VIP Electroputere 3 – 9 martie

Regia: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Cu: Melissa Barrera, Hayden Panettiere, Jenna Ortega, Courteney Cox, Dermot Mulroney

Gen Film: Horror, Mister, Thriller

Durată: 128 min

Rating: N 15

În noul film Scream, cele patru supraviețuitoare ale crimelor lui Ghostface părăsesc micul orășel Woodsboro pentru a începe o viață nouă la New York.

Joi 20:10

Erus si Valea Iubirii

Cu: Bogdan Podlovski, Daniela Carstea, Ana Badea, Andreea Iftimescu, Valentino Tiron, Ionut Picincu, Daniel Pascariu, Theodora Munteanu, Elena Chirita, Gjerji Mani, Stefan Lamatic

Gen Film: Teatru

Durată: 73 min

Rating: AG

Erus si Valea Iubirii” este a treia carte despre Erus a lui Alec Blenche. In primele doua, Erus viziteaza Valea Rabdarii si pe cea a Generozitatii si isi face noi parteneri in drumul sau pentru a salva Lumea. Ajunsi in Regatul Apelor, tara natala a Printesei Roua, Erus face cunostinta cu mama acesteia, Craiasa Apelor (Luna) si ii reintalneste pe cei cinci intelepti. De la acestia afla ca este unul dintre cei alesi sa faca parte din Ordinul celor 9 si ca trebuie sa-l infrunte pe Regele Frica-Frica dupa ce obtine virtutile din patru vai

Duminica 12:00

Creed III

Regia: Michael B. Jordan

Cu: Michael B. Jordan, Phylicia Rashad, Tessa Thompson

Gen Film: Acţiune, Dramă, Sport

Durată: 116 min

Rating: AP12

După ce a dominat lumea boxului, Adonis Creed s-a bucurat de succes atât în carieră, cât și în viața de familie. Dar când un prieten din copilărie și fost fenomen al boxului, Damian, reapare după ce a ispășit o lungă pedeapsă în închisoare, Adonis este dornic să demonstreze că își merită șansa în ring. Confruntarea dintre foștii prieteni este mai mult decât o simplă ceartă. Pentru a stabili scorul final, Adonis trebuie să-și pună întreg viitorul în joc pentru a se lupta cu Damian, care nu are nimic de pierdut.

Vineri pana Joi 16:15; 18:10; 20:40; 21:20

Aftersun / Aftersun: A fost odată ca o vară

Regia: Charlotte Wells

Cu: Paul Mescal, Frankie Corio, Celia Rowlson-Hall, Sally Messham

Gen Film: Drama

Durată: 96 min

Rating: AP12

Sophie, o fetiță de 11 ani, se bucură din plin de timpul petrecut cu tatăl ei iubitor și idealist, Calum (Paul Mescal), într-una din rarele lor vacanțe. În vreme ce lumea adolescenței se ivește la orizont, Calum se luptă singur cu greutățile vieții din afara rolului de tată. Douăzeci de ani mai târziu, amintirile dragi ale lui Sophie din acea ultimă vacanță împreună sunt adunate într-un zguduitor portret al relației lor. Prin ele, devenim martori la încercarea ei de a împăca imaginea tatălui pe care o cunoștea cu cea care îi rămăsese străină, transpusă în superbul și copleșitorul debut al lui Charlotte Wells.

Vineri pana Joi 19:30; 21:40

Alibi.com 2

Regia: Philippe Lacheau

Cu: Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali

Gen Film: Comedie

Durată: 88 min

Rating: AP12

Cu agenția Alibi.com închisă și cu promisiunea față de Flo că nu va mai umbla cu minciuna, viața lui Greg este acum liniștită. Prea liniștită. Dar nu pentru mult timp!

După ce decide să-i pună lui Flo marea întrebare, Greg se trezește în încurcătură: trebuie să-și prezinte familia. Cum riscul ca un astfel de eveniment să le distrugă relația este atât de mare, Greg simte că nu are de ales. Trebuie să redeschidă agenția cu foștii asociați și să-și găsească părinți falși, mai prezentabili decât cei reali.

Vineri pana Joi 19:00; 21:00

Cocaine Bear / Ursul narcoman

Regia: Elizabeth Banks

Cu: Ray Liotta, Keri Russell, Margo Martindale, Kristofer Hivju, O’Shea Jackson Jr.

Gen Film: Thriller

Durată: 100 min

Rating: N 15

Un grup ciudat de polițiști, infractori, turiști și adolescenți se întâlnesc într-o pădure din Georgia, unde un urs negru de 500 de kilograme se dezlănțuie după ce a ingerat cocaină în mod neintenționat. Bazat pe o întâmplare adevărată.

Vineri pana Joi 17:25

Missing / Dispariția

Regia: Nicholas D. Johnson, Will Merrick

Cu: Nia Long, Ken Leung, Amy Landecker, Storm Reid, Megan Suri

Gen Film: Drama, Thriller

Durată: 116 min

Rating: N 15

După ce mama ei (Nia Long), aflată în vacanță în Columbia alături de noul ei iubit, dispare fără urmă, June (Storm Reid) pornește în căutarea ei, de la distanță, folosind instrumentele pe care le are la dispoziție online. Munca de detectiv a tinerei scoate la suprafață mai multe întrebări decât răspunsuri, iar curând realizează că nu și-a cunoscut niciodată cu adevărat mama.

Vineri pana Joi 15:45

Astérix & Obélix: L’Empire du Milieu / Asterix și Obelix: Regatul de mijloc

Regia: Guillaume Canet

Cu: Marion Cotillard, Vincent Cassel, Guillaume Canet, Zlatan Ibrahimovic

Gen Film: Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 117 min

Rating: AG

Super-eroii parteneri Scott Lang (Paul Rudd) și Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) se reunesc pentru a-și continua aventurile întruchipându-i pe Omul-Furnică și pe Viespea.

Alături de părinții lui Hope, Hank Pym (Michael Douglas) și Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), și de fiica lui Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton) familia explorează Tărâmul Cuantic, interacționând cu noi creaturi ciudate într-o aventură care va testa limitele posibilului.

Vineri pana Joi 14:30

Inspector Sun and the Curse of the Black Widow / Aventurile inspectorului Sun

Regia: Julio Soto

Cu: Ronny Chieng, Catherina Martínez, Jesús Barreda, Andrea Villaverde, Txema Moscoso

Gen Film: Animatie, Familie, Mister

Durată: 95 min

Rating: AG

Shanghai, 1934. Într-o lume a insectelor paralelă cu cea a oamenilor, Inspectorul Sun câștigă ultima misiune împotriva inamicului său, Lăcusta Roșie, înainte de a se îmbarca într-o călătorie către San Francisco. Însă vacanța lui se termină brusc când milionarul Dr. Acșiață este găsit ucis. Ceea ce începe ca un caz de rutină pentru Sun va decide în cele din urmă soarta umanității.

Dublat: Vineri, Luni pana Miercuri 12:30; 14:15

Sambata 12:00; 12:30; 14:15

Duminica 11:45; 12:30; 14:15

Joi 12:00; 14:15

Ant-Man and the Wasp: Quantumania 3D

Regia: Peyton Reed

Cu: Michelle Pfeiffer, Evangeline Lilly, Paul Rudd, Jonathan Majors

Gen Film: Actiune, Aventuri, Comedie, Mister, SF, Thriller

Durată: 130 min

Rating: AP 12

Vineri pana Joi 18:45

Pil / Aventurile lui Pil

Regia: Julien Fournet

Cu: Kaycie Chase, Paul Borne, Julien Crampon, Pierre Tessier, Gauthier Battoue

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 94 min

Rating: AG

O copilă curajoasă se deghizează în prințesă pentru a salva regatul și pe moștenitorul tronului.

Pil este orfană și locuiește pe străzile din Roc-en-Brume. Ajutată de trei nevăstuici îmblânzite, ea fură mâncare de la castelul odiosului Tristain, uzurpatorul tronului. Într-o zi, pentru a scăpa de gărzile care o urmăresc, Pil se deghizează în prințesă. Fără voia ei, ajunge să participe la marea salvare a lui Roland, moștenitorul tronului, ajuns victimă a unei vrăji care l-a transfromat într-un… pisipui (jumătate pisică, jumătate pui). Aventura va întoarce regatul cu sus-n jos și o învăța pe Pil că noblețea se găsește în fiecare dintre noi.

Dublat: Vineri, Luni pana Miercuri 13:45; 16:30

Sambata 11:45; 13:45

Duminica 11:30; 13:45

Joi 11:45; 13:45; 14:15

Ramon

Regia: Jesús del Cerro

Cu: Pavel Bartoș, Elvira Deatcu

Gen Film: Actiune, Comedie

Durată: 105 min

Rating: AP 12

La prima vedere, Ramon pare un om simplu a cărui unică și mare pasiune este viticultura. Viața lui este dată peste cap atunci când, printr-o serie neașteptată de împrejurări, întâlnește cea mai frumoasă femeie din lume de care se îndrăgostește fulgerător.

Decide să plece la București să își găsească “marea iubire”. Ajuns aici, Ramon descoperă că viața într-un oraș mare nu este deloc ușoară. Totul se complică atunci când devine și suspectul principal în cel mai mare jaf al secolului, furtul unui tablou de 50 de milioane de euro!

Vineri pana Joi 16:50

The Amazing Maurice / Năstrușnicul motan Maurice

Regia: Toby Genkel, Florian Westermann

Cu: Emilia Clarke, Hugh Laurie

Gen Film: Animatie, Familie

Durată: 98 min

Rating: AG

După cartea lui Terry Pratchett. Povestea lui Maurice, un motan care își duce traiul pe străzi și care născocește o înșelătorie perfectă pentru a face bani – un puști care nu pare prea isteț, dar care cântă la cimpoi și are propria lui hoardă de șobolani ciudat de alfabetizați.

Dublat: Vineri pana Joi 13:15; 15:20

Avatar: The Way of Water 3D / Avatar: Calea apei

Regia: James Cameron

Cu: Zoe Saldana, Kate Winslet, Sigourney Weaver, Sam Worthington

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 195 min

Rating: AP 12

La câțiva ani după lupta cu pământenii, extratereștrii de pe Pandora își continuă liniștiți viețile. Jake Sully trăiește fericit în noul lui corp alături de iubita lui. Fericirea celor de pe Pandora este însă pe cale sa fie distrusă de o nouă amenințare. North este liderul unui clan de extratereștrii necunoscuți care își spun „venusieni”. Acestia încep încetul cu încetul să provoace mari pagube pe Pandora, iar Jake realizează că trebuie să ia masuri împotriva fiarelor spațiale. Pe locuitorii de pe Pandora îi așteaptă o bătălie epică în care Jake va trebui să riște totul, poate chiar și propria lui viață.

Vineri pana Miercuri 18:30

Joi 16:30

Puss in Boots: The Last Wish 3D / Motanul încălțat: Ultima dorință

Regia: Joel Crawford, Januel Mercado

Cu: Antonio Banderas, Salma Hayek, Florence Pugh, Olivia Colman

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie, Comedie, FamilieFantastic

Durată: 105 min

Rating: AG

Pentru prima dată în mai bine de un deceniu, DreamWorks Animation prezintă o nouă aventură în universul Shrek, în timp ce îndrăznețul haiduc Motanul încălțat descoperă că pasiunea lui pentru pericol și nesocotirea față de siguranță și-au luat amprenta pe sănătatea lui. Motanul a distrus opt din cele nouă vieți ale sale, deși a pierdut numărătoarea pe parcurs. Recuperarea acelor vieți îl va trimite pe Motanul încălțat în cea mai mare aventură de căutare de până acum.

Dublat: Vineri, Duminica pana Miercuri 14:00

Sambata, Joi 11:30; 14:00