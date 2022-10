Terorizaţi de un vecin cu probleme de sănătate mintală

Mai mulţi craioveni care locuiesc în blocurile de pe strada Eustaţiu Stoenescu şi strada Ion Ţuculescu din cartierul Lăpuş spun că de o bună perioadă de timp sunt agresaţi de un bărbat care locuieşte în zonă. Fie că sunt locatari în blocurile din cartier sau angajaţi la diverse societăţi au altercaţii cu acest bărbat care ar avea probleme de sănătate mintală.

Oamenii mai spun că acesta ar fi fost, în trecut, internat la Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare. Situaţia acestuia s-a înrăutăţit după decesul soţiei, cu ceva timp în urmă. De atunci, mintea bărbatului a luat-o razna, spun cei terorizaţi de acest bărbat. Acesta a făcut obsesie pentru anumite persoane pe care le agresează verbal şi le urmăreşte. Anca locuieşte în cartier şi are şi un magazin în această zonă. De câteva săptămâni, ea spune că este urmărită şi terorizată de acest bărbat. A chemat în repetate rânduri poliţia şi nimic nu s-a rezolvat. Bărbatul umblă liber şi îşi face de cap prin cartier.



„Se ia de persoanele de pe stradă, se ia de persoanele din magazin, de vânzătoare. Persoana în cauză locuieşte în zonă. El a fost internat la Poiana Mare. Se pare că a laut-o razna după moartea soţiei. Ne-am trezit înt-o seară cu el la magazin. Eram cu soţul meu şi a început să ne aducă injurii. A început să facă scandal. Am chemat poliţia şi agenţii care au venit au spsu că ştiu situaţia acestei persoane. Nici în zilele următoare nu am scăpat de el. Au venit jandarmii i-au dat amendă. S-a luat de o vânzătoare de la alt magazin pe motiv că nu vorbeşte cu el, a făcut-o în fel şi chip.

Când am făcut sesizări, mi-au spus că nu au ce să-i facă. La două zile de la sesizarea poliţiei a venit din nou peste noi la magazin. Mă ameninţă că-mi ia gâtul. Dimineaţa când deschid magazinul stă la colţul blocului. Nu se poate aşa ceva. Jandarmii mai fac şi bâză de mine, le spune că eu îl agresez. Are aşa o privire de om cu probleme”, spune femeia din cartierul Lăpuş.

Alţi vecini nu vorbesc de teamă: „Numele îmi spune ceva, dar nu cunosc să fie agresiv cu vecinii. Mie nu mi s-a întâmplat”.

I-a înfundat conducta cu pietre

Nici locatarii din blocurile învecinate nu au scăpat de bărbatul care şi-a făcut o obsesie din a agresa persoane la întâmplare. Fie că le cunoaşte sau nu, bărbatul le aduce tot felul de jigniri şi chiar le aplică unele corecţii. Într-o astfel de situaţie este un vecin al bărbatului cu probleme. Acesta s-a trezit cu contoarul de energie electrică doborât şi cu conducta de scurgere a apei înfundată cu pietre. Jane deţine un garaj la subsolul blocului T 15 de pe strada Eustaţiu Stoenescu. Pentru energia electrică consumată în această locaţie are un aparta de măsură aşezat la uşă, pe faţada blocului. Înt-o zi s-a trezit cu contoarul de energie electrică smuls din perete. Ulterior i-a fost înfundată şi conducta de scurgere a apei, spaţiul fiind racordat la sursa de apă a blocului T15.



„Mie mi-a smuls contoarul electric de la garajul pe care îl am la subsolul blocului T15. Aşa este prevăzut blocul, cu garaje. Mi-a înfundat conducta de scurgere. A smuls-o şi a băgat pietre pe ea. Apa a refulat şi s-a dus în acel garaj. Mi-a dat cu contorul jos spunând că este pe zidul lui, dar este zidul comun al blocului. A venit un vecin şi mi-a spus ce a făcut. A doua zi am mers la poliţie, am făcut sesizare. Am fost nevoit să repar conducta, să reaşez aparatul de măsură a energiei electrice. Cei de la poliţie cunosc situaţia şi totuşi nu iau măsuri. Este un om periculos, se ia de oamenii de pe stradă, de vecini. Nu ştiu cum se va rezolva această situaţie”, spune craioveanul.



În urma sesizării făcute la Secţia 3 Poliţie Craiova, bărbatul prejudiciat spune că a primit următorul răspuns: „Luând act de aspectele semnalate, la nivelul Secţiie 3 Poliţie au fost efectuate verificări, iar în urma acestora, persoana la care faceţi referire, a fost consiliată, fiindu-i pus în vedere să respecte normele de convieţuire socială”, se arată în răspunsul din data de 19 septembrie 2022.