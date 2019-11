Vecinul cu tulburări psihice le-a adus copacul în bloc

Este un adevărat pericol. Este o persoană a cărui sănătate mintală este vădit tulburată. A fost luat cu jandarmii şi internat. Are multe antecedente. Mie mi-a spart maşina, dar şi altor vecini. Are plângere la poliţie şi nimeni nu face nimic. Familia l-a abandonat. Am înţeles că tatăl este plecat, undeva în Dubai. Ar mai avea o soră care l-a abandonat şi ea. Ar fi alergat-o cu cuţitul pe casa scării. Totuşi, tatăl îi trimite bani ca să se întreţină şi ar mai avea o pensie de boală. El este însă imprevizibil. A aruncat un frigider pe fereastră.

Aruncă haine, obiecte de pe balcon. A distrus prin apartament tot, podeaua, un perete de la bucătărie. Eu am copii şi îmi este teamă să-i las să meargă singuri pe casa scării. Când suni la poliţie spun că nu au procedură ca să ia măsuri. Ce aşteaptă să se întâmple, o tragedie? Acum a adus un copac în scara blocului. Îl face bucăţi şi îl duce în apartament. Ne terorizează. Aseară, când a adus copacul în scara blocului, l-am fotografiat şi i-am spus că sun la poliţie. Mi-a zis că îmi sparge ochelarii,

spune un locatar din bloc.