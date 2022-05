Opiniile critice ale craiovenilor, lichidate de pe Facebook-ul primăriei

Cuvintele de laudă par să fi devenit singurele digerate de Serviciul Imagine al Primăriei Craiova. La cea mai recentă postare de pe pagina de Facebook a instituţiei, legată de evenimentul „Zilele Mihai Viteazul“, au fost şterse mai bine de jumătate din comentariile postate de craioveni, de joi seara până vineri în jurul orei 11.00.

Primăria Craiova şi Casa de Cultură Traian Demetrescu organizează „Zilele Mihai Viteazul“, între 13 şi 15 mai. Intituţiile au numit evenimentul – „cea mai mare paradă de costume medievale din țară“. Evenimentul a fost anunţat pe pagina oficială a Primăriei Craiova joi seara, în jurul orei 22.00. Imediat au apărut comentarii laudative. Însă, au fost şi unele comentarii care se pare că nu au fost pe placul Serviciului de Imagine al primăriei. Acesta se ocupă de administrarea paginii. De ce spunem acest lucru? Fiindcă vineri dimineaţa, în jurul orei 11.00, din 52 de comentarii, doar 25 din acestea mai puteau fi citite la postarea respectivă. Întâmplător sau nu, toate conţineau doar cuvinte de laudă. Restul fuseseră „rase“. În grafica Facebook-ului rămâne, însă, numărul real al comentariilor, chiar dacă unele sunt eliminate.

Am sunat reprezentanţii Serviciului de Imagine şi am întrebat despre motivul pentru care comentariile craiovenilor, care nu conţin jigniri, sunt şterse de pe pagina instituţiei publice. Ni s-a recomandat să facem o solicitare scrisă. Mai mult decât atât, în timpul apelului am menţionat unul dintre comentariile şterse, căruia îi făcusem print-screen înainte să fie „sacrificat“ de administratorii paginii. Ca prin minune, acesta a reapărut în rândul comentariilor.

Ce comentarii am surprins că a şters Serviciul Imagine

De apreciat în toată această poveste este viteza de reacţie a celor care se ocupă de pagina de Facebook. Aproape că nimeni nu are timp să sesizeze că există şi oameni care au alte păreri faţă de cei care felicită fără încetare municipalitatea. „Aşa…Noi dăm zeci de mii de lei pe căldura sumpită de primărie şi Primăria se lăfăie în bani. Bravo, Olguţa, bravo PSD“ – acesta a fost unul dintre comentariile şterse. La acest comentariu răspunsese o craioveancă: „Aveţi dreptate!“. Ambele comentarii au dispărut fără urmă, cu mare rapiditate, chiar dacă nu conţineau niciun fel de jignire.

Un alt comentariu care fusese şters, despre care v-am spus mai sus că a reapărut ca prin minune, a fost următorul: „Ce legătură au costumele medievale cu Craiova? Au rămas de când a fost capitală culturală europeană?“. De restul comentariilor şterse nimeni nu mai ştie nimic. Asta pentru că, aşa cum am spus, rapiditatea administratorilor paginii şi-a spus cuvântul.

În aceste condiţii, ne punem următoarele întrebări, chiar şi retorice:

1. Respectă cineva dreptul de opinie al craiovenilor care au o părere diferită faţă de cei care apreciază şi felicită municipalitatea pentru anumite evenimente?

2. Cine deţine sita prin care se cern comentariile considerate nepotrivite şi care sunt regulile de care se ţine seama atunci când sunt şterse? Mai ales că vorbim despre o instituţie publică, ai cărui angajaţi sunt plătiţi inclusiv din buzunarul oamenilor care critică o anumită activitate organizată de primărie.

Am întrebat, în scris, reprezentanţii pimăriei despre motivul pentru care se şterg comentariile de pe pagina oficială de Facebook a primăriei. Însă, nu au avut aceeaşi rapiditate în răspuns precum cea de a elimina opiniile craiovenilor care nu le sunt pe plac!

1 de 5

Citeşte şi: Tronsonul I al Drumului Expres, pe modul slow motion