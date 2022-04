Un acoperiş a zburat şi a făcut prăpăd în Craioviţa

Vântul puternic de miercuri noaptea a produs pagube semnficative în Craiova. Trei acoperişuri de bloc şi 21 de maşini au fost afectate. Cele mai multe pagube s-au înregistrat pe Bulevardul Oltenia, în Craioviţa Nouă, unde un acoperiş a fost smuls complet de pe blocul 171 AB, a zburat peste stradă şi a făcut dezastru la blocul de vizavi – 162 D. Numai aici au fost afectate 14 maşini.

Joi dimineaţa, era alertă în faţa celor două blocuri cel mai grav afectate. O echipă de la Digi se ocupa de refacerea cablurilor de internet care fuseseră smulse, o echipă a Poliţiei Locale supraveghea activitatea şi dirija circulaţia, iar oamenii cărora li se spărseseră geamurile balcoanelor începuseră să repare pagubele, mai ales că vremea era destul de rece. Erau geamuri sparte la parter şi la etajele 1 şi 2.

Pompierii acţionaseră de miercuri noaptea, după ce a fost anunţat evenimentul. Şi pe Bulevardul Dacia au fost probleme. „În urma fenomenelor meteo cod galben, descărcări electrice, vijelii și grindină, în municipiul Craiova, pe bulevardele Dacia şi Oltenia, pompierii militari au intervenit pentru degajarea unor părți de acoperiș la trei blocuri de locuințe. După ce au fost înlăturate elementele din structura acoperișului, s-a constatat că au fost avariate un total de aproximativ 21 de autoturisme de la cele trei blocuri de locuințe. Nu au fost înregistrate victime. Pompierii au degajat de pe carosabil bucăţile de acoperiş şi cele care mai erau pe bloc şi reprezentau un pericol. De asemenea, au făcut procese verbale pentru autoturismele afectate“, au declarat reprezentanţii ISU Dolj.

Din cele 21 de autoturisme afectate, 14 erau parcate în zona blocurilor 171 AB şi 162 D de pe Bulevardul Oltenia, şase în zona blocului 119 de pe Bulevardul Dacia şi unul la blocul 7, situat tot pe Bulevardul Dacia.

„Am crezut că a dat cineva cu bomba“

Oamenii care locuiesc în blocul cel mai puternic afectat s-au speriat când au auzit bubuitura din momentul în care acoperişul zburat de peste stradă le-a lovit blocul. „Pe la 00.30 noaptea s-a întâmplat. Am crezut că a dat cineva cu bomba, ne-am speriat foarte rău. A venit acoperişul de peste stradă şi când a lovit blocul s-a auzit o bubuitură extraordinară. Am asigurare la apartament, sper să acopere şi astfel de pagube. Altfel vom plăti din buzunarul nostru“, a spus un locatar din blocul 162 D.

O femeie din acelaşi bloc a povestit cu ochii în lacrimi cum a fost momentul când acoperişul a izbit blocul. „A bubuit foarte puternic, ca o bombă. Când m-am uitat pe geam am văzut că a zburat acoperişul peste blocul nostru. M-am dus în balcon şi am văzut că erau geamurile sparte. Apoi am urcat şi la băiat, care are apartament în acelaşi bloc. Şi la el era la fel. Bine că soţul nu a auzit nimic pentru că dormea. El este bolnav şi poate îi afecta şi mai mult starea de sănătate. Acum mă gândesc doar la faptul că putea să fie mai rău, am văzut şi cazuri mai grave. Dar, probabil, cei care au construit acel acoperiş vor fi traşi la răspundere. Ar fi trebuit să aibă autorizaţie şi să fie mai consolidat ca să nu se întâmple aşa ceva“, a spus Estera Băluţă, o locatară din blocul 162 D.

Acoperişul zburător nu are autorizaţie

Mulţi oameni curioşi de la blocurile vecine s-au strâns şi ei să vadă ce s-a întâmplat. „Nu venii nimeni de la primărie să vadă ce e aici. Ce fac oamenii aceştia? Cine le acoperă pagubele? Sunt o grămadă de maşini avariate, geamurile făcute praf pe la apartamente. Anul trecut a fost zburat de vânt acoperişul de la turnul din această zonă. Dar oamenii au avut noroc că doar ce se construise şi aveau autorizaţie. A venit constructorul şi l-a refăcut. Dar aici acoperişul nu are autorizaţie. Fiecare a făcut cum s-a priceput. Dar acum nu poţi să te-apuci cu Dumnezeu“, a spus un bărbat. Printre oamenii care veniseră să vadă dezastrul de la blocul din Craioviţa se afla şi administratoarea acestuia. Vizibil afectată, aceasta a spus doar că acoperişul nu are autorizaţie şi că îi pare rău pentru tot ce s-a întâmplat.

Dincolo de spaima trăită miercuri noaptea de oamenii blocului lovit de acoperiş, rămân pagubele materiale. GdS a scris în repetate rânduri despre această problemă legată de lipsa autorizaţiilor de construire pentru acoperişurile multor blocuri din Craiova. În aceste cazuri, proprietarii nu prea au şanse să îşi recupereze pagubele din cauză că nu au pe cine să tragă la răspundere.

GdS a întrebat Poliţia Locală dacă în ultima perioadă s-au făcut verificări legate de autorizaţiile de construire pentru acoperişurile blocurilor şi dacă s-au dat sancţiuni în acest sens, însă până la închiderea ediţiei nu am primis răspuns.

