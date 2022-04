Elevi umiliţi la Olimpiada de Franceză de la Craiova. ISJ spune că a fost o problemă izolată

Mai mulţi elevi olimpici la limba franceză au fost trataţi mizerabil la Craiova. După deschiderea fastuoasă a Olimpiadei de Franceză, organizată la Teatrul Naţional Marin Sorescu, în prezenţa ambasadorului Franţei în România, Laurence Auer, pentru unii elevi a urmat un coşmar. Aceştia au fost cazaţi în condiţii jalnice, probabil drept „apreciere“ din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean şi a Ministerului Educaţiei pentru meritele lor.

Olimpiada Națională de Limba Franceză a avut loc între 18 și 22 aprilie, la Craiova, iar aici au ajuns elevi olimpici din toate județele ţării, cu excepția Covasnei și Harghitei. O mare parte din elevii de la Olimpiada de Franceză (119) au fost cazaţi la internatul Colegiului Național Economic „Gheorghe Chițu”. Pentru unii dintre ei, din nefericire, condiţiile au fost umilitoare.

Duşuri mizerabile, scaune rupte, dulapuri mucegăite

La câteva zile după ce s-a terminat olimpiada, au apărut mai multe fotografii făcute de elevi şi publicate de Edupedu, care arătau condiţiile de care au avut parte mai mulţi elevi cazaţi la Colegiului Național Economic “Gheorghe Chițu”. Duşuri mizerabile, scaune rupte, dulapuri mucegăite, mâzgălite şi rupte şi un mic dejun „copios“, servit într-un „frumos“ vas din metal. Aşa a înţeles ISJ Dolj şi Ministerul Educaţiei să îşi arate aprecierea faţă de olimpici. Într-o ţară în care nivelul educaţiei este foarte scăzut, copiii care se remarcă prin pasiunea pentru şcoală, prin munca pentru a ne face mândri, au fost trataţi oribil.

Lia Olguţa Vasilescu: Primăria Craiova nu a fost întrebată unde pot fi cazați elevii

După ce au apărut în presă informaţiile referitoare la condiţiile de cazare pentru elevii veniţi la olimpiadă, primarul oraşului a reacţionat. Lia Olguţa Vasilescu a spus că Primăria Craiova era capabilă să ofere condiţii bune participanţilor la olimpiadă. Însă, ISJ nu a consultat instituţia în legătură cu această chestiune.

„Primăria Craiova nu a fost întrebată unde pot fi cazați elevii de la olimpiade. Organizarea a aparținut în totalitate Inspectoratului Județean Școlar Dolj. Ne-am fi opus ca ei să fie cazați acolo, dat fiind că liceul intră în reabilitare, în totalitate, în luna mai, așa cum s-a întâmplat cu alte 30 de școli și licee, anul trecut. De altfel, unul dintre etajele acestui cămin era deja renovat, celelalte urmând să fie reabilitate. Elevi au fost cazați și la liceele Nenițescu, Bibescu, Energetic și Elena Cuza, unde condițiile sunt impecabile.

Menționez că orașul Craiova este printre puținele unde s-a investit foarte mult în sistemul educațional. Numai în ultimul an au fost refăcute toate bazele sportive școlare, iar în peste 50 la sută din unitățile de învățământ a fost schimbat mobilierul școlar, au fost efectuate lucrări de reparații la fațade, interioare, băi, internate. De altfel, în toate intervențiile mele publice am spus că la Colegiul Chițu sunt necesare lucrări ample de reabilitare, atât la baza sportivă, cât și la clădiri, care nu pot fi inițiate repede, fiindcă trebuie să respectăm niște proceduri. Deci se cunoștea starea acestui colegiu“, a spus Lia Olguţa Vasilescu.

Internatul de la Gheorghe Chiţu are nevoie de reparaţii capitale, dar a primit elevi

Mai mult decât atât, primarul a susţinut că Gheorghe Chiţu este unul dintre singurele trei internate din Craiova care mai au nevoie de reparații capitale. Cu toate acestea, ISJ l-a luat în calcul pentru cazarea elevilor olimpici.

„Doar trei internate din Craiova mai au nevoie de reparații capitale, iar Colegiul Chițu este unul dintre ele. Înțelegem că decizia de a fi cazați în acel cămin a fost luată de IȘJ Dolj. Motivul a fost acela că era mai aproape de sălile de clasă unde se ținea concursul școlar. Dacă am fi fost consultați, am fi putut pune la dispoziție un autocar pentru deplasarea elevilor, așa cum am făcut-o în nenumărate cazuri. Din păcate, lipsa de comunicare poate duce și la astfel de situații nedorite! Așa cum am fost deschiși, de fiecare dată, la acordarea de sprijin oricărei entități a statului, am fi făcut-o și acum la un simplu apel telefonic, mai ales că este vorba de copii!“, a mai transmis Olguţa Vasilescu.

ISJ recunoaşte că au fost probleme, dar izolate

Inspectorul general al ISJ Dolj, Ion Daniel, a precizat pentru GdS, că au existat câteva probleme cu cazarea la Gheorghe Chiţu, dar că au fost izolate, nu o problemă de ansamblu.

„Într-adevăr, au fost câteva situaţii punctuale în care au fost constatate deficienţe la nivelul mobilierului, la nivelul unei chiuvete care curgea. Este o clădire care trebuie să intre în reabilitare, dar lucrurile nu au fost prezentate în ansamblul lor. Elevii de la Olimpiada de Limba Franceză au fost cazaţi la Liceul Neniţescu, la Colegiul Naţional Elena Cuza, unde s-au şi ţinut probele, la un hotel şi la Gheorghe Chiţu. Elevii au fost repartizaţi alfabetic, tocmai pentru a evita discuţiile. Şi meniul a fost unul comun, tot din acelaşi motiv. În organizare au fost implicaţi peste 30 de profesori de franceză, voluntari, care au participat la activităţile zilnice. Profesorii însoţitori ai elevilor participanţi la olimpiadă au primit gratuitate pe mijloacele de transport. Noi am făcut această solicitare către primărie.

Iniţial, la Chiţu fuseseră repartizaţi 80 de elevi, pentru etajele 2 şi 3. Noi mai aveam nişte camere la etajul 1, pentru situaţia în care primeam refugiaţi din Ucraina. Văzând că nu este cerere mare pentru aceste locuri, am decis că le putem folosi pentru cazarea elevilor. Până la urmă, acolo au fost cazaţi 119 elevi. Legat de faptul că ar fi trebuit să solicităm sprijin primăriei, noi am cerut ajutorul în cazul gratuităţii călătoriilor. În cazul cazărilor, noi ne-am gândit că este cel mai bine să ducem elevii cât mai aproape de unităţile de învăţământ unde s-au susţinut probele. Astfel, nu a fost nevoie să îi transportăm pe distanţe mari. Avusesem în vedere şi Liceul CFR pentru cazare, însă este în reabilitare, nu am putut să ne folosim de el. Am evitat să dispersăm elevii în multe locaţii, aşa am gândit noi lucrurile“, a declarat Ion Daniel.

ISJ ar fi vrut să fie sesizat în timpul olimpiadei. Deocamdată nu s-a găsit vinovatul

Inspectorul general a mai spus că s-au făcut verificări la Gheorghe Chiţu şi că doar două camere ar avea probleme. „Am fost acolo, am verificat toate spaţiile de cazare. Au fost doar două camere cu probleme, în fiecare dintre acestea fiind cazaţi câte trei elevi. Acolo existau şi camere de rezervă. Însă, din păcate, nu am fost sesizaţi asupra acestor aspecte şi nemulţumiri în timpul cazării pentru a putea rezolva problema. Dacă ne sesiza cineva că nu sunt condiţii bune, se putea remedia situaţia. De cazarea propriu-zisă s-au ocupat directorul instituţiei, administratorul şi un profesor de franceză. În timpul cazării, am fost sesizaţi referitor la o problemă de acolo. Ne-au sunat şi ne-au spus că nu sunt apă caldă şi căldură. Am sunat imediat conducere unităţii de învăţământ şi problema s-a remediat“, a spus Ion Daniel.

Întrebat dacă se vor lua măsuri împotriva cuiva legat de această situaţie, inspectorul a dat un răspuns vag. „Vom cerceta cu mare atenţie toate aceste deficienţe. Totodată, vom încerca să nu repetăm pe viitor inadvertenţele“, a mai adăugat Ion Daniel.

Regrete târzii

L-am întrebat pe inspectorul general şi dacă lucrurile puteau fi făcute mai bine, astfel încât elevii să nu aibă de suferit. „Cred că trebuiau monitorizate mai atent condiţiile de cazare. Trebuiau verificate cu foarte mare atenţie camerele. Distribuirea elevilor să trebuia făcută astfel încât camerele cele mai puţin bune să nu fie folosite. Însă, ar fi fost cel mai bine să ne sesizeze pe loc. În acest fel nu s-ar fi ajuns la astfel de situaţii. Ne pare rău pentru cele întâmplate, suntem părinţi şi înţelegem că astfel de situaţii sunt total neplăcute. Putem spune că noi vom face, pentru viitor, toate demersurile necesare pe lângă municipalitate pentru a prioritiza reabilitarea căminelor şcolare şi nu numai. Le urăm elevilor succes în continuare“, a încheiat Ion Daniel.

Sorin Cîmpeanu: „La Craiova am un mare semn de întrebare privind decizia managerială“

Ministrul Educaţiei a reacţionat referitor la organizarea olimpidei de franceză de la Craiova. Sorin Cîmpeanu a spus că se vor verifica absolut toate detaliile. „La Craiova am un mare semn de întrebare privind decizia managerială, pentru că elevii au fost cazați în 3 internate, din 4 locații: Sunt condiții foarte bune la Colegiul Elena Cuza, la un hotel și la Colegiul Nenițescu. Aș vrea să vă spun că în municipiul Craiova sunt doar 3 cămine nereabilitate. Unul a fost ales pe motiv de proximitate, am înțeles. Am semne de îndoială cu privire la corectitudinea privind decizia managerială. Atunci când ai în oraș doar 3 cămine nereabilitate și decizi să cazezi olimpicii într-unul dintre aceste cămine, nu cred că decizia managerială este cea mai bună,” a spus ministrul Educației, citat de Edupedu.

Ministrul a vorbit şi despre imaginile cu micul dejun servit în farfurie de metal elevilor de la Olimpiada de Franceză de la Craiova. În prezent alocația pentru hrană și cazare a unui elev olimpic este în valoare de 100 de lei pe zi. „La Colegiul Gheorghe Chițu nu s-a plătit cazare. Atunci suta de lei pe zi va trebui justificată prin cele 3 mese. Mi-e greu să apreciez, dar vă asigur că vom intra în toate detaliile,” a dat asigurări Sorin Cîmpeanu.

Cu alte cuvinte, cei 100 de lei pentru fiecare elev ar fi trebuit folosiţi pentru mâncare, însă masa a fost foarte sărăcăcioasă.

