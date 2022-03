O tânără de 22 de ani, de opt ani în domeniul militar

O tânără de 22 de ani şi-a petrecut deja opt ani din viaţă în domeniul militar. Aura Maria Ulei iubeşte armata şi spune că nu îşi vede cariera fără uniforma militară. A decis să urmeze acest drum de la vârsta de 14 ani şi spune că nu regretă deloc.

Aura Maria Ulei lucrează ca sublocotenent în cadrul Comandamentului Brigăzii Multinaţionale Sud-Est din Craiova. Chiar dacă este o mână de om, tânăra a făcut faţă tuturor rigorilor armatei, încă de la 14 ani. A fost dorinţa ei să intre la un liceu militar şi a fost atât de îndârjită să urmeze cursurile încât s-a opus şi dorinţei părinţilor, care erau sceptici.

„Am absolvit Colegiul Militar de la Breaza. Am pornit pe acest drum de la 14, mi-am dorit foarte mult să merg în această direcţie. Părinţii mei au fost foarte reticenţi când le-am spus că am decis să urmez un liceu militar. Tatăl meu făcuse armata şi cunoştea ceea ce presupune acest lucru. Ştia că sunt reguli foarte stricte şi probabil nu voia să îşi lase fata într-un mediu atât de provocator. Dar eu am fost foarte fermă şi mi-am susţinut ideea că eu vreau să îmi creez o carieră militară prin forţele proprii.

Nu am pe nimeni în familie militar. Ideea mi-a venit mie, fiindcă voiam să fac ceva diferit. Simţeam că sunt capabilă să fac parte dintr-un mediu militar. De când eram mică am fost foarte disciplinată şi foarte organizată. Cumva, aceste două caracteristici sunt principale într-un cadru militar. Pot spune că a fost o ambiţie personală“, a povestit tânăra.

„Liceul a fost cea mai frumoasă perioadă din viaţa mea“

Aura este o fire foarte puternică şi hotărâtă, iar aceste trăsături au ajutat-o foarte mult să se obişnuiască destul de uşor cu regulile cursurilor militare.

„La liceu m-am adaptat foarte repede pentru că îmi plăcea foarte mult ideea de a trăi alături de colegii meu 24 din 24, de a participa la activităţi împreună, de a ne spriji unii pe ceilalţi tot timpul. La început a fsot puţin greu din cauza programului. Ne trezeam zilnic la 6, făceam înviorare, sectoare, tot ce făcea parte din programă. Evident că nu eram obişnuită cu acest program, dar în câteva săptămâni a devenit o normalitate. Trebuie să recunosc că perioada petrecută în liceu a fost cea mai frumoasă perioadă din viaţa mea. Acolo mi-am format principiile de bază de ofiţer, m-am maturizat mai repede. Dacă aş putea da timpul înapoi, aş mai vrea să fac liceul militar de încă 10 ori. Mi-a plăcut foarte mult“, a mai spus Aura.

„Tata a vrut să mă scoată din liceul militar după primul an“

Tânăra a iubit atât de mult rigoarea liceului militar încât nici distanţa faţă de părinţi, nici faptul că îi vedea destul nu rar nu au oprit-o.

„Mă duceam acasă cam o dată la trei săptămâni pentru că distanţa între localitatea mea de domiciliu, Argeş, şi Breaza era destul de mare. Pentru mine ruperea nu a fost foarte dramatică, fiindcă primeam orice ca pe o provocare. Dar pentru părinţi a fost mult mai greu. Tata a vrut să mă scoată din liceul militar după primul an. Spunea că a făcut o greşeală imensă că m-a lăsat să mă duc la acel liceu şi că m-a lăsat să aleg această opţiune. Am dus multă muncă de convingere cu el, am avut foarte multe discuţii. Îi spuneam mereu că nu îmi e greu deloc, că nu mă simt copleşită. În final, l-am convins că e cea mai bună alegere pentru mine şi a înţeles că îmi doresc atât de mult încât nu mă poate opri“, a mai povestit Aura Ulei.

„Nu m-am simţit niciodată subapreciată“

După liceu a urmat Academia Forţelor Terestre. Aura spune că nu s-a simţit niciodată inferioară unui bărbat şi şi-a îndeplinit mereu sarcinile cor la cot cu bărbaţii. „Absolvirea unui colegiu militar nu ne asigură, în mod automat, un loc de muncă în Armată. Trebuie să dăm admiterea ca orice altă persoană care vine din civilie. Liceul are caracter vocaţional. Îl faci pentru că îţi doreşti. După liceu am urmat cursurile Academiei Forţelor Terestre, pe specializarea contabilitate şi informatică de gestiune, care este o armă de sprijin, nu este o armă luptătoare.

Conceptul că armata este o lumea a bărbaţilor s-a format din cauză că, într-adevăr, domeniul este populat mai mult de bărbaţi. Dar eu nu m-am simţit niciodată subapreciată, subevaluată. Nu m-am simţiti niciodată incapabilă să fac ceea ce un bărbat poate să îndeplinească. Sunt de părere că atunci când este numită pe o funcţie care implică anumite sarcini şi le îndeplineşte cu responsabilitate şi serioritate, o femeie se poate descurca exact ca un bărbat. Depinde foarte mult doar de modul în care fiecare dintre noi alegem să ne desfăşurăm activitatea. Eu zic că este nevoie de multă determinare pentru a ne îndeplini obiectivele“, a mai spus tânăra.

„Niciodată nu mi-a fost frică să folosesc un anumit tip de armament“

Aura a devenit ofiţer cu acte în regulă în cadrul Comandamentului Brigăzii Multinaţionale Sud-Est din Craiova. Chiar dacă provocările sunt mai mari, tânăra face faţă cu brio şi este apreciată.

„Am un an de când sunt ofiţer. Într-adevăr, faţă de liceu şi de Aademie, provocările sunt mai mari. Însă, nu regret nicio clipă că am urmat această carieră şi aş face aceiaşi paşi. Sunt şef compartiment salarizare şi decontări. Mă ocup de acordarea drepturilor financiare ale personalului din unitate. Simt că am o mare responsabilitate pentru că lucrez cu sume foarte mari de bani. La început a fost puţin copleşitor, dar m-am obişnuit cu timpul. Suntem obligaţi să tragem cu toate tipurile de armament, indiferent de specializare. Niciodată nu mi-a fost frică să folosesc un anumit tip de armament, mereu mi-a plăcut să încerc lucruri noi. Din punct de vedere al activităţilor fizice m-am descurcat fiindcă de mică eram o fire mai sportivă. Aşadar, nu mi s-a întâmplat niciodată să nu fac faţă activităţilor sportive alături de colegii mei“, a adăugat Aura Maria.

Uniforma, motivul principal spre cariera e militar

Tânăra ofiţer spune că portul uniformei o face mândră şi că nu s-ar vedea îmbrăcată altfel la serviciu. „Uniforma a fost, pentru mine, principalul criteriu care m-a determinat să aleg cariera militară. Şi familia mă întreabă dacă nu m-am plictisit să mă îmbrac în uniformă zilnic. Dar mie îmi place mult, mi-ar părea rău să nu îmbrac ţinuta militară în fiecare dimineaţă. O port cu mare onoare. Există anumite reguli atunci când îmbrăcăm uniforma. Când este purtată ea trebuie să arate decent. Nu trebuie să fie nici foarte strâmtă, dar nici foarte largă. De asemenea, trebuie să fie foarte îngrijită şi să îi punem mai multe accesorii, în funcţie de grad sau de alte criterii“, a încheiat Aura Maria Ulei.

