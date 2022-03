E ulei pentru toată lumea, nu intraţi în panică!

Războiul din Ucraina naşte isterie şi în Craiova. În ultima săptămână a fost o psihoză generală, iar oamenii s-au îmbulzit să cumpere carburant şi ulei. Imediat cum au apărut zvonurile că cele două produse s-ar scumpi brusc şi că nu ar mai exista stocuri suficiente, mulţi craioveni au vrut să se asigure că îşi fac provizii. Weekendul trecut afost rezervat isteriei uleiului de floarea soarelui.

Gazeta de Sud a scris, săptămâna trecută, despre isteria de la pompă. Aceasta s-a dovedit a fi creată, în mare parte, de lipsa de comunicare a autorităţilor. Din cauza unui zvon că preţul combustibilului a ajuns la 11 lei într-un oraş din Bihor, oamenii au luat cu asalt benzinăriile. Au aşteptat la cozi infernale pentru a face plinul şi pentru a-şi face stocuri în diverse recipiente pe pe care le-au avut la îndemână. Zilele următoare, preţul carburantului a crescut, însă cu maxim 50 de bani. Apoi a urmat isteria cumpărării uleiului.

Must-have-ul sfârşitului de săptămână: uleiul

Sfârşitul de săptămână a venit cu o nouă isterie, cea a uleiului de floarea soarelui. Vineri, sâmbătă şi duminică (11, 12 şi 13 martie) foarte mulţi craioveni s-au „bătut“ pe ulei şi au cumpărat cu nemiluita. Nu exista un hipermarket de unde să nu se iasă cu cărucioare pline cu baxuri de ulei. Uneori, o singură persoană părăsea magazinul cu două cărucioare care gemeau de baxuri cu ulei de floarea soarelui. „Am luat pentru mai multe persoane, am auzit la televizor că în Ucraina se produce mult ulei, iar acum cu războiul nu se va mai produce. Ne-a fost teamă că nu o să mai găsim. În plus, ne gândim că vor creşte mult preţurile. Dacă am găsit, am luat“, a spus un bărbat care ieşea din hipermarket cu un cărucior plin cu baxuri de ulei.

Existau şi oameni care se uitau ciudat la zarva din jurul lor şi nu înţelegeau de unde vine această isterie. „Nu o să pot înţelege niciodată de ce oamenii reacţionează aşa. Probabil este vorba şi despre mentalitatea comunistă sau teama care le este indusă de la televizor. Dar eu cred că mereu trebuie să ne gândim şi la alţii. Dacă cineva cumpără 10 baxuri, poate altă persoană nu mai găseşte nici măcar o sticlă“, a spus o femeie care se afla la cumpărături vineri.

Stocuri de ulei, aproape în toate magazinele

Luni, lucrurile se liniştiseră considerabil. Oamenii nu se mai înghesuiau să cumpere ulei. Motivul principal era, probabil, acela că au înţeles că nu au de ce să se îngrijoreze. De asemenea, oamenii care au fost panicaţi şi-au făcut deja stocurile. Craiovenii mai cumpărau câte două sticle de ulei, maxim un bax.



Gazeta de Sud a făcut un tur al mai multor magazine de pe Calea Bucureşti, din Craiova, pentru a verifica dacă există sau nu ulei pe stoc. Concluzia este una simplă: există ulei pentru toată lumea şi nu este niciun motiv ca oamenii să intre în panică. Singurul magazin în care nu exista ulei de floarea , în jurul prânzului, era Lidl-ul de pe Calea Bucureşti.

Însă, în Kaufland, Auchan, Carrefour-ul din Piaţa Mare, în magazinele din Piaţa Mare şi în Exflor-ul din incinta Sucpi, exista ulei la rafturi. „Astăzi văd că nu mai e nebunia care a fost în weekend. Au fost oameni care au cumpărat zeci de baxuri. Unii erau speriaţi că nu mai găsesc. Alţii cred că au magazine din acestea de cartier sau pe la ţară şi au profitat că îl cumpără de aici cu preţ mai mic şi îl vor vinde mult mai scump“, a spus o lucrătoare dintr-un hipermaket.

Preţul uleiului, salt fabulos în ultimul an şi jumătate

În ultimul an şi jumătate, preţul unui litru de ulei care se vindea la cel mai mic preţ într-un hipermarket a crescut cu aproximativ 120%. În septembrie 2019, de exemplu, preţul unui litru de ulei (marca cea mai ieftină) era 3,65 de lei, maxim 4 lei. În acest moment, acelaşi litru de ulei costă în jur de 8 lei. Preţurile cresc în funcţie de producător. Aşadar, nu vorbim despre o creştere bruscă de preţ, cauzată de izbucnirea războiului în ţara vecină, ci de o creştere continuă. „A ajuns uleiul îngrozitor de scump. În curând abia ne vom mai descurca să ne cumpărăm alimentele de bază. Toate s-au scumpit, iar salariile şi pensiile sunt cam aceleaşi“, a spus o craioveancă aflată la cumpărături.

Un bărbat a spus că după ce face cumpărături de câteva sute de lei, nu se alege cu aproape nimic. „Vă spun din suflet, vin şi cumpăr de 300 de lei şi bag doar câteva lucruri în frigider. La maxim o săptămână trebuie să vin din nou. Uneori simţit că nu mai putem să ne de scurcăm cu cheltuielile, sunt toate produsele foarte scumpe. O să ajungem ca în comunism, să ne limităm să mâncăm doar câteva alimente. Nimeni nu s-a gândit la oameni. Cei care ne conduc au ştiut doar să fure“, a adăugat un bărbat.

Ministrul Agriculturii spune că există stocuri suficiente

După ce în mass-media au apărut numeroase imagini cu îmbulzeala din hipermarketuri pentru cumpărarea uleiului, ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a transmis românilor că nu trebuie să se îngrijoreze.

„Am văzut că s-a iscat iar o mare isterie legată de faptul că România nu ar avea stocuri de ulei şi toată lumea a dat buluc în magazine să cumpere ulei. Profit de această ocazie să le spun tuturor românilor că avem stocuri de ulei până la noua recoltă – nici măcar nu a fost însămânţată floarea soarelui – dar avem stocuri de ulei, astfel încât să nu apară niciun fel de dezechilibru. Îi rog pe toţi românii să înţeleagă că tot ceea le transmitem pe căile oficiale se bazează pe date reale.

Noi, la Ministerul Agriculturii, monitorizăm evoluţia stocurilor în fiecare dimineaţă. Avem o celulă de analiză, de criză, la Ministerul Agriculturii şi tocmai asta facem: verificăm stocurile de cereale şi de alimente şi în cazul acesta de ulei. Pe lângă faptul că se află în depozite suficiente cantităţi de ulei pentru a nu crea dezechilibre, avem şi stocuri de floarea soarelui la fabricile producătoare de ulei din ţara noastră. Şi, slavă Domnului, avem fabrici producătoare de ulei. Nu depindem de importuri majore în această privinţă“, a declarat, la Hunedoara, Adrian Chesnoiu.



Ministrul a mai subliniat că mesajele din unele magazine care anunţau că se limitează vânzarea de ulei la cel mult trei baxuri au apărut tocmai pentru a se preîntâmpina specula. În Craiova, însă, nu au existat astfel de mesaje care să anunţe limitarea cantităţii de ulei cumpărat.