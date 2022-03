Oamenii de pe strada Teilor, la mila CNAIR, Primăriei Craiova şi Primăriei Gherceşti

Situaţia oamenilor care locuiesc pe strada Teilor – DJ 643F (la limita dintre Craiova şi Gherceşti) şi care vor rămâne fără acces la proprietăţile lor din cauza Drumului Expres rămâne în aer. Nici până în acest moment nicio autoritate nu a găsit o soluţie optimă pentru oamenii din zona respectivă şi preferă să arunce responsabilitatea de la unii la alţii.

Părţile implicate în această problemă sunt Primăria Craiova, Primăria Gherceşti şi CNAIR – beneficiarul Drumului Expres Craiova-Piteşti. Gazeta de Sud a cerut clarificări în legătură cu blocarea accesului pe porţiunea din Strada Teilor Toate cele trei instituţii ridică din umeri. Nu au soluţii clare şi fiecare dintre ele aşteaptă soluţia cea mai rapidă de la celelalte. Singurii care au de suferit sunt locuitorii din acea zonă. Din disperarea de a nu rămâne izolaţi, oamenii au făcut şi ei nenumărate demersuri şi solicitări căre autorităţi. Degeaba! Au fost lăsaţi cu ochii-n soare de toate instituţiile.

Într-un răspuns trimis către GdS, CNAIR a spus că are cunoştinţă că oamenii care locuiesc pe acel segment de strada Teilor ar avea acces către Craiova prin alte drumuri. În realitate, nu există niciun drum amenajat pe care oamenii să poată ajunge în Craiova. În studiul de fezabilitate al Tronsonului I din Drumul Expres nu a fost menţionată această stradă. Aşadar, nici nu a fost gândită o soluţie de către constructor. Acesta nici nu ia în calcul să aloce bani pentru variantă ocolitoare, tocmai din cauză că proiectul nu a fost prevăzut în studiu.

CNAIR nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru strada Teilor



După primul răspuns de la CNAIR, GdS a revenit cu o solicitare în care a menţionat faptul că nu există niciun alt drum de acces pentru locuitorii din strada Teilor. CNAIR a dat aceleaşi explicaţii şi a aruncat responsabilitatea pe primărie.

„Proiectul Tehnic, întocmit de către Antreprenor și aprobat de către Beneficiar, este în conformitate cu Studiul de Fezabilitate, indicatorii tehnico-economici aprobați prin Hotărârea de Guvern nr. 236/ 05.03.2008 și respectă toate avizele și acordurile emise de către autorități.

Având în vedere cele de mai sus și, cunoscând faptul că DJ 643F de la km 17+500 la km 18+997 (sens giratoriu la intersecția cu DN 65F) va fi demolat în vederea executării lucrărilor la Drum Expres Craiova -Pitești, tronson 1, iar în cadrul Studiului de Fezabilitate nu a fost prevăzută conexiunea directă dintre DE 167 cu Drumul Expres Craiova – Pitești, tronson 1, vă comunicăm că legătura dintre DE 167 și Municipiul Craiova, este fezabilă prin asigurarea accesului spre Centura de Nord și/sau DX12, astfel:

-ieșire pe lângă parcul industrial Craiova, prin fața Fabricii de Avioane spre Centura de Nord

-ieșire în DX 12 prin spatele Fabricii de Avioane, în dreptul podului de peste DX 12.

-cale de acces prin pădure, din strada Teilor, prin liziera defrișată, spre strada Plopului, apoi către Centura de Nord a Craiovei

Totodată, vă comunicam că amenajarea acestor trasee existente (pentru a putea fi practicabile), nu fac obiectul Contractului de Proiectare și Execuție Drum Expres Craiova – Pitești. Aceste drumuri nu sunt în proprietatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii/CNAIR SA“, a transmis compania.

Practic, CNAIR doar menţionează ce s-ar putea face. Însă, nu este dispusă să ajute cu nimic, chiar dacă este beneficiara Drumului Expres, care va bloca accesul.

Primăria Craiova a eşuat în încercarea de a găsi o soluţie

Nici Primăria Craiova nu a găsit o soluţie clară pentru locuitorii din zonă, care plătesc taxe şi impozite. Municipalitatea susţine că este deschisă la orice propunere, însă până acum toate încercările au eşuat. „Primăria Craiova a depus toate diligențele încă de anul trecut pentru a găsi o soluție cetățenilor din zona străzii Teilor. Având în vedere că proprietățile sunt situate la limita administrativ-teritorială dintre municipiul Craiova și comuna Ghercești, iar Primăria Craiova nu deține în zonă terenuri în proprietatea municipiului, care să poată fi amenajate ca drum de acces, situația este foarte delicată. Soluțiile nu prea depind, din păcate, de Primăria Craiova. Cu toate acestea, conducerea Primăriei Craiova a inițiat numeroase întâlniri cu reprezentanții tuturor instituțiilor implicate: Prefectura Dolj, Consiliul Județean Dolj, Primăria Ghercești, Romsilva. S-au oferit diverse propuneri, care s-ar fi putut transforma în soluții.

Am solicitat sprijinul Romsilva de a defrișa o anumită porțiune de pădure. Aceasta se află pe teritoriul municipiului Craiova şi voiam să asfaltăm. Ulterior, puteam lua în calcul inclusiv introducerea de utilități. Deși era o soluție pe termen lung, din cauza procedurilor, nu am primit, până acum, un răspuns pozitiv. Am solicitat, de asemenea, comunei Ghercești să ne cedeze porțiunea de teren de pe teritoriul lor. În acest fel puteam să realizăm noi drumul de acces. Din păcate, nu s-a concretizat nici această propunere.

Având în vedere că șantierul Drumului Expres este deja foarte aproape de a bloca accesul oamenilor pe strada Teilor, iar Primăria Craiova nu deține terenuri în proprietate, cele mai rapide soluții ar putea fi puse în practică de UAT Ghercești sau de CNAIR. Noi suntem în continuare deschiși oricăror propuneri venite în sprijinul locuitorilor din zonă și pe care Municipalitatea craioveană le poate pune în practică“, au precizat reprezentanţii Primăriei Craiova.

Primarul din Gherceşti dă vina pe CNAIR, dar spune că e dispus să ajute

Situaţia ar putea fi rezolvată de Primăria Gherceşti, care este proprietară a terenurilor din vecinătatea străzii Teilor. Pe acestea ar putea fi amenajat un drum care să devină calea de acces spre proprietăţi a oamenilor care vor rămâne izolaţi. Însă, nici Primăria Gherceşti nu se prea grăbeşte cu soluţiile. Aşa că şansele ca locuitorii de acolo să aibă un drum de acces către Craiova cât mai rapid sunt minime. „Cunoaştem situaţia, am avut discuţii şi cu Primăria Craiova şi cu constructorul Drumului Expres. Din punctul meu de vedere, de vină este CNAIR. Compania nu s-a interesat de această stradă când a făcut studiul de fezabilitate. Nu poţi să laşi oamenii aceia izolaţi. CNAIR ar fi trebuit să aibă o soluţie, să aloce bani pentru amenajarea unui drum.

Terenurile acelea sunt în proprietatea UAT Gherceşti, dar noi din ce bani să facem? În plus, acolo este vorba despre locuitori ai Craiovei, care plătesc taxe şi impozite la oraş. Dar eu sunt dispus să găsim o soluţie. În acest moment se face intabularea acelor terenuri, cărţile funciare. După ce le obţinem, probabil vor mai fi discuţii cu Primăria Craiova să vedem ce soluţii sunt.

În plus, drumurile din acea zonă sunt de exploatare agricolă, au o lăţime de patru metri. Ca să fie utilizate ar trebui să aibă minim şase metri, fără acostamente. După ce facem intabularea, va fi nevoie de un studiu de fezabilitate. Apoi să vedem de unde putem lua o finanţare pentru a amenaja un drum. Ori vom solicita bani de la CJ Dolj, ori de la guvern. Dar o soluţie rapidă înseamnă bani, iar noi nu dispunem de ei în bugetul local. Rămân la părerea mea că vina este a CNAIR-ului. Ar fi trebuit să ia în calcul această stradă“, a declarat Cornel Păpăroiu, primarul din Gherceşti.

