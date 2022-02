Craioveni disperaţi! Drumul Expres le blochează calea de acces spre casă

Mai mulţi Craioveni care locuiesc pe Strada Teilor din Craiova, exact la limita dintre Craiova şi Gherceşti sunt disperaţi. Motivul este acela că, în câteva zile, lucrările la Tronsonul I al Drumului Expres Craiova Piteşti (implicit drumul, la finalizarea lui) le vor bloca în totalitate accesul la strada lor. În acest moment, oricum, circulă ilegal pe singurul drum pe care îl au spre oraş, pentru că în acea zonă este şantier în lucru.

Vor fi izolaţi de oraş

Mai mulţi cetăţeni de pe Strada Teilor din Craiova (aflată exact pe ultima parte a teritoriului Craiova spre Gherceşti), care locuiesc de ani de zile acolo, au făcut nenumărate demersuri la autorităţi precum Primăria Craiova, CJ Dolj, Ministerul Transporturilor, dar până acum nu s-a găsit o soluţie pentru a se face un alt drum de acces petru ei.

Tot ce s-a discutat a fost imposibil de realizat şi nu s-a ajuns la o soluţie finală. Aşa că, în scurtă vreme, vor fi complet rupţi de oraş, chiar dacă susţin că plătesc taxe şi impozite uriaşe. Proprietăţile lor sunt construite pe teren extravilan. Pe acest tip de teren tot ce se construieşte trebuie să fie încadrat în categoria „anexe agricole“, depozite, etc.. De doi ani, dar în special anul trecut, taxele pe aceste tipuri de construcţii au crescut foarte mult, aşa că oamenii plătesc chiar şi 7.000 de lei taxe pe o gospodărie. Cu toţii sunt revoltaţi că, în ciuda demersurilor şi rugăminţilor către autorităţi, pentru problema lor nu s-a găsit soluţie şi în curând vor fi izolaţi.

Strada nu se regăseşte în proiectul de fezabilitate al Drumului Expres

Oamenii au început să îşi pună semne de întrebare atunci când au văzut că lucrările la Drumul Expres avansează, iar traiectoria acestuia urmează să le izoleze întreaga stradă pe care locuiesc. Din Centura de Nord a Craiovei (sensul giratoriu spre Gherceşti) până unde locuiesc aceştia este o distanţă de 1 kilometru. Este vorba despre tarlaua 74, care aparţine de UAT Craiova. În acea zonă lucrările sunt în toi. Însă, cetăţenii de pe strada Teilor (segmentul aflat exact la limita dintre Craiova şi Gherceşti) încă au posibilitatea să ajungă în Centura de Nord prin şantierul respectiv, chiar dacă acest lucru nu este legal. Dar au primit înţelegere pentru că este singura lor cale de acces spre casă. În câteva zile, însă, vor rămâne izolaţi pentru că Tirrena Scavi va ajunge cu săpăturile până la strada lor.

Primăria Craiova: „Nu a fost identificată nicio soluţie adecvată“

Cu toate că trăiesc în Craiova, până acum nicio autoritate nu a găsit soluţia optimă pentru ei. Majoritatea autorităţilor la care au apelat i-au direcţionat către Primăria Craiova. Într-un răspuns semnat de Aurelia Filip – viceprimarul Craiovei, şi de mai mulţi specialişti din primărie, oamenilor li s-a transmis, negru pe alb, că nu există nicio soluţie pentru problema lor. „…vă comunicăm că în urma deplasării pe teren, s-a constatat că niciuna dintre soluţiile propuse nu este viabilă, întrucât drumurile la care faceţi referire nu sunt pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Craiova. Totodată, vă înştiinţăm că nu a fost identificată nicio soluţie adecvată care să asigure accesul înspre şi dinspre Municipiul Craiova către proprietăţile dumneavoastră, care să aparţină UAT Craiova“, se arată în rsăpunsul primăriei către oamenii de pe strada respectivă, semnat pe 7 februarie 2022.

Răspunsul Primăriei Craiova către craiovenii de pe strada Teilor

„Nici ambulanţa, dacă avem nevoie, nu mai poate ajunge la noi“

După răspunsul venit din partea primăriei, disperarea oamenilor a devenit şi mai mare.

„Nu mai ştim ce să facem. Sunt copii care trebuie să meargă la şcoală în fiecare zi, eu am soţia foarte bolnavă. Nu pot să chem nici ambulanţa dacă avem nevoie. Este o situaţie disperată şi cineva trebuie să o rezolve. Într-o zi, chiar am încercat să facem un mic protest. Am blocat cu maşini şi cu un tir drumul. Cei de la Tirrena Scavi au chemat poliţia, care ne-a amendat. O să rămânem izolaţi şi tot noi suntem de vină. În maxim o săptămână o să facă chiar aici săpăturile şi noi nu mai avem pe unde să ieşim spre oraş. O să blocăm din nou drumul, dar italianul de la Tirrena o să cheme iar poliţia, ca să ne amendeze. Şi nu e corect!“, a spus Cezar Burnea, un cetăţean care locuieşte pe strada Teilor.

Au încercat să improvizeze un drum

Cetăţenii de pe strada Teilor spun că ar exista mai multe soluţii propuse de ei. Dar autorităţile nu au acceptat nici măcar una până acum. Şi nici nu au găsit o altă rezolvare. În acest moment au la dispoziţie un drum agricol, pe care l-au amenajat chiar ei, cu câteva utilaje de la Tirrena Scavi, pentru a putea să iasă tocmai la intersecţia Străzii General Ştefan Ispas şi Centura de Nord a Craiovei. Însă, acest drum nu are nicio bază legal. Aşadar, nu poate fi administrat de nicio Unitate Administrativ Teritorială pentru că el nu există în acte. Oricum, abia se poate circula pe el. Dacă ninge sau plouă, va fi imposibil ca cineva să circule pe el.

„Strada nu a fost trecută în studiul de fezabilitate al Drumului Expres“

Practic, întreaga problemă s-ar rezuma la faptul că acest segment al străzii Teilor nu ar fi fost menţionat în studiul de fezabilitate al Drumului Expres. Aşadar, nefiind luat în calcul, nici nu s-a gândit o soluţie pentru oamenii din zonă.

„Noi am tot încercat să găsim soluţii. Am întrebat toate autorităţile, însă pare că nimeni nu vrea să ne rezolve problema. Ni s-a spus că strada nu a fost trecută în studiul de fezabilitate al Drumului Expres. Noi le spusesem să facă ceva din fondul de rezervă al proiectului. Dar ne-au transmis că nu pot folosi fondul de rezervă dacă acest drum nu se află în studiul de fezabilitate. Aşadar, din această cauză s-a ajuns aici. Primăria Craiova spune că nu se poate face un drum nici prin păduricea care se află la capătul străzii noastre. De asemenea, Primăria Gherceşti spune că nu se poate face un drum pe teritoriul comunei.

Pe terenurile deja expropriate spun că nu se poate face alt drum pentru că ele au fost expropriate pentru Drumul Expres, nu pentru altceva. Deci nimic din ce am propus nu se poate! Dar nici ei nu au găsit nicio soluţie. Probabil nici nu au căutat-o. Drumul pe care ni-l propun ei este de aproximativ 50 de kilometri de acasă în oraş şi înapoi. Adică mergem peste 50 de kilometri să ajungem în Craiova şi înapoi acasă. De aici până la Gherceşti 6 kilometri, de la Gherceşti până la sensul giratoriu de la Peugeot cam 9 kilometri şi încă vreo 9 kiloemtri până în oraş. Aşa ceva nu este normal. Noi avem aici nişte proprietăţi şi trebuie să avem acces neîngrădit la ele“, a declarat Denis Fota, un alt craiovean care locuieşte pe strada cu pricina.

Primăria a vrut, dar nu s-a putut

Primăria Craiova a oferit un răspuns Gazetei de Sud cu privire la situaţia de pe strada Teilor. Municipalitatea spune că a făcut diferite demersuri pentru rezolvarea situaţiei, dar nu s-a concretizat nimic. În consecinţă, primăria pasează responsabilitatea către CNAIR sau către UAT Gherceşti.

„ Primăria Craiova a depus toate diligențele încă de anul trecut pentru a găsi o soluție cetățenilor din zona străzii Teilor. Având în vedere că proprietățile sunt situate la limita administrativ-teritorială dintre municipiul Craiova și comuna Ghercești, iar Primăria Craiova nu deține în zonă terenuri în proprietatea municipiului, care să poată fi amenajate ca drum de acces, situația este foarte delicată, iar soluțiile nu prea depind, din păcate, de Primăria Craiova. Cu toate acestea, conducerea Primăriei Craiova a inițiat numeroase întâlniri cu reprezentanții tuturor instituțiilor implicate. Este vorba despre Prefectura Dolj, Consiliul Județean Dolj, Primăria Ghercești, Romsilva și a oferit diverse propuneri, care s-ar fi putut transforma în soluții.

Am solicitat sprijinul Romsilva de a defrișa o anumită porțiune de pădure, care se află pe teritoriul municipiului Craiova, ca să asfaltăm și, ulterior, să putem lua în calcul inclusiv introducerea de utilități. Deși era o soluție pe termen lung, din cauza procedurilor, nu am primit, până acum, un răspuns pozitiv. Am solicitat, de asemenea, comunei Ghercești să ne cedeze porțiunea de teren de pe teritoriul lor, ca să realizăm noi drumul de acces. Din păcate, nu s-a concretizat nici această propunere.

Având în vedere că șantierul Drumului Expres este deja foarte aproape de a bloca accesul oamenilor pe strada Teilor, iar Primăria Craiova nu deține terenuri în proprietate, cele mai rapide soluții ar putea fi puse în practică de UAT Ghercești sau de CNAIR. Noi suntem în continuare deschiși oricăror propuneri venite în sprijinul locuitorilor din zonă și pe care Municipalitatea craioveană le poate pune în practică“, au precizat reprezentanţii municipalităţii.

Gazeta de Sud a făcut o solicitare şi către CNAIR, însă până la închiderea ediţiei nu am primit răspuns.