PLUS Dolj a decis: Lucian Săuleanu, candidatul la Primăria Craiova

PLUS Dolj a decis. Lucian Săuleanu va fi candidatul partidului la Primăria Craiova.

Partidul Libertate, Unitate și Solidarite – Filiala Dolj – a finalizat procesul de desemnare a candidaților pentru alegerile locale. Pentru Primăria Craiovei, propunerea PLUS Dolj este prof. dr. Lucian Bernd Săuleanu, se arată într-un comunicat al PLUS Dolj. În cursa internă au mai candidat alte două persoane.

Pentru Consiliul Local Craiova, candidații PLUS sunt: Lucian Bernd Săuleanu, Ionel-Denis Fota, Gabriel Eugen Popescu, Nicolae Delcea, Gheorghe Iulian Diaconescu, Nicolae Silviu Drîmboi, Alexandru Mihai Mârzan, Marius Petrescu, Iulian Tănase, Andrei-Georgian Pătru, Maria-Magdalena Buncilă-Grigore, Cristian-Ionuț Radu, Ionel Prioteasa, Șerban Busuioc.

PLUS Dolj. Cine candidează la CJ Dolj

În ceea ce privește Consiliul Județean, propunerea PLUS Dolj pentru funcția de președinte CJ este Ionel-Denis Fota. De asemenea, și acesta a avut alți doi contra-candidați.

Propunerile de consilieri pentru CJ Dolj ale PLUS rezultate în urma alegerilor interne sunt: Bogdan Chirvăsuță, Ionel-Denis Fota, Mariana Enache, Cosmin-Marian Poteraș, Nicolae Delcea, Mariana Dobre, Nicolae Silviu Drîmboi, Adrian Oprică, Alexandru Mihai Mârzan, Andrei-Georgian Pătru, Lucian Călin, Maria-Magdalena Buncilă-Grigore, Ionel Prioteasa.

După o perioadă de posibile contestații, urmează validarea listelor de către Biroul Național PLUS și a ordinii finale.

Urmează negocierile cu USR Dolj

În continuare, PLUS Dolj va participa prin negocieri cu colegii de Alianță din USR Dolj la definitivarea listelor comune și la desemnarea candidaților unici pentru funcțiile de primar al municipiului Craiova, respectiv președinte al Consiliului Județean Dolj, se mai arată în comunicat.

De asemenea, atât PLUS Dolj, cât și USR Dolj urmează să identifice candidați dedicați și competenți în cât mai multe localități din cadrul județului.

„Suntem convinși că împreună cu oamenii pe care am reușit să îi atragem alături de noi, prin forța și determinarea noastră, a Alianței USR PLUS, și prin împlicarea activă a cetățenilor, vom reuși să contribuim decisiv la schimbarea în bine a județului Dolj”, a mai anunțat PLUS Dolj.