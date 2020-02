Adrian Prisnel, candidatul USR pentru Primăria Craiova

USR Dolj l-a desemnat sâmbătă, pe deputatul Adrian Claudiu Prisnel, drept candidat al acestei formațiuni politice la primăria municipiului Craiova.

Adrian Prisnel a participat la o competiție internă, în care i-a avut drept contracandidați pe Cezar Drăgoescu și Cosmin Teodorescu.

În prezentarea pe care și-a făcut-o, Adrian Prisnel a subliniat cum vede el viitorul primar al Craiovei și care ar trebui să fie misiunea acestuia.

Adrian Prisnel: Primarul trebuie să fie un ambasador al urbei, care să aducă aici salarii și joburi bine plătite

Apreciind proiectele prezentate de colegii de partid, Prisnel a spus: „Sunt proiecte bune, pe care trebuie să le aducem în primărie și consiliul județean. Problema cu proiectele este că ne lipsesc două lucruri ca ele să devină realitate: bani și voință politică. Voința politică, de obicei, lipsește, pentru că este pervertiră de alte interese. Noi, aici, suntem cei care vor explica toate planurile, tuturor. Și o să fim atacați, înjurați și așa mai departe. Partea de bani se poate rezolva cam pe trei căi.

În primul rând, trebuie să atragem investitorii. Am avut prilejul să mă întâlnesc cu primarul din Bursa (Turcia). Expunea creșterea economică a orașului și de ce sunt ei atât de puternici. Ei spuneau: avem 4.000 de fabrici mari. Mă gândeam că noi avem una-două și l-am întrebat: cum ați ajuns să aveți 4.000 de fabrici mari? Mi-a răspuns: Am lua codul CAEN (clasificarea activităților din economia națională – n.r.), l-am împărțit pe sectoare și am făcut o echipă.

Apoi am ofertat pe fiecare bucățică de industrie. Uite, ăștia fac roți pentru mașini, ăștia fac avioane, ăștia fac aia, ăștia fac aia… Și a existat o ofertă către acești investitori să vină să investească la ei acolo. Ceea ce a fost nemaipomenit și cred că ăsta este rolul cel mai important al unui primar. Un ambasador al urbei, care să aducă aici salarii și joburi bine plătite“.

Adrian Prisnel: Trebuie să oprim furtul din banii publici!

Referindu-se la modul în care investițiile ar trebui finanțate, Adrian Prisnel a spus: „Trebuie să oprim furtul din banii publici. Pentru că asta se întîmplă aici și suntem foarte căpușați. Dacă oprim furtul ăsta și scurgerea asta, noi vom putea face mult mai multe lucruri. Al treilea lucru este partea de fonduri europene , care în Craiova lipsește cu desăvârșire. Și cred eu că în USR suntem oameni care avem competențe în acest domeniu“, a spus Prisnel. Deputatul a mai afirmat că scopul este „să facem din Craiova o comunitate în care copiii noștri să vrea să trăiască“.

Cine se află pe lista de consilieri

Tot sâmbătă, activul de partid i-a votat și pe cei care se vor afla pe lista de consilieri locali și județeni. Printre cei aflați pe lista pentru consilieri județeni se află următorii: Ruxandra Diaconu, Ionel Florea, Silviu Bratu, Dorel Ilie și Daniela Calendat, în timp ce la consiliul local se află următorii: Cezar Drăgoescu, Adrian Psrisnel, Cosmin Teodorescu, Manuel Borțoi și Ruxandra Diaconu.