Victor Piţurcă, contrazis de primarul Craiovei în privinţa gazonului

Primarul Craiovei, Mihail Genoiu, îl contrazice pe antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Victor Piţurcă, în privinţa gazonului de pe stadionul „Oblemenco“.

Piţurcă declarase într-un interviu acordat GsP că s-a stabilit deja firma de la care va fi cumpărat gazonul şi preţul achiziţiei.

„Am vorbit cu primarul Craiovei şi el, ca şi noi, are ambiţia să pună cel mai bun gazon, unul de 5 stele (…) Am vorbit direct cu firma mamă, nu prin intermediari, deci am exclus comisioanele de intermediere, dar trebuie să luăm în calcul şi manopera, preţul va fi de 300.000 de euro(…) Firma se numeşte Grass Master, e din Olanda şi la ei au apelat şi unele dintre marile echipe, care au suprafeţe de joc de calitate, cum ar fi Ajax, Tottenham, City, Atletico Madrid, Bilbao. Deci, Craiova va avea teren ca pe Amsterdam Arena şi Wanda Metropolitano“, a declarat Piţurcă pentru GsP.

Genoiu nu confirmă declaraţiile lui Piţurcă

Antrenorul Ştiinţei a mai susţinut că primăria are deja banii pregătiţi şi că mai trebuie găsită doar calea legală prin care banii să fie plătiţi.

Totul bun şi frumos, numai că primarul Craiovei, Mihail Genoiu, nu este de acord cu declaraţiile lui Piţurcă.

„Nu confirm faptul că vom cumpăra gazon, confirm doar că vrem să cumpărăm gazon. Nu putem să mergem să cumpărăm de la o anumită firmă, pentru că noi, ca instituţie publică, trebuie să respectăm anumite proceduri, trebuie să facem licitaţie. Deci, nu confirm spusele lui Victor Piţurcă“, a declarat primarul Craiovei.