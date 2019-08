25 de autobuze Diesel Euro 6, din cele 38 care urma să fie achiziţionate din banii împrumutaţi de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), vor ajunge în Bănie, în luna decembrie.

Anunţul a fost făcut, ieri, de primarul Mihail Genoiu, într-o conferinţă de presă. Deşi urma să primească în 2019 o tranşă de 1.114.917 euro din împrumutul contractat de la BERD, primăria a obţinut dreptul de a solicita cu trei milioane de euro mai mult. Aşa că va reuşi să cumpere mai multe autobuze decât se prevăzuse iniţial. Mai exact, 25 în loc de 5, cum se specificase în caietul de sarcini.

Firma care a câştigat licitaţia este BMC Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ, din Turcia, fondată în anul 1964, la Izmir. Ea va livra cele 25 de autobuze, potrivit primarului Mihail Genoiu, până la data de 13 decembrie 2019.

Având disponibili 4.114.917 euro, am renegociat cu furnizorul turc și am obținut livrarea a 25 de autobuze Euro 6 până în data de 13 decembrie 2019, adică în cele 16 săptămâni de la semnarea contractului, care a avut loc pe data de 23 august. Livrarea celorlalte 13 autobuze se va face în 24 de săptămâni, adică pe data de 7 februarie 2020, a precizat Mihail Genoiu.

Cum arată autobuzele Diesel Euro 6

Autobuzele Diesel Euro 6 au o lungime de 12 metri şi o capacitate de 97 de pasageri, dintre care 26 pe scaune. Preţul unui autobuz este de 845.470 lei + TVA, adică 1.006.110 lei (aproximativ 215.000 de euro).

Autobuzele sunt cu podea joasă, nu există trepte, deci suprafața interioară este netedă. În momentul când se încarcă, autobuzul coboară și se înclină când ajunge în stații, astfel încât distanța între scară și carosabil să fie foarte mică. Avem și o rampă auxiliară pentru accesul persoanelor cu dizabilități, pentru scaunele cu rotile. Autobuzul este dotat cu un motor Cummins, fabricat în Anglia, diesel, în patru timpi, a explicat Mihail Genoiu.

Autobuzele dispun de un sistem de supraveghere video în interior și în exterior. Sistemul include şase camere digitale de înaltă rezoluție, cu o carcasă antivandalism. Vehiculele mai deţin două monitoare interioare tip LCD LED. Ele sunt echipate cu un computer de gestiune şi management al traficului, cu funcții GPS, echipamente Wi-Fi și comunicare online.

Autobuzele mai sunt echipate şi cu un dispozitiv de numărare a pasagerilor la fiecare uşă. Acest lucru va permite numărarea și raportarea numărului de pasageri transportați în anumite intervale de timp, stația de autobuz, traseul etc.

Autobuz Diesel Euro 6 produs de firma turcă BMC

Vehiculul mai are şi dispozitive de alarmă automate în caz de incendiu, temperaturi extreme și fum. Ele sunt amplasate în compartimentul motorului. În plus are şi un sistem automat de stingere a incendiilor, instalat tot în zona motorului.

Autobuzele vor avea culoarea albastră

În ceea ce priveşte culoarea autobuzelor, edilul spune că ele vor fi albastre – „culoarea tradiţională a oraşului“.

„Constructorul ne-a solicitat deja și trebuie să transmitem culoarea scaunelor, a barelor interioare, dar și culoarea exterioară a autobuzului. Paleta de culori pe care ne-o propune BMC este foarte mare. Toată lumea spune însă să ne ducem spre culorile Universităţii Craiova, adică albastru, culoarea tradiţională a oraşului“, a mai spus Mihail Genoiu.