Cercetaţi după ce au tăiat ilegal arborii din spaţiul verde

Poliţiştii doljeni au deschis un dosar de cercetare penală în cazul tăierii ilegale de arbori din spaţiul verde. al Asocieţiei de proprietari nr.14 Lăpuş – Argeş din Craiova.

Locatarii din blocurile D1, D2, D3 de pe strada Dezrobirii, în zona Rampei Militare sunt revoltaţi de faptul că preşedintele asociaţiei a chemat un grup de romi să taie toţi copacii din grădina blocului. Asta, după ce RAADPFL Craiova toaletase în urmă cu câteva zile toţi arborii din spaţiul verde din jurul blocului. Pesemne că preşedintele asociaţiei, Constantin Enache nu a fost mulţumit de lucrările Regiei şi a intervenit „în forţă” pe domeniul public, spun locatarii.

Declaraţia unui proprietar

„Copacii din spatele blocului au fost toaletaţi de cei de la RAADPFL. Preşedintele nu a fost mulţumit probabil şi a chemat nişte romi, cu căruţe, cu drujbe şi au tăiat vreo 12 copaci. Nu am înţeles de ce a făcut asta. Proprietarii au chemat poliţia, fiindcă suntem siguri că este o faptă ilegală. A venit poliţia locală şi poliţiştii de la Secţia 3. I-a luat pe toţi la secţie. Au făcut măcel aici în zona verde a blocului. Am înţeles că preşedintele vrea să facă aici parcare, dar nu cred că a procedat bine. Erau copaci înalţi cât blocul şi i-au pus la pământ. Nu ne-a întrebat nimeni. Nu se poate aşa ceva. La asociaţie figurează că sunt în concediu, cel puţin aşa este scris pe afişul de la sediu. Noi, proprietarii suntem uluiţi, cum să tai toţi copacii din spaţiul verde al blocului? Nu a avut acordul nostru. I-a adus pe oamenii ăia cu drujbele şi a culcat copacii la pământ. Este ilegal ce a făcut. Acum, am înţeles că dau declaraţii la poliţie”, spune Claudiu Vava, proprietar.

Poliţia face cercetări



Reprezentanţii poliţiei confirmă că administratorul asociaţiei şi persoanele care au tăiat copacii de pe domeniul public sunt cercetaţi la Secţia 3 de Poliţie Craiova. Cel mai probabil aceştia se vor alege cu dosar penal pentru că nu au avut un aviz de la primărie. În plus vor răspunde penal pentru tăierea ilegală a arborilor aflaţi pe domeniul public al oraşului.

„Mai multe persoane sunt cercetate de poliţiştii de la Secţia 3 Craiova pentru tăiere ilegală de arbori. Declaraţiile acestora sunt la acest moment contradictorii. Poliţiştii vor stabili în cele din urmă cine se face vinovat de comiterea acestor fapte şi vor întocmi un dosar penal pe numele celor vinovaţi”, a declarat Cosmin Grădinaru, purtător de cuvânt IPJ Dolj.