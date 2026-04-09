Bloc din Craiova, „înecat” în dejecții de peste un deceniu. Locatarii trăiesc un coșmar



Un bloc din Craiova a devenit, pentru locatarii săi, sinonim cu un calvar greu de imaginat. De peste 10 ani, oamenii care locuiesc în imobilul 163C de pe Bulevardul Tineretului, din cartierul Craiovița Nouă, se confruntă cu o problemă gravă: subsolul clădirii este invadat constant de dejecții provenite din canalizarea stradală. Disperați, proprietarii cer ajutor reprezentanților primăriei: „Locatarii blocului 163C, situat pe Bulevardul Tineretului, vă roagă respectuos să ne sprijiniți în rezolvarea unei probleme care persistă de foarte mult timp„.



Mirosul insuportabil și apa murdară care se adună până aproape de ușa de acces au transformat subsolul într-o adevărată hazna. Situația afectează în mod direct întreaga scară, însă cei mai loviți sunt locatarii de la parter și etajul întâi, ale căror locuințe sunt invadate zilnic de mirosul pestilențial.



„Nu mai putem trăi așa. Ținem ușa de la intrare deschisă zi și noapte ca să mai aerisim, dar degeaba. Mirosul intră în case, în haine, peste tot”, spun disperați oamenii.

Problema, cunoscută dar nerezolvată

Locatarii susțin că au făcut nenumărate sesizări către Compania de Apă Oltenia, dar intervențiile au fost doar temporare. Echipele vin, decolmatează canalizarea, însă la scurt timp după plecare, problema reapare.

„După o oră de la intervenție, canalizarea se înfundă din nou. Este clar că nu se rezolvă cauza reală”, afirmă un proprietar.

De altfel, locatarii au investit din propriul buzunar pentru a înlocui conducta de canalizare din subsol până la racordul exterior, însă nici această măsură nu a dus la o rezolvare definitivă.



Canalizarea stradală, principalul vinovat



Potrivit celor afectați, problema nu ține de instalațiile interne ale blocului, ci de rețeaua publică, care cedează frecvent și refulează în subsolul imobilului. Fiind situat într-o zonă mai joasă, blocul 163C devine punctul în care se adună dejecțiile din sistem.

Reprezentanții Compania de Apă Oltenia au invocat existența unui proiect european de modernizare a infrastructurii de apă și canalizare, însă acesta a fost întârziat după rezilierea contractului inițial și reluarea procedurilor de licitație.

Pentru locatari, aceste explicații nu mai sunt suficiente.



„Ni se spune de ani de zile că există un proiect, că vin fonduri europene. Dar noi trăim în mizerie acum, nu peste câțiva ani”, spun oamenii revoltați.



Un pericol real pentru sănătate



Pe lângă disconfortul evident, situația ridică și probleme serioase de sănătate publică. Infiltrațiile de ape uzate, mirosurile puternice și umezeala constantă pot favoriza apariția bacteriilor și a mucegaiului, afectând în special copiii și persoanele în vârstă.

În ciuda gravității situației, până în prezent nu a fost implementată nicio soluție definitivă.



Locatarii cer intervenție urgentă



Oamenii solicită autorităților locale și operatorului de apă-canal o intervenție completă asupra rețelei stradale, care să elimine definitiv cauza problemei.



„Locatarii blocului 163C, situat pe Bulevardul Tineretului, vă roagă respectuos să ne sprijiniți în rezolvarea unei probleme care persistă de foarte mult timp. Deși noi, locatarii am contribuit financiar și am înlocuit conducta de canalizare din subsolul blocului până la canalul principal din exterior, situația nu s-a remediat. Echipele de la CAO intervin periodic pentru desfundare, însă, din păcate, problema reapare la scurt timp după plecarea acestora. Subsolul este plin de mizerii, iar intervențiile nu se finalizează corespunzător, ceea ce duce la reînfundarea canalizării la doar o oră după ce s-a desfundat.Vă rugăm, dacă este posibil, să dispuneți o verificare și o intervenție completă pentru a elimina definitiv această problemă care afectează întreaga scară. Tot blocul miroase incredibil de urat, subsolul este inundat, problema fiind canalizarea principală care am înțeles ca trebuia să se facă pe fonduri europene, fonduri care nu știm ce se întâmplă cu ele, deoarece aceste fonduri trebuiau să ajungă de câțiva ani”, transmit locatarii blocului 163C viceprimarului Craiovei.



Până atunci, însă, aceștia rămân captivi într-o situație greu de suportat, în propriile locuințe.