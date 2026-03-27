Senatorul Marian Vasile si consilierii AUR din Craiova pun tunurile pe primărie

Senatorul AUR de Dolj, Marian Vasile, a criticat joi, Primăria Craiova, în special raportul primarului privind starea economică a orasului care, spune el, arată lipsa de performantă la nivelul conducerii municipalitătii.



„Nu știu dacă cei care au întocmit acest raport au vrut să scoată în evidență lipsa de performanță a doamnei primar, dar au reușit cu brio”, a declarat senatorul. „Mă limitez la cinci probleme majore din acest raport: 1Declinul demografic. Practic, Craiova pierde populație activă. 2. Îmbătrânirea populației. Populația de peste 65 de ani reprezintă 19,8%, în timp ce ponderea celor sub 15 ani este de doar 12%. Acest lucru înseamnă o reducere drastică a forței de muncă, fapt pe care îl semnalez de 10 ani: tinerii din Craiova migrează către alte orașe, iar în raport nu regăsim nicio soluție pentru acest fenomen.

3. Dependența economică și lipsa diversificării. Economia locală depinde excesiv de industria auto și de câteva companii mari. Ponderea IMM-urilor în economia locală este sub 50%, ceea ce arată o vulnerabilitate crescută. 4. Managementul deficitar al deșeurilor. Din raport rezultă că au fost colectate 165.237 de tone de deșeuri, dintre care 149.000 au fost depozitate direct la groapă. Asta înseamnă că 87% din deșeuri nu sunt valorificate, ceea ce se traduce în taxe mai mari pentru craioveni. În prezent, în Craiova, taxa de salubritate pentru o familie de trei persoane este mai mare decât impozitul pe casă, însă raportul propune zero măsuri, iar implicarea primarului este inexistentă. 5. Poluarea și calitatea vieții. Valorile mari de poluare afectează grav sănătatea populației.

Este un mix de factori generat tot de incompetența administrativă: de exemplu, iarna se aruncă cantități imense de nisip pe străzi, care apoi este măturat abia după câteva luni, generând praf și costuri inutile. Acest raport demonstrează clar că actuala conducere PSD a Craiovei reprezintă un accident administrativ.”, a declarat Marian Vasile.

Avem o Urgentă….

De asemenea, consilierul local AUR, Anca Koc, a criticat primăria pentru că nu a dat niciun răspuns la proiectul de hotărâre de consiliu depus de consilierii locali AUR prin care se solicită înfiintarea unui punct de urgentă în cartierul Craiovita Nouă. „Am depus un proiect demersurile de realizare a unei clădiri pentru Punctul de Urgență al Spitalului Filantropia în Craiovița Nouă’.

Deși proiectul a fost înregistrat încă din data de 20 februarie, nu am primit până în prezent niciun răspuns oficial de la Primărie. Ne-am fi așteptat ca acest punct să fie introdus pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local,de joi însă acest lucru nu s-a întâmplat. În urma interpelării noastre, ni s-a explicat verbal că imobilul la care facem referire se află în prezent în plin proces de expertizare a structurii de rezistență, acesta fiind motivul întârzierii.”, a spus Anca Koc.