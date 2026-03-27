S-au batut în argumente până s-a răcit cafeaua la hotel

Şedinţa Consiliului Local Craiova a debutat ieri cu abţineri şi reproşuri. A continuat cu discuţii aprinse asupra unor proiecte de pe ordinea de zi, cum ar fi disponibilizările de la Poliţia Locală, concesionarea unor terenuri, dar şi achiziţia de către Primăria Craioav a unor terenuri din zona centrală a oraşului. Darea în folosinţă a hotelului din incinta Stadoinului a iscat şi ea discuţii, iar primarul a venit cu clarificări.
Din start, consilierul local PNL Teodor Sas a spus că se abţine să voteze la actuala ordine de zi, pentru că nu s-a luat în discuție modificarea Regulamentului de parcare, aşa cum s-a promis. Viceprimarul Craiovei, Dan Păloiu, a spus că regulamentul nu va mai suferi modificări până la sfârşitul acestui an, adică locul va fi rexervat 24 de ore din 24. O altă nemulţumită a fost Anca Koc, consilier local Aur, din cauză că nu a fost pusă pe ordinea de zi o inițiativă a grupului AUR, înființarea unui Punct de Urgență Medicală în Craiovița Nouă.
Nu este reformă, este contabilitate politică
Reorganizarea organigramei primăriei şi a Poliţiei Locale Craiova a iscat discuţii. Consilierii locali au fost interesaţi să afle dacă sunt angajaţi care cumulează pensia cu salariul şi vor rămâne în continuare în primări, dar şi modalitatea de departajare a angajaţilor.
Consilierul local Anca Koc spune că reorganizarea s-a făcut în grabă, pe genunchi, date fiind condițiile impuse de Guvern. Primarul Craiovei îi dă dreptate, spunând că din primăria Craiova pleacă doar doi angajați. Partea proastă pentru mulți dintre angajații primăriei, din anul viitor se introduce evaluarea angajaților din administrația locală.
Consilierul local Dan Ionuț Păun este interesat de criteriile după care se face reorganizare în aparatul Poliţiei Locale.
Primarul Craiovei explică faptul că acei angajaţi care cumulează pensia cu salariul sunt foşti jandarmi, care au lucrat doar 5ani în jandarmerie, dar ulterior s-au angajat la Poliţia Locală în urmă cu mulţi ani, iar acum nu sunt la limita de pensionare. Aceasta a spus că nu se ţin persoane de peste 60 de ani în detrimentul tinerilor.
Ce se mai trece în inventarul domeniului public
Legat de inventarierea unor terenuri din domeniul public al oraşului, consilierul lcoal Anca Koc atrage atenţia unui teren din Craioviţa Nouă, concesionat ani la rând firmei Niela.
Reprezentanţii primăriei spun că trebuie făcută Carte funciară, pentru a se îndeplini această procedură, terenul trebuie să aibe poziţie distinctă în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al Municipiului Craiova.
Tot legat de domeniul public al municipiului, consilierul local USR, Emilia Neagu, repune pe tapet problema străzii Cocorului, reabilitată ciuntit.
„Strada Cocorului a fost reabilitată şi neterminată”, spune Emilia Neagu. Viceprimarul Craiovei, Dan Păloiu, spune că proiectul este finalizat şi recepţionat, lucrările făcându-se prin Anghel Salighni. „Proiectul este desenat pentru cei care nu înţeleg”, spune vicepriamrul, explicând că pe acolo trec nişte conducte de la Transgaz. În urma acestei intervenţii, s-au ales cu microfonul tăiat, atât consilierul local Emilia Neagu, cât şi, probabil din greşeală, şi primarul Craiovei.
Achiziţii piperate. Ce se întîmplă mai departe?
Cumpărările de terenuri de către Primăria Craiova, o altă problemă ridicată de consilierii locali. De exemplu, consilierul local PNL Doru Câplea întreabă ce se va face cu locaţia după achiziţionarea terenului din str. Colonel Scarlat Demetriade, nr. 9A şi 9B. Cu alte cuvinte, ce se întâmplă mai departe? Primarul Craiovei spune că terenul se achiziţionează pentru a face alee de acces în scara blocului din zonă. O altă problemă o ridică achiziţionarea terenului din strada A.I. Cuza, în spatele cinematografului Patria, pe care primăria tot încearcă să-l achiziţioneze de mai mulţi ani, numai că preţul de 300 de mii de euro este destul de piperat, aşa cum a fost evaluat, acesta este punctul de vedere al consilierului local USR Eduard Cârceag. Proprietarul vrea să-l vândă pentru că are destinaţie de zonă verde şi nu poate construi. Mai mult, proprietarii din blocurile învecinate au solicitat, în număr foarte mare, primăriei, chiar au bombardat-o, din câte spune primarul, să cumpere acest teren, ce-i drept, la preţul de 603 euro/mp.
În imobilul donat se face o creşă sau o grădiniţă
Donaţia făcută de familia magistartulu Tărbujaru a creat o stare de emoţie în CL. Consilierul Local Dan Spânu, acesta fiind coleg cu donatorul la Curtea de Apel Craiova, a spus: „Este o datorie morală pentru mine. A fost unul dintre cei care m-a primit un sistem. Calităţile pe care le-a avut ca judecător, văd că le demonstrează şi acum”. Inclusiv primarul Craiovei a mulţumit familiei respective pentru acest gest şi a promis că acolo va face o grădiniţă sau o creşă, care va primi numele fiicei donatorului.
De ce dă primăria hotelul din incinta Stadionului?
Transmiterea hotelului din incinta Stadionului către Consiliul judeţean Dolj a ridicat semne de întrebare în rândul consilierilor locali. Aceştia au întrebat nedumeriţi de ce dă primăria acest spaţiu în mod gratuit pentru a fi folosit de către o instituţie care ţine cursuri contra cost.
Aprecierile au lăsat-o pe Emilia Neagu fără microfon
Consilierul USR Emilia Neagu a venit cu aprecieri care au deranjat reprezentanţii adminsitraţiie locale.
Consilierul local Dan Spânu a sărit în susţinerea colegilor, făcând referire la Roma antică, a spus că îşi dă seama „ce mască” poartă Emilia Neagu.
Concluzia
La final, primarul Craiovei i-a invitat pe consilierii locali să participe şi la dezbaterea publică „Propunerea de interzicere a jocurilor de noroc de pe raza municipiului Craiova”.