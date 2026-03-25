Craiova pregătește noi contracte pentru dezinsecție și deratizare. Mai prinde Salubritatea DDD-ul?



Serviciile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din Craiova urmează să fie reorganizate în perioada următoare, în contextul în care actualul contract expiră la finalul lunii martie 2026. Până la acest moment, activitatea de DDD în oraș este dat pe mâna SC Salubritate Craiova SRL.



Printr-o adresă oficială, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj a solicitat mandatarea reprezentantului municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociației pentru a vota aprobarea ordinii de zi privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii acestor activități. Este știut faptul că împărțirea contractelor o face acum ADI Salubris, o entitate interpusă între beneficiar și contractant.

Serviciile vizate – dezinsecția, dezinfecția și deratizarea – fac parte din categoria serviciilor de salubrizare și sunt reglementate prin legislația națională. Acestea se desfășoară atât în domeniul public, cât și în cel privat al municipiului, având rol în prevenirea și combaterea dăunătorilor și a riscurilor sanitare. Vorbim aici despre etapele de dezinsecție și deratizae care au loc periodic în oraș mai ales pe perioada caldă.

În prezent, activitățile sunt asigurate de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L., în baza unui contract de delegare atribuit direct pentru o perioadă de cinci ani, care urmează să înceteze la data de 30 martie 2026.

Cui dă ADI Salubris DDD-ul?



Documentația supusă aprobării include și un studiu de oportunitate privind stabilirea modalității de gestiune pentru perioada următoare. Conform propunerilor, una dintre variantele analizate este menținerea gestiunii directe, prin intermediul asociației intercomunitare.

Cadrul legal permite această formă de atribuire în anumite condiții, printre care controlul exercitat de autoritățile locale asupra operatorului și desfășurarea exclusivă a activităților de utilitate publică.

Asociația Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj a fost înființată pentru gestionarea în comun a serviciilor de salubrizare de către mai multe unități administrativ-teritoriale, inclusiv municipiul Craiova.

În perioada următoare, Consiliul Local va analiza și va decide asupra studiului de oportunitate și asupra modului în care vor fi atribuite noile contracte. Decizia va stabili cadrul de funcționare al acestor servicii pentru anii următori.