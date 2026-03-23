Centura de Sud a Craiovei, la 94%: termen final bătut în cuie pentru 2026, constructorul – somat să-şi facă treaba

DRDP Craiova a prezentat astăzi situaţia la zi a lucrărilor de la Varianta de Ocolire Sud Craiova, proiect la care lucrează Rizzanni de Eccher SpA, contract semnat în data de 14.01.2022. Drumarii au anunţat că lucrările sunt finalizate 94% şi că termenul limită de finalizare a lucrărilor este luna octombrie a acestui an fără posibilitate de extindere.

Șantierul a fost deschis în luna mai 2022, odată cu emiterea ordinului de începere, iar toate prelungirile de termen acordate ulterior s-au fundamentat pe prevederile contractuale. Ultimul termen aprobat de DRDP Craiova pentru finalizarea lucrărilor este luna octombrie 2026. Acest termen este definitiv și nu va mai putea fi extins, deoarece în prezent nu există niciun impediment administrativ care să împiedice finalizarea lucrărilor. Extensiile anterioare au fost necesare în principal din cauza relocărilor de utilități.

94% stadiul lucrărilor. Teoretic, mai e puţin până la final

În prezent, stadiul fizic al lucrărilor este de aproximativ 94%. Sectorul cuprins între DN6 (în zona localității Cârcea) și DN55 (în zona localității Malul Mare) este aproape de finalizare. Volumul principal de lucrări rămase este concentrat pe sectorul cuprins între DN55 și DN56, între zonele localităților Malul Mare și Podari, unde mobilizarea antreprenorului trebuie îmbunătățită semnificativ pentru respectarea termenului contractual.

DRDP a achitat sumele restante ale antreprenorului către subcontractori

DRDP Craiova nu înregistrează datorii restante față de antreprenor. În schimb, mai mulți subcontractori, prestatori de servicii și furnizori de materiale au notificat DRDP Craiova cu titluri executorii pentru sumele datorate de antreprenor către aceștia. În conformitate cu prevederile legale, DRDP Craiova a efectuat plăți către acești terți, în numele antreprenorului, asigurând astfel acoperirea obligațiilor către cei care au notificat DRDP Craiova.

Pregătiţi de aplicarea sanţiunilor

Această măsură are ca scop continuarea lucrărilor. Antreprenorului i-a fost solicitată transmiterea unui grafic de execuție clar pentru lucrările rămase. Orice întârziere, abatere de la acest grafic sau nerespectare a obligațiilor contractuale va fi sancționată prin aplicarea penalităților prevăzute în contract. Nu mai există nicio justificare legală sau administrativă pentru întârzierea lucrărilor.

Se relochează linia de înaltă tensiune din zona pasajului CF de la kilometrul 0

Subliniem că toate autoritățile implicate și-au îndeplinit obligațiile, iar lucrările nu sunt blocate de avize sau condiționări administrative. Autoritățile publice locale și județene au acordat sprijin constant pentru derularea proiectului, inclusiv în ceea ce privește relocarea utilităților. În acest sens, a început relocarea liniei de înaltă tensiune din zona pasajului CF de la km 0, după achitarea studiului de soluție pentru această lucrare, eliminând astfel orice obstacol administrativ pentru finalizarea lucrărilor.

Grinzile neconforme trebuie înlocuite