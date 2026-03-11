După o iarnă cu avarii, primăria face primul pas pentru salvarea termoficării

Administraţia locală craioveană face primii paşi în transformarea punctelor termice în centrale pe gaze, aşa cum a promis însăşi primăriţa Craiovei. Este cunoscut faptul că oraşul a trecut iarna cu nervi şi în frig din cauza deselor avarii la reţeaua primară de termoficare; cu alte cuvinte, au crăpat cazanele care produc căldură.

Drept urmare, primăria a lansat procedura de achiziție pentru servicii de proiectare destinate reabilitării mai multor puncte termice din oraș. Proiectul vizează elaborarea documentațiilor tehnice necesare pentru modernizarea acestor instalații, considerate esențiale pentru funcționarea eficientă a sistemului centralizat de încălzire.

Potrivit documentației publicate de autoritatea contractantă în SEAP, obiectul contractului îl reprezintă achiziția de servicii de proiectare pentru obiectivul „Modernizare puncte termice în Municipiul Craiova”. Contractul prevede realizarea etapelor tehnice E.T. (Expertiză Tehnică) și D.A.L.I. (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții). Valoarea totală estimată se ridică la 1.000.000 de lei, ceea ce înseamnă că primăria trebuie să bage adânc mâna în buget.

Expertize pentru clădirile a 98 de puncte termice

Primul pas în realizarea proiectului constă în elaborarea documentațiilor suport necesare pentru obținerea avizelor și acordurilor cerute prin certificatul de urbanism nr. 116 din data de 29.01.2026. Aceste documentații au rolul de a demonstra conformitatea proiectului cu reglementările urbanistice, tehnice și de mediu.

Una dintre componentele importante ale contractului o reprezintă realizarea expertizelor tehnice pentru clădirile în care funcționează acum punctele termice. Este vorba de 98 de puncte termice. Aceste analize sunt necesare pentru a stabili starea structurală a construcțiilor și pentru a determina tipul de intervenții necesare în vederea modernizării. Doar aşa se poate stabili dacă acestea pot susţine lucrările de modernizare sau dacă sunt necesare intervenţii suplimentare.

Primăria vrea să ştie starea PT-urilor

Documentația D.A.L.I. care urmează să fie elaborată va include soluțiile tehnice pentru modernizarea punctelor termice, estimările de cost, precum și analiza scenariilor de intervenție. Pe baza acestor documente vor putea fi aprobate ulterior lucrările de execuție.

În situația în care ar fi necesare modificări care nu se încadrează în aceste prevederi, autoritatea locală este obligată să organizeze o nouă procedură de atribuire, pentru a respecta principiile transparenței și concurenței în utilizarea fondurilor publice.

Modernizarea punctelor termice este considerată o etapă esențială în procesul de eficientizare a sistemului centralizat de încălzire din Craiova. Prin actualizarea infrastructurii tehnice și optimizarea modului de distribuție a agentului termic, autoritățile locale urmăresc reducerea pierderilor din rețea și creșterea fiabilității serviciului pentru locuitorii orașului.

După finalizarea fazei de proiectare și obținerea tuturor avizelor necesare, municipalitatea va putea demara procedurile pentru lucrările propriu-zise de modernizare. Proiectul face parte dintr-un program mai amplu de investiții în infrastructura energetică urbană, menit să îmbunătățească eficiența energetică și confortul termic al locuințelor racordate la sistemul centralizat.

Soluţii pentru înlocuirea muribundei SE

Reamintim că, la începutul anului, consilierul local Teodor Sas venea cu o astfel de soluţie: transformarea PT-urilor în centrale pe gaze.



„Soluția mea și a specialiștilor cu care m-am consultat este de a monta centrale pe gaz în punctele termice din municipiul Craiova. Este o soluție mult mai ieftină, mult mai ușor de implementat și mult mai rapidă. După estimarea mea, până în iarna anului viitor această investiție ar putea fi realizată”, spunea acesta.



Această variantă de a salva oraşul de la îngheţ în iarna următoare a fost îmbrăţişată şi de primarul oraşului.



„Lucrăm la documentația necesară pentru a aborda două soluții rapide. Prima: transformarea punctelor termice în centrale termice pe gaz, pentru acele puncte unde numărul de abonați este compact și unde s-a început proiectul pe fonduri europene de schimbare a conductelor, în valoare de 50 de milioane de euro, proiect care va continua și din primăvară.

Pentru alte puncte termice, unde numărul de abonați nu este compact și este foarte mic, iar cheltuielile de transformare a punctelor termice în centrale pe gaz ar fi mai mari, se vor acorda vouchere, în funcție de venituri, astfel încât proprietarii să își poată monta centrale termice de apartament. S-a discutat cu Distrigaz, iar rețeaua permite acest lucru. Toate aceste investiții se vor regăsi în proiectul de buget de anul acesta”, a transmis Lia Olguța Vasilescu.



Cea de-a doua soluţie la care Vasilescu făcea referire este realizarea unei capacităţi de producere a energiei solare pentru autoconsum și concesionarea producției de energie termică și electrică în cogenerare.