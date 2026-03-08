Ați văzut-o?

La data de 8 martie a.c., ora 11.08, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Băilești au fost sesizați de către o femeie, din municipiul Băilești, cu privire la faptul că, în seara zilei de 7 martie a.c., în jurul orei 22.00, fiica sa, COJOCARU MARIA-MIRABELA, de 15 ani, a plecat voluntar de la domiciliul său şi nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmente: înălţime 1,62 m, greutate 50 de kg, părul șaten, lung, ochii căprui.

La momentul plecării aceasta era îmbrăcată într-un compleu tricotat de culoare alb, geacă din material de culoare alb, fiind încălțată într-o pereche de pantofi sport de culoare alb.

Persoanele care dețin informații utile cu privire la minora dispărută sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.