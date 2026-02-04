Terenuri private din incinta Pieței Centrale transformate în groapă de gunoi

Mai multe terenuri private din incinta Pieței Centrale din Craiova au fost transformate într-o adevărată groapă de gunoiu.

Comercianți, trecători, cumpărători au aruncat aici, la grămadă tot ce nu le-a mai fost de folosință. Unde mai pui că unele spații aparțin chiar SC Piețe și Târguri SRL. Este vorba despre zona din incinta pieței, aflată la cea de-a doua intrare de acces, dinspre strada Nicolae Bălcescu. Cu ani în urmă, terenul era ocupat de diverse spații comerciale, gen chioșcuri, unele aparținând unor privați, altele ridicate pe terenurile închiriate de la SC Piețe și Târguri. În timp, rând pe rând, comercianții au renunțat la micile afaceri, chioșcurile dezafectate și au rămas doar terenurile. Pe ruinele vechilor spații comerciale s-a încropit ad-hoc un loc de aruncat gunoiul. Prin urmare, comercianții din Piața Centrală, dar nu numai au transformat zona în una insalubră, plină de resturi de tot felul. Un loc bun de depozitat a găsit aici și SC Piețe și Târguri, care a adus aici părți din vechile mese de beton folosite în piață.

SC Piețe și Târguri a făcut curat

“Acel teren nu ne aparține în totalitate nouă. Craiovenii nu știu că parte din teren și din spațiile din Piața Centrală sunt private. Acolo sunt atât terenuri private, cât și terenuri care aparțin SC Piețe și Târguri SRL. Spațiile comerciale s-au desființat și comercianți, trecători au început să arunce acolo diverse resturi. A fost suficient să arunce unul și… Piața Centrală se întinde pe o suprafață de 2 ha și uneori femeile de serviciu sunt depășite de astfel de situații. În viitor trebuie mai bine monitorizată și acea zonă. După ce au apărut imagini în spațiul online, noi am făcut curățenie pe acele suprafețe, am vorbit și cu proprietarii de drept ai terenurilor”, spune Alin Mărăcine, directorul SC Piețe și Târguri Craiova SRL.

Într-adevăr, în urmă cu câteva zile, zona de la cea de-a doua poartă de acces în incinta Pieței Centrale era acoperită cu gunoaie. A fost necesar ca cineva să posteze imaginile în mediul online și societatea care administrează piața să facă ordine și curățenie.