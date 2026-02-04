Terenuri private din incinta Pieței Centrale transformate în groapă de gunoi

Mai multe terenuri private din incinta Pieței Centrale din Craiova au fost transformate într-o adevărată groapă de gunoiu.
Comercianți, trecători, cumpărători au aruncat aici, la grămadă tot ce nu le-a mai fost de folosință. Unde mai pui că unele spații aparțin chiar SC Piețe și Târguri SRL. Este vorba despre zona din incinta pieței, aflată la cea de-a doua intrare de acces, dinspre strada Nicolae Bălcescu. Cu ani în urmă, terenul era ocupat de diverse spații comerciale, gen chioșcuri, unele aparținând unor privați, altele ridicate pe terenurile închiriate de la SC Piețe și Târguri. În timp, rând pe rând, comercianții au renunțat la micile afaceri, chioșcurile dezafectate și au rămas doar terenurile. Pe ruinele vechilor spații comerciale s-a încropit ad-hoc un loc de aruncat gunoiul. Prin urmare, comercianții din Piața Centrală, dar nu numai au transformat zona în una insalubră, plină de resturi de tot felul. Un loc bun de depozitat a găsit aici și SC Piețe și Târguri, care a adus aici părți din vechile mese de beton folosite în piață.
SC Piețe și Târguri a făcut curat
Într-adevăr, în urmă cu câteva zile, zona de la cea de-a doua poartă de acces în incinta Pieței Centrale era acoperită cu gunoaie. A fost necesar ca cineva să posteze imaginile în mediul online și societatea care administrează piața să facă ordine și curățenie.