luni, 5 ianuarie, 2026
Crater pe strada Petre Ispirescu

Crater pe strada Petre Ispirescu

De Maria CERNĂTESCU
strada Petre Ispirescu, sursa Facebook, foto: Delia Tabbaa

Pe strada Petre Ispirescu din Craiova s-a format un crater pe carosabil. Covorul asfaltic s-a prăbuși în apropierea unei guri de canalizare, lăsând loc unei gropi, fix în mijlocul străzii. Craterul format este undeva, în dreptul căminelor studențești.

Nu este pentru prima dată când se întâmplă ca asfaltul să se prăbușească sub roțile autovehiculelor aflate în circulație pe această stradă. În 2023, tot pe strada Petre Ispirescu din Craiova a apărut un crater imens în carosabil. Groapa s-a format în zona unde sunt amenajate locuri de parcare, asfaltul surpându-se pur și simplu. Însă nu din senin, ci din cauza unui racord ilegal la canalizare.

Strada Petre Ispirescu. sursa Facebook, foto Delia Tabbaa

În 2016, o porțiune din asfaltul de pe Str. ”Petre Ispirescu” din Craiova a cedat în urma unei avarii la o conductă a Companiei de Apă ”Oltenia”. Craterul a apărut în zona căminelor studențești de la Institut.

