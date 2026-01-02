Bărbat din Olt reţinut după ce a intrat peste un bătrân în casă şi l-a înjunghiat de mai multe ori

Un bărbat de 35 de ani a fost reţinut, fiind acuzat de tentativă de omor. El ar fi intrat peste un vârstnic în casă şi l-a înjunghiat de mai multe ori. Victima, găsită de nepotul său care a alertat autorităţile, a fost transportată la spital.

”La data de 1 ianuarie 2026, în jurul orei 04:30, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt a fost sesizat, prin apel 112, de către un bărbat din comuna Fărcaşele, judeţul Olt, cu privire la faptul că o persoană ar fi pătruns fără drept în locuinţa sa şi l-ar fi înjunghiat pe bunicul acestuia”, a anunțat IPJ Olt.

La faţa locului s-au deplasat de urgenţă poliţişti din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală nr. 2 Osica de Sus, precum şi un echipaj medical de prim ajutor.

A intrat peste bătrân și l-a înjunghiat

”Din primele verificări, poliţiştii au stabilit faptul că, în jurul orei 04:20, un bărbat în vârstă de 35 de ani, din comuna Fărcaşele, ar fi pătruns fără drept în locuinţa persoanei vătămate, respectiv un bărbat de 72 de ani, din aceeaşi localitate, pe care l-ar fi agresat fizic, înjunghiindu-l de mai multe ori”, au precizat poliştiştii.

Potrivit acestora, victima a fost transportată la Spitalul Municipal Caracal.

”Având în vedere aspectele constatate, a fost informat procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, care a preluat cercetările pentru stabilirea situaţiei de fapt şi dispunerea măsurilor legale, împreună cu o echipă complexă de cercetare, formată din poliţişti ai Serviciului de Investigaţii Criminale şi Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt”, au explicat reprezentanţii IPJ Olt.

În urma probatoriului administrat, procurorul de caz a dispus reţinerea pentru 24 de ore a bărbatului de 35 de ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tentativă la omor şi violare de domiciliu.

Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă.