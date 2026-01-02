Atenție! Ploaie înghețată

DRDP Craiova atenționează conducătorii auto că în mai multe zone din Oltenia are loc un fenomen meteo deosebit de periculor:ploaie înghețată.

Freezing rain este unul dintre cele mai periculoase fenomene meteo pentru trafic. Ploaia îngheață instantaneu la contactul cu carosabilul rece și formează un strat de gheață invizibil, extrem de alunecos.

Pericole majore:

carosabil „oglindă”, greu de observat;

aderență aproape inexistentă;

distanță de frânare mult mărită;

risc ridicat de derapaje și accidente, chiar și la viteze mici.

Recomandări pentru șoferi:

reduceți viteza la minimum;

păstrați distanță mare față de alte vehicule;

evitați frânările și manevrele bruște;

folosiți frâna de motor;

evitați deplasările neesențiale;

atenție sporită pe poduri, pasaje, viaducte și în zonele umbrite.