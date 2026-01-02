3.4 C
Craiova
vineri, 2 ianuarie, 2026
Atenție! Ploaie înghețată

De Maria CERNĂTESCU

DRDP Craiova atenționează conducătorii auto că în mai multe zone din Oltenia are loc un fenomen meteo deosebit de periculor:ploaie înghețată.

Freezing rain este unul dintre cele mai periculoase fenomene meteo pentru trafic. Ploaia îngheață instantaneu la contactul cu carosabilul rece și formează un strat de gheață invizibil, extrem de alunecos.

Pericole majore:

carosabil „oglindă”, greu de observat;

aderență aproape inexistentă;

distanță de frânare mult mărită;

risc ridicat de derapaje și accidente, chiar și la viteze mici.

Recomandări pentru șoferi:

reduceți viteza la minimum;

păstrați distanță mare față de alte vehicule;

evitați frânările și manevrele bruște;

folosiți frâna de motor;

evitați deplasările neesențiale;

atenție sporită pe poduri, pasaje, viaducte și în zonele umbrite.

Drumarii intervin permanent cu utilaje și material antiderapant, însă, în condiții de freezing rain, efectul este temporar.Important: acest fenomen nu permite acționare preventivă – gheața se depune peste materialul antiderapant, formând un pod de gheață.Dacă sunteți surprinși în trafic, opriți în siguranță în afara părții carosabile și așteptați intervenția utilajelor. Zonele afectate sunt marcate cu culoarea maro pe hartă, spun reprezentanții DRDP Craiova.

