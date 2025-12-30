(VIDEO) Bărbat atacat de o haită de maidanezi în Parcul Romanescu. Ce spun craiovenii

Un bărbat a fost salvat de jandarmi după ce a căzut într-un pârîu de lângă lac, în timp ce era atacat de o haită de câini în Parcul Romanescu din Craiova.

Weekend-ul trecut, în primele ore ale dimineții, un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Județean Dolj, aflat în misiune de menținere a ordinii publice, a intervenit în urma unei sesizări primite de la Dispeceratul IJJ Dolj. Apelul viza faptul că, în Parcul „Nicolae Romanescu” din municipiul Craiova, un bărbat era urmărit de o haită de câini.

A căzut în lac și a rămas blocat în nămol

În încercarea de a se salva, bărbatul a căzut în lac, iar unul dintre picioare i s-a blocat în nămolul și ramurile de pe fundul apei, acesta nemaiputând să se elibereze. Ajunși la fața locului, jandarmii au identificat persoana blocată în pârâul adiacent Lacului Nicolae Romanescu și au intervenit de urgență pentru extragerea acesteia.

Stare de șoc și hipotermie

La momentul salvării, bărbatul se afla într-o stare vizibilă de șoc emoțional și hipotermie. După intervenție, acesta a fost preluat și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Craiova, unde i-au fost acordate îngrijiri medicale de specialitate. Potrivit reprezentanților medicali, nu a fost necesară internarea. Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj reamintește cetățenilor importanța apelării numărului unic de urgență 112 în situații care le pot pune viața sau integritatea corporală în pericol.

Mesajul dat de Jandarmerie

Ce spune Primăria Craiova despre incidentul din Parcul „Nicolae Romanescu“

În urma acestui incident, Primăria Craiova precizezeză că perimetrul Parcului „Nicolae Romanescu” este supravegheat în permanență de angajații Serviciului de Gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul Salubritate Craiova.

„Având în vedere că s-au primit mai multe sesizări, în ultima perioadă, referitoare la apariția unor câini agresivi în Parcul Nicolae Romanescu, echipajele de ecarisaj sunt prezente zilnic în zonă, fiind capturați, în medie, câte doi câini/zi. Toți câinii prinși în Parcul Nicolae Romanescu provin de pe terenurile virane private învecinate cu parcul, unde ei se adăpostesc ziua, iar noaptea ies în parc.

Dar, chiar dacă se iau măsuri în permanență, de fiecare dată când echipele de ecarisaj sunt în timpul procedurilor de prindere a câinilor fără stăpân, oamenii din echipe au mari probleme cu iubitorii de animale, care îi și agresează fizic pe aceștia. Le reamintim proprietarilor de animale că au obligația, conform legii, să-și păstreze animalele de companie pe domeniul privat, dar și să le sterilizeze și microcipeze. Având în vedere că Salubritate Craiova nu poate acționa pe teren privat, se va trece la amendarea proprietarilor terenurilor private din vecinătatea parcului“, potrivit unui comunicat al Primăriei Craiova.

Campanie gratuită de sterilizare voluntară a câinilor

Pentru a stopa acest fenomen de înmulțire necontrolată a acestor câini fără stăpân, care provin de la câinii cu stăpân nesterilizați, Primăria împreună cu Salubritate Craiova au făcut și o campanie gratuită de sterilizare voluntară a câinilor cu stăpân. De altfel, Primăria Craiova, Salubritatea și reprezentanții Poliției animalelor vor demara, de anul viitor, verificări în tot orașul pentru cei care nu își sterilizează animalele.

„Capturarea câinilor de pe domeniul public se face conform legislației în vigoare, respectând normele și regulamentele, ce includ și condițiile de capturare ce trebuie îndeplinite concomitent.

Pentru a eficientiza activitatea de ecarisaj din municipiul nostru, le recomandăm cetățenilor să sune direct la dispeceratul Salubritate Craiova (0251.422.733), care funcționează nonstop și care poate sesiza imediat echipajul de capturare“, se mai precizează în comunicat.

Ce spun cititorii GdS

Cititorii GdS au păreri împărţite despre incidentul din parc. Unii acuză primăria că este mai interesată de târgul de crăciun decât de celelalte probleme din oraş, alţii spun că vina pentru existenţa câinilor în parc aparţine iubitorilor de animale care nu îi lasă pe hingheri să ridice animalele fără stăpân şi se ceartă cu aceştia. Mai jos sunt câteva dintre comentarii:

„De fiecare data cand am sunat si au venit hingherii s au gasit niste prosti sa se certe sa lase cainii in pace si uite unde ajungem“

„O fi haita aia de care tot zice lumea pe grup de vreo lună și ceva, am văzut cel puțin doua postări pana acum“

„De luni bune se tot sesizează pe aici despre haitele de câini din parcul Romanescu, însă autoritățile locale sunt prea preocupate de cu totul altceva!!!E totuși bine că și anul ăsta și anii următori vom fi vârf de lance in târguri!“

„Sa se mai potoleasca si “iubitorii de animale” si sa i lase pe hingheri sa si faca treaba, de nu stiu cate ori i am vazut cum ii goneau pe oamenii care incercau sa si faca treaba si sa prinda cainii. Nu doar o data am asistat la scene cu “iubitori de animale” care aproape se bateau cu hingherii pentru niste maidanezi agresivi, voi nu realizati ca daca nu i lasati sa si faca treaba se poate intampla o tragedie, dar stiu ca voua nu va pasa de oameni, va pasa doar de maidanezi“



„Câinii din haita respectivă aparțin celor care au case învecinate cu parcul! Dimineața , între orele 6-8 , sunt lăsați liberi , pătrund în parc pe latura de sud a acestuia și caută să vâneze ratele de lângă lac!“

„Dupa ce-i aduna hingherii se gasesc niste “binevoitori” sa-i scoata din adapost si sa le dea drumul inapoi pe strazi, oamenii chiar nu realizeaza ca din mila lor fac rau altor oameni“

„A mai postat cineva acum o saptamana ca abea a scapat de o haita de caini cand era la alergat in parc“

„Ma asteptam sa fi luat masuri pana acum dna primar dar chiar se pare ca nu o intereseaza nimic decat sa faca bani pe spinarea cetățenilor din parcari, taxe , balciuri!!