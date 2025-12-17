Olguța Vasilescu – precizări importante despre parcările rezidențiale din Craiova

Primarul Craiovei a detaliat astăzi situația parcărilor rezidențiale după ce sistemul de rezervare online a devenit funcțional de ieri. Olguța Vasilescu a anunțat că taxa generală de parcare pe domeniul public va dispărea după ce vor fi repartizate toate locurile rezidențiale și că primăria renunță la concesionarea parcării subterane de la Teatru. De asemenea, primăria intenționează să construiască o parcare supraetajată la Piața Centrală. Ca detaliu, Vasilescu a anunțat că locuitorii care își rezervă parcare rezidențială pot evidenția că le aparține, printr-o plăcuță care va fi achiziționată de la Eco Urbis sau de oriunde doresc și că Poliția Locală va ridica mașinile parcate pe un loc atribuit altuia. În prima zi de funcționarea a siteului au fost rezervate 1684 de locuri.

Mai jos mesajul integral al primarului pe acest subiect.

„De ieri a devenit operațională aplicația prin care craiovenii pot plăti și ocupa un loc de parcare. Deocamdată au fost puse în aplicație, spre a fi rezervate, doar locurile marcate din câteva cartiere, după cum puteți observa și din imaginile de mai jos: zona 1 Mai și stadion, zona Sf Dumitru, zona centrală, o parte din Calea București și Lăpuș Argeș. Este vorba de doar 6760 de locuri de parcare, din care s-au ocupat, din prima zi, 1684.

Vom continua să scoatem la închiriat și celelalte locuri de parcare marcate, dar am început cu mai puține tocmai pentru a putea corecta problemele care ar surveni acestui demers. Știu că retorica este că primăria vrea mai mulți bani și că nu sunt suficiente locuri de parcare, dar dacă veți compara cu marile orașe veți vedea că, de fapt, avem taxe mai mici și locuri de parcare mai multe, în ultimii ani fiind create parcări nu doar în cvartale de blocuri, oriunde am găsit spațiu, dar și parcări mari, cum sunt în zona Energetic, ANL- Potelu- Parc, creșa ANL, parc Pedagogic etc, urmând să mai amenajăm și altele. Am și câteva exemple de taxe din alte orașe, pentru a face o comparație: Constanța – 500 lei/ an, Oradea 410 lei/an, Timișoara – până la 642 lei/an, Cluj -420 lei/ an, București- între 376 si 754 lei/an, iar în cazul Iașiului taxa e lunară și e cuprinsă între 140 și 198 lei/ lună. Așadar, se pornește de la dublu și ajunge până la de 10 ori mai mult decât la Craiova.

Ce urmărim cu acest regulament, care se va implementa în 3 ani?

1. Eliminarea în totalitate a taxei generale de parcare, care este acum 110 de lei. După ce vor fi închiriate toate locurile de parcare din fața blocurilor și vor fi create parcări cu tarif orar în zonele unde sunt necesare, nu va mai fi obligatorie această taxă. Deocamdată ea rămâne valabilă fiindcă, chiar dacă cineva rezervă un loc de parcare la domiciliu, când pleacă de acasă încă poate parca pe domeniul public fără a plăti vreo sumă de bani.

2. Vrem să încurajăm toți proprietarii de terenuri să amenajeze parcări, în loc să construiască blocuri. Astfel, aceștia vor câștiga constant financiar, dar vor sprijini și efortul nostru de a rezolva această problemă. M-am bucurat să constat că unii proprietari de terenuri mari au început deja să agreeze oportunitatea.

3. Nu vor mai exista nemulțumiri ale cetățenilor care vin acasă și nu găsesc loc în fața blocului, din cauza dubelor sau mașinilor de firmă, unele înregistrate chiar în alte localități. Am constatat că sunt firme care țin și câte 10 mașini în cvartalele de blocuri, deși ar trebui să dețină o curte proprie pentru acestea.

4. Nu va mai exista situația ca să se înregistreze mașina în localități din jurul Craiovei, pentru a evita taxa de parcare în oraș. Vor dispărea, de asemenea, toate mașinile abandonate, fiindcă le vom ridica după finalizarea procedurilor din regulament.

5. Când regulamentul va fi pus în aplicare în totalitate, pe marile bulevarde vor fi blocate trotuarele, care trebuie să rămână pentru pietoni și se va putea parca doar în locurile special marcate.

6. Pe străzile mici din cartiere, cetățenii care dețin curte vor trebui să parcheze pe proprietatea lor. Conform PUG, construcția nu poate ocupa mai mult de 40 la sută din curte, restul trebuind să fie cu destinația de spațiu verde și parcare. Acolo unde nu există posibilitatea aceasta, din cauza dezmembrărilor sau, cum e în zona centrală, unde POT e mai mare, vom analiza de la caz la caz, și vom avea sensuri unice, pentru a rămâne parcări marcate pe una dintre benzi, dar în niciun caz nu se va mai putea parca pe trotuare sau pe ambele benzi ca acum.

7. Primăria va continua să achiziționeze terenuri acolo unde se pot face parcări, în continuare.

8. După noile calcule făcute și discuții cu cei din Horeca, având în vedere creșterea numărului de turiști și cererea hotelierilor de închiriere de noi locuri de parcare, Primăria nu va mai concesiona parcarea de la teatru și va construi o parcare mai mare la Piața Centrală, supraetajată, din resurse de la bugetul local.

9. În ultimii ani s-a modificat și regulamentul referitor la numărul de locuri de parcare care revin unui apartament nou construit, iar apartamentul include obligatoriu si locul de parcare la vânzare. Acest lucru va continua.

10. Cetățenii care închiriază locuri de parcare le vor putea evidenția că le aparțin, printr-o plăcuță care va fi achiziționată de la Eco Urbis sau de oriunde doresc, doar să respecte modelul pus la dispoziție de Primărie, astfel încât să se știe că acolo nu poate parca altcineva. În cazul în care locul de parcare va fi ocupat de cineva care nu are acest drept, Politia locală îi va ridica mașina. Mai mult, mașinile Poliției locale vor fi dotate cu cu aparate care vor citi toate numerele mașinilor staționate și le vor identifica pe cele care nu plătesc taxa de parcare în Craiova sau staționează pe un loc deja închiriat de altcineva. Ceea ce facem noi nu este o inovație! Acest lucru se întâmplă în toate orașele mari din întreaga lume și din România.