CAO pregătește scumpirea apei

Conform avizului ANRSC 135 / 18.11.2025, apa și canalizarea în Craiova ar urma să se scumpească de la 01 ianuarie 2026.

La această dată, în Craiova, prețul apei potabile transportată și distribuită pe întreaga arie de operare a Companiei de Apă Oltenia este de 9,31 lei/mc fară TVA. Tariful pentru canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare este de 7,47 lei/mc fară TVA. De la 1 ianuarie 2025, CAO are aviz ANRSC de creștere a prețurilor și tarifelor la pă și canal. Prin urmare, în 2026 craiovenii vor plăti pentru un mc de apă 10,45 de lei fără TVA, iar pentru canalizare, 8,19 de lei/mc fără TVA.

Craiova, locul patru

La nivel de țară, cel mai scump preț pentru apă îl plătește populația din localitatea Bacău, respectiv 11, 25 de lei/mc, fără TVA, iar tariful la canalizare este de 8,40 de lei/mc fără TVA. Pe locul al doilea este orașul Turda cu un preț de 10,79 de lei/mc pentru apa potabilă, iar tariful la canalizare este de 9,24 de lei/mc fără TVA. Ieșenii plătesc 10,64 de lei/mc pentru apa potabilă și 10,53 de lei/mc fără TVA pentru canalizare. Craiova este pe locul patru în ceea ce privește prețul apei și tariful canalizării.

Cel mai mic preț

La polul opus cu cel mai mic preț la apă și canal sunt două comune din județul Timiș, unde prețul apei este de 4,76 de lei/mp fără TVA, iar tariful la canalizare este de 6,60 de lei/mc fără TVA. Prețuri mici la apă sunt și în Râmnicu Vâlcea, unde populația plătește 5,72 de lei/mc fără TVA pentru apă și un tarif de 6,43 de lei/mc pentru canal.

În ultimii ani au mai avut loc ajustări ale prețurilor și tarifelor la apă și canal.