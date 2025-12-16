A căzut situl primăriei cu parcările rezidențiale din Craiova

Au apărut probleme la platforma de parcări rezidențiale din Craiova. Mai mulți craioveni ne-au sesizat că întâmpină dificultăți la rezervarea unui loc de parcare după ce au intrat pe platforma parcari.primariacraiova.ro, portalul care ar fi trebuit să funcționeze începând de astăzi de la ora 7.00.

Primăria Craiova recunoaște problema sau mai bine zis, robotul din platforma care returnează mesaje automate atunci când oamenii trimit sesizări. „Având în vedere numărul foarte mare de accesări simultane ale platformei online, înregistrăm în prezent dificultăți tehnice în funcționarea sitului. Echipa tehnică lucrează. pentru remedierea situației în cel mai scurt timp posibil. Precizăm că locurile de parcare nu se atribuie în funcție de ordinea depunerii cererilor. Așadar, principil primul venirt, primul servit nu este aplicabil în acest caz. Vă mulțumim pentru înțelegere și vă asigurăm că vom reveni cu informații imediat ce funcționalitatea platformei este restabilită”, se arata in raspunsul trimis unui craiovean.

Greu de înțeles ce înseamnă un număr foarte mare de accesări atât timp cît primăria trebuia să fi testat situl înainte și să-l fi optimizat pentru un trafic mare? Mii, zeci de mii de oameni? Posibil ca între timp, problema să se fi rezolvat.