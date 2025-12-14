Șoferi amendați cu 80.000 de lei de IPJ Dolj

În ultimele 48 de ore, poliţiştii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au continuat acțiunile pentru siguranţa traficului rutier şi prevenirea accidentelor de circulaţie.

În cadrul activităților desfășurate polițiștii rutieri au acționat cu prioritate pentru depistarea conducătorilor auto care depășesc viteza legală, fiind folosite echipamentele de supraveghere a traficului rutier și măsurarea vitezei de deplasare a autovehiculelor din trafic precum și aparatele alcooltest și drugtest, pentru depistarea celor care aleg să conducă vehicule sub influenţa alcoolului sau altor substanţe.

Amenzi de 80.000 de lei

În urma activităților desfășurate, polițiștii au aplicat 192 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de aproximativ 80.000 de lei. Au fost scoși din trafic, reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți, 31 de conducători auto. Acestora le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe o perioadă de timp, conform legii.

De asemenea, au fost oprite din a circula pe drumurile publice 5 autovehicule care nu prezentau siguranță în trafic. Astfel, certificatele de înmatriculare ale acestora au fost retrase până la remedierea problemelor constatate.

Depistați la volan sub influența alcoolului

Un bărbat de 71 de ani, din orașul Dăbuleni, a fost depistat de poliţiştii Poliției Orașului Dăbuleni, în timp ce conducea un autoturism pe strada Gheorghe Magheru, din orașul Dăbuleni, având o concentraţie de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Un alt bărbat de 60 de ani, din municipiul Calafat, a fost depistat de poliţiştii Poliției Municipiului Calafat, în timp ce conducea un autoturism pe strada Cobuz, din municipiul Calafat. Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, care a indicat o concentraţie de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cei în cauză au fost conduși la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Mostrele biologice vor fi înaintate la IML, urmând a fi dispuse măsuri legale.