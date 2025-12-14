Contrabandist bulgar în Franța, prins la Vama Calafat. În cursul zilei de ieri, 13 decembrie, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Dolj, în colaborare cu politiștii Poliției Municipiului Calafat au organizat și desfășurat o acțiune pe linia persoanelor urmărite în temeiul legii ori față de care au fost dispuse măsuri preventive.

Astfel, în urma exploatării cu celeritate a unor date și informații, în Punctul de Trecere al Frontierei, pe sensul de intrare în țară, polițiștii au depistat un tânăr, de 32 de ani, cetățean bulgar, urmărit la nivel internațional. Față de acesta, autoritățile judiciare din Franța au emis un mandat european de arestare, în vederea extrădării, pentru comiterea pe teritoriul acestui stat a infracțiunii de contrabandă.

Contrabandist bulgar, prins la Calafat

Tânărul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, care a emis ordonanță de reținere, pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj. Persoana în cauză va fi prezentată Curții de Apel Craiova, în vederea emiterii mandatului de arestare.